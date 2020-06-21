港版国安法通过前 十位港人的心声

（德国之声中文网）路透社委托香港民意研究所进行民意调查，发现1,002名受访者中，有56%反对港版国安法，34%支持。路透社采访了其中愿意发声的10人，听听他们的心声。

1. 57岁地产经纪Pat Chan

我支持国安法，因为每个国家都有，而香港是中国的一部分。

很多人反对立法，因为他们认为该法针对民主运动，我确实有一些担心......中共领导人显然不尊重「港人治港」。

我支持「反送中」运动和学生，我是一个和平抗议者。

2. 39岁非政府组织工作者Hanna Wong

国安法对「反送中」运动具有威慑作用，但现在细节还不清楚，他们（立法者）应该在实施法律之前多做咨询。

我对抗争运动持中立态度，我一开始对和平示威没有意见，但自去年9月以来示威者变得过于暴力。因为他们的暴力行动，国安法要出台，我们正在失去一些我们认为理所当然的自由。我曾经投票给民主派，但在9月的立法会选举，我可能需要重新考虑。

香港太小了，不适合独立，我们没有资源，只能依靠中国。

3. 50多岁退休人士许先生

在去年6月反送中爆发前，我不认为香港需要国安法，因为我们是如此和平和安全。

但现在我认为这是必要的，法律可以帮助社会回复稳定。

4. 49岁广告人Tone Shiu

我反对国安法，担心自己的安全，比如我会不会突然被抓？香港会不会变得更像大陆？我也担心美国对中国的制裁会损害香港经济。

我支持抗争运动，但只参与合法集会。人们认为抗争者暴力，但我认为他们是公道的，这场运动开始时是和平游行，只不过政府视而不见。

虽然有些民主派只说不做，但我还是支持他们，而不是支持亲北京建制派。

5. 29岁工程师Charles Lo

我反对国安法，因为中央政府正在干涉香港事务，还会压制我们的言论自由，阻碍民主运动。

我支持抗争者的诉求，虽然这些诉求获得回应的机会很小。

6. 40多岁家庭主妇Polly Wong

我支持抗争者的诉求，但达成的可能性很低。

国安法违反了《中英联合声明》和香港的司法独立，我想我们以后都需要管住自己的嘴，甚至在脸书发帖也可能构成危险。我非常担心我的孩子，以及他将接受的教育。

我以前觉得港独没有必要，因为我们有司法独立，一切都在「一国两制」框架内。但港独也许真的是唯一出路，尽管我觉得现实上不可能。

7. 40岁跨国公司职员黄先生

国安法可以为社会和经济带来稳定，我并不害怕，因为我绝不会违法。

我较倾向于亲北京建制派，我觉得很多民主派人士都是不讲道理的，他们什么都反对，却没有一个积极的建议和解决方案。

8. 40多岁教师黄女士

香港的事情应该由香港人自己处理，但现在的政府官员不坚持「一国两制」的原则，他们不会保障我们的权利。

我只能说我们很无奈，我不认为「反送中」运动已经降温，我们的激情从未消退，但在这种打压下，要把抗争继续下去非常困难。

9. 35岁土木工程师Seth Lee

国安法表面上是为了保护国家安全，实际上是合法化对港人权利和自由的限制。

抗争活动当然影响了我的日常生活，但追求公义、真相和权力平衡是优先的。

香港现在需要独立，因为中国没有民主。

10. 49岁船舶维修员K.K.Leung

我不相信中国的法律，一旦国安法实施，我们的言论自由会受到影响，我会不敢说现在敢说的「打倒共产党」或 「林郑月娥下台」。

我正在考虑为了两个孩子移民他国。

邹宗翰/李澄欣 (路透社)