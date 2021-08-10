港特首回应民阵解散：自动结束是唯一选择

（德国之声中文网）香港特首林郑月娥在周二（8月17日）上午会见记者时，首度回应民间人权阵线（简称民阵）解散一事。她称该团体自愿解散与集会丶言论自由无关，她不接受批评港政府「打压自由」的说法。她还强调，若香港律师会被政治化，政府将考虑终止与其合作关系。

在香港，两个老牌的民主派团体香港教育人员专业协会（简称教协）以及民间人权阵线（简称民阵）相继在8月10日和15日因不敌政治压力而宣布解散。外界关注，香港律师会等专业团体可能成为下一波被针对的对象。

香港01报导，林郑月娥表示，过去肆意触碰「红线」的人或团体，选择自动结束是「唯一选择」。但她强调，自动解散的团体并没有就此免责，若还有任何违法，检控部门将会进行调查，再决定是否作出检控。

林郑月娥强调，在香港的《基本法》之下，香港的结社丶集会丶游行丶组织工会等自由仍受保障，而个别团体自愿丶自行解散，与游行自由无关。她称外国政客丶媒体等称港政府「打压自由」是偏颇评论，她不会接受。

林郑说，过去两年多经历「黑暴」後，为香港政府和她本人上了深刻的一课，她了解到若没有《国安法》，香港可能就成为颠覆国家政权丶安全的桥头堡，她亦认清了包括教协在内，这些过往愿意与政府沟通的团体的「本质」，称现在应该要回归正轨。

港律师会将改选 中国官媒发文警告

香港律师会将於24日改选其五个理事席会，立场新闻指，该选举很可能影响理事会内「开明派」与「亲建制派」的势力分布，还可能影响会长席位。

香港01报导，林郑月娥说，港府与香港律师会的关系深远，但若他们偏离宗旨，被政治凌驾，港府同样会重新审视相关工作，甚至考虑终止关系，就如同7月31日香港教育局终止与教协关系一样。

13日，中国官媒《人民日报》也发表「香港律师会应把握住再出发的历史机遇」一文对香港律师会予以警告，

「站在法治的一边，是香港律师会应有的觉悟。」该《人民日报》评论指，香港律师会曾经发声谴责暴力丶对「反中乱港分子」攻击法院明确表态，这是香港律师会被认为没有「变质」为「政治化团体」的原因，律师会应该对会员和市民负责，「选择搞专业不搞政治。」

文中还列举香港大律师公会在香港已如「过街老鼠」，香港律师会应该以理性的选举呈现其与大律师公会的不同，「体现贡献香港拨乱反正的坚定意志，体现贡献香港由乱及治的坚定决心」。

根据香港电台报导，香港律师会表示，作为业界与政府间的桥梁，律师会一直保持政治中立，并时刻与政府有关部门沟通丶表达意见以改善执业环境，也会定期从法律角度回应不同议题的谘询。

（立场新闻丶香港01、香港电台等）

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