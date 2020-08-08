 港特首遭美制裁  传其幼子从美低调返港 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.08.2020

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时政风云

港特首遭美制裁  传其幼子从美低调返港

港媒报道，港首林郑月娥的小儿子林约希告知室友"家有急事"， 从美国返港。他就读于哈佛大学。美国周五宣布对林郑月娥等多名中港官员进行制裁。林郑回应表示制裁没有道理和逻辑，她本人在美国没有任何资产，也不想去美国。

Hongkong China Eröffnung Sicherheitsbüro Carrie Lam (picture-alliance/Xinhua News Agency/Li Gang)

林郑月娥回应美国制裁：本人在美国没有任何资产，亦不向往去美国

（德国之声中文网）香港01报道，正在美国哈佛大学修读数学博士的林约希已经从美国返回香港，他是香港特首林郑月娥的次子。

根据美国总统特朗普签署的行政命令，遭制裁人士和他们的直系亲属，未来将被禁止移民或入境美国。不过具体的制裁措施，仍有待美国官方正式公布。美国财政部本周五（8月7日）以破坏香港自治、限制香港公民言论和集会自由为由，对包括林郑月娥等11名涉及香港事务的中港官员实施制裁。外界关注被制裁官员在海外的家属，资产及入境会否受影响。

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美国周五宣布对香港行政长官林郑月娥与一系列官员实施制裁。香港政府发表声明，批评美国的所谓制裁“卑劣无耻”。中联办也表示坚决反对和强烈谴责，“绝不会畏惧任何蛮横霸道”。

中美之间围绕“港版国安法”的政治角力继续升级。特朗普政府周五宣布制裁香港特首林郑月娥在内的一批涉及香港事务的中国官员。

中央社报道，林约希正在哈佛大学攻读数学博士。香港媒体《传真社》派工作人员到美国当地试图联系林约希，得知他7月末已经失联。记者联系到他的房东，后者表示，林约希7月25日前后和室友失联数天，之后曾通过脸书Facebook告知室友，自己"家有急事"（family emergency）返港。林约希给房东发过电子邮件，表示会将租约续约到2021年8月，但后来失联，目前行踪成谜。该媒体尝试联络林约希于哈佛修读数学博士的同学及导师，都未有回复。香港特首办公室尚未回应相关查询。

林郑月娥与丈夫林兆波育有两子。香港01报道，大儿子林节思毕业于剑桥大学后曾在小米任职。

林郑月娥对美国制裁发出回应，香港经济日报报道，林郑说不明白为何在自己国家内推行工作，会受到外国制裁，她批评制裁是没有道理及逻辑，而她本人在美国没有任何资产，亦不向往去美国。她周六在脸书账号上发文表示：“我的访美签证有效期是到2026年，既然本人并不向往到这个国家，看来也可主动注销了。”

  • Hongkong | Pro-Democracy Proteste am Tag des 23 Jubiläum der Übergabe an China (Getty Images/A. Kwan)

    国安法生效后的香港

    第一批触法者

    《港区国安法》实施后首个七一，香港示威民众按往例在当天上街抗议，只是人数不如往年。港警宣布当日逮捕370人，其中有10人涉嫌违反《港区国安法》被捕。

  • China I Proteste in Hongkong I Carrie Lam und Luo Huining (Reuters/cnsphoto)

    国安法生效后的香港

    举杯同庆

    《港区国安法》生效的第一个早晨，也是香港回归23周年纪念日当天。庆祝典礼第一次排除泛民议员，香港特首林郑月娥、中联办主任骆惠宁皆表态支持中央。港澳办副主任张晓明则在北京说，国安法是给香港的「生日礼物」。

  • China Hong Kong | Proteste | Sicherheitsgesetz (picture-alliance/dpa/T. Walker)

    国安法生效后的香港

    港警旗帜新颜色

    过去香港警察的警告旗帜只有黄、蓝、红、橙、黑等颜色，在7月1日，港警首度举起新颜色「紫旗」，警告示威民众的行为涉嫌违反《港区国安法》。

  • Hongkong Sicherheitsgesetz Proteste (Getty Images/AFP/I. Lawrence)

    国安法生效后的香港

    白纸抗议

    7月2日晚间，港府明确宣布「光复香港时代革命」为「港独口号」、有违反《港区国安法》之虞。香港人为了避免触法，开始用更灵活的方式表达不满: 举起一张白纸，让观看者自行解读意思。

  • Hongkong | Klebezettel | Hongkonger werden kreativ gegen das Sicherheitsrecht (AFP/I. Lawrence)

    国安法生效后的香港

    空白连侬墙

    延续白纸抗议的思路，一些支持香港抗争者的「黄店」在撕除可能有港独意味的标语和装饰品之后，用空白的便利贴组成新的连侬墙，让观者自行解读意思。

  • Hongkong | Protest | Slogan “Arise, ye who refuse to be slaves” (AFP/I. Lawrence)

    国安法生效后的香港

    反讽与暗语

    《港区国安法》能够禁止直白的抗争语言，但是却无法限制人们的创意。这一句话「起来! 不愿做奴隶的人们!」是中国国歌的第一句歌词，被人写在香港街头却也另有深意。

  • Hongkong Nathan Law, Aktivist (Getty Images/A. Kwan)

    国安法生效后的香港

    罗冠聪证实离港

    罗冠聪7月5日在英媒《每日邮报》撰文，证实自己在《港区国安法》生效以前就已经离开香港。他在文章中说，自己不想离开香港，但港区国安法生效之后，认为自己将会成为北京领导人的目标。目前仍然不知道罗冠聪藏身在哪一个国家。

  • Hongkong Sicherheitsgesetz Proteste (picture-alliance/NurPhoto)

    国安法生效后的香港

    前众志成员周庭认罪

    黄之锋丶林朗彦和成员周庭，6月30日因应《港区国安法》通过，宣布退出香港众志，之后香港众志宣布解散。黄、林、周三人涉於去年6月21日号召群众包围警察总部，分别被控煽惑他人丶组织或参与未经批准的集结等罪名。7月6日，周庭在东区裁判法院当庭承认两项控罪，黄之锋和林朗彦则否认所有控罪。

  • Hongkong Einweihung Büro Nationale Sicherheit (picture-alliance/Xinhua/L. S. Wai)

    国安法生效后的香港

    酒店改装国安公署

    中央驻港「第四机构」国安公署改装铜锣湾维景酒店作临时基地，7月8日凌晨在外墙挂起国徽，早上举行升旗及揭幕仪式。新华社发布照片，为牌匾揭幕的包括中联办主任丶国家安全事务顾问骆惠宁丶驻港国安公署署长郑雁雄丶全国政协副主席董建华和梁振英丶行政长官林郑月娥。

  • Hongkong Eröffnung Nationales Sicherheitsbüro (Reuters/T. Siu)

    国安法生效后的香港

    与记者的「安全距离」

    驻港国安公署开幕当天，大批传媒到场追访，却被挡在水马外面，周围警员重兵驻守。当局在酒店外围设采访区，但距离酒店正门约100米之遥，记者只能够隔着重重水马窥探里面情况，难以拍摄开幕过程，也听不到嘉宾致辞内容。 为了这样的安排，警方封锁酒店附近一带街道，大量巴士被逼改道，附近居民还因此需要区议员协助找路。


 

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