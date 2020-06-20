港版国安法草案：细节出炉 欧洲议会发声

（德国之声中文网）中国官媒新华社周六晚间发布了全国人大常委会法制工作委员会负责人关于港版国安法草案的说明。草案内容包括，中央政府在香港设立维护国家安全公署。其职能包括分析研判香港维护国家安全形势，说明指出，驻港国安公署只会在特定情形下，对香港危害国家安全犯罪案件进行管辖，包括执法。港媒对草案中的另外一个细节也表示关注，香港01报道，草案打破一直以来由叫自身法官指派的传统，规定将由特首制定若干名法官处理与国安有关的案件。

另外，草案还规定香港须建立健全维护国家安全的相关机构及其职责，即维护国家安全委员会（简称国安委），负责香港特别行政区维护国家安全事务，承担维护国家安全的主要责任，并接受中央人民政府的监督和问责。

香港《苹果日报》报道，全国人大常委会会议本周六（6月20日）结束。在北京出席会议的全国人大常委谭耀宗受访表示，今次会议只是初审法案草案，下次开会日期须等候通知。被问到草案是否有需要作修改，因而未在今次常委会上表决，谭耀宗未有回应。

13届中国全国人大常委会第19次会议本周四（6月18日）起举行，为期3天的会议审议多项法案，包括港版国安法。香港大律师公会周五曾发表声明，敦促人大常委会应尽早披露法律草案以供公众参考。声明指出，现时拟议的国安法直接影响香港居民的个人权利及自由，而当局未展开正式公众咨询，做法前所未见，令人惊讶及忧虑。

目前尚不清楚该法律何时被推出，外界猜测，该法律会在今年9月6日立法会选举之前实施。港区人大代表叶国谦接受港媒采访时强调，立法事在必行，预计短时间内会通过草案，较大机会在本月底或七月初召开特别会议，详细审议条文。

自由时报报道，香港书商林荣基周六被问到港版国安法时说，港版国安法是今天公布，还是明天公布，没有差别，中国大陆会守法吗？它只是跑程序而已。

中国官媒新华社周四报道称，港版国安法草案对防范、制止和惩治发生在香港的分裂国家、颠覆国家政权、恐怖活动、勾结外国或者境外势力危害国家安全等四类犯罪行为的具体构成和相应的刑事责任，作出了明确规定。有法律专家担忧，呼吁外国政府对中国实施制裁、从敏感的海外组织获得资金都可能会触犯新法。

欧洲议会的谴责

欧洲议会对港版国安法提出了严厉的谴责。布鲁塞尔周五通过的一项决议称，该法案是 "北京多年来最新一次、最露骨的企图"，目的是 "限制香港的自由、自治以及公民自由"。

决议指出，中央政府在香港设立维护国家安全公署就"严重违反了'一国两制'原则"。欧洲议会议员还表示，未来与中国签订贸易和投资协定时，将考虑到中国和香港的人权状况。

中国的回击

根据《新京报》周六报道，中国驻欧盟使团微信公众号写道："欧洲议会6月19日通过决议，对中国全国人大制定香港国家安全法妄加指责，我们对此表示强烈不满和坚决反对。"

周五，中国也对联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特关于港版国安法的表态发出回应。中国常驻联合国日内瓦代表团发表声明称，"联合国人权高专巴切莱特对中国香港特区维护国家安全立法妄加评论，严重干涉中国主权和内政，严重违反《联合国宪章》宗旨和原则，中方表示强烈不满和坚决反对，已向巴切莱特和人权高专办提出严正交涉。"

巴切莱特当日早些时候曾表示，任何在香港实施的新国安法都必须"充分遵守中国的人权义务"以及保护公民权利和政治自由的国际条约。

中国常驻联合国日内瓦代表团发表的声明还表示："香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政……中方敦促人权高专办恪守《联合国宪章》宗旨和原则，尊重和支持中国依法在香港特区维护国家安全的努力，不以任何方式干预香港事务和中国内政。"