港版国安法民调:逾5成支持美国取消对港特殊待遇

（德国之声中文网）《明报》援引调查报告指出，若细分受访者的政治取向，其中有85%民主派支持者支持“假如中央政府正式在香港推行国安法，美国政府根据《美港关系法案》，不再给予香港一些有别于中国的特殊待遇”，仅有4%反对。非民主派支持者则有30%支持该论述，反对者有55%。整体而言，有大约57%的受访者支持美国取消香港一些特殊待遇的制裁措施， 大约29%的受访者表示反对。

香港民研于6月29至7月2日国安法生效前后，以电话随机和网上招募方式访问7872名香港市民。7月3日召开记者会公布了结果。对于实施《港区国安法》，香港民意研究所会继续做民意调查。该机构强调不是鼓吹任何想法，只是如实反映市民意见。

香港01援引香港浸会大学政治及国际关系学系副教授陈家洛指出：“官方极度反对所谓外国就香港立国安法可能会引申出来的一系列制裁活动，用尽所有方法，战狼式也好，吵架方式也好，要反制也好，官方是很反对，但似乎民年间呈现出来的意向是刚刚相反的。”

在港版国安法获得通过以及新华社公布法案部分内容之前，路透社6月份曾委托香港民意研究所进行的民调显示，56%受访港人反对有关立法，当中49%更表示“强烈反对”，支持立法者有34%，其余一成表示无意见或未决定。 该项民调于6月15至18日进行，以电话随机抽样访问1002名香港居民。

从“二十三条”到“港版国安法” 《基本法》埋雷 香港《基本法》在上世纪80年代起草时，北京方面就出于香港可能成为“颠覆基地”的担忧，写入了“香港特别行政区应自行立法禁止任何叛国、分裂国家、煽动叛乱、颠覆中央人民政府及窃取国家机密的行为”之词句，并禁止香港政治性组织与外国的政治性组织建立联系。1997年英国将香港主权交还中国之后，北京方面多次表态希望香港尽快就此“自行立法”。

从“二十三条”到“港版国安法” “二十三条”立法遭阻击 2002年，“二十三条”立法进程启动，在香港社会引起了极大争议。反对者认为，这部威权主义色彩浓厚的法案会侵蚀自由权利，且受约束者过于广泛。支持者则认为，西方民主国家也有国家安全法案。2003年7月1日，数十万市民上街抗疫“二十三条”立法，建制派的自由党随后也宣布反对该法案。重重压力之下，特区政府宣布无限期搁置立法。

从“二十三条”到“港版国安法” “反送中运动” 2019年，围绕《逃犯条例》修订案，香港爆发了“反送中运动”。民众先是担心修订案会导致中国内地司法机构今后可以引渡香港人前往内地受审。法案撤回后，这场抗议运动演变成了香港市民对北京势力日益增强渗透的不满。而在北京当局看来，香港近年来的多次抗议示威浪潮已经构成了对国家安全的威胁。

从“二十三条”到“港版国安法” 北京亲自立法 2019年10月底，中共十九届四中全会的会议公报中，简略地提到“建立健全特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制”，外界当时猜测，北京会再度推动香港自行进行“二十三条立法”。12月，港版《国安法》在几乎无人关注的情况下悄然列入了全国人大常委会2020年度立法工作计划。根据香港《基本法》第十八条，全国人大常委有权将全国性法律置入《基本法》附件三而在香港实施，且该进程只需向香港特区政府及基本法委员会“征询意见”，无需香港立法会审批。

从“二十三条”到“港版国安法” 《国安法》浮出水面 5月21日，受新冠疫情影响而延期召开的全国人大会议将《关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定》草案审议列入了会议议程，港版《国安法》真正引起了全球的高度关注。5月28日人大闭幕当天，该立法决定获得高票通过，港版《国安法》正式启动立法。

从“二十三条”到“港版国安法” 美国取消香港特殊地位 华盛顿方面指责北京此举严重破坏香港自治，正在将香港“一国两制”变为“一国一制”。5月29日，特朗普举行新闻发布会，表示启动取消给予香港特殊贸易地位的程序。商界担心香港的国际金融中心地位将受威胁，香港股市也陷入了动荡。美国还计划出台措施，制裁直接或间接涉及损害香港自治和自由的香港及北京官员。不少西方国家也纷纷对港版《国安法》表示忧虑、遗憾、不安或谴责。

从“二十三条”到“港版国安法” 法案全票通过 在巨大的国际压力下，6月30日，全国人大常委会依然以162票全票通过《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》。截至此时，官方仍然没有公开法案全文，只是在此前披露了内容概要。根据法案，分裂国家、颠覆国家政权、恐怖活动、勾结境外势力危害国家安全今后在香港将是刑事罪名。而新设立的驻港国家安全公署等中央机关将对危害国家安全犯罪案件具有一定的管辖权，事实上限缩了香港的自治权。 作者: 文山



驻港国安公署7月8日在香港揭牌，在外墙挂起国徽，当天早上举行升旗及揭幕仪式。立场新闻报道，香港民研副行政总裁钟剑华指出，民意调查的用意不是要令市民憎恨政府，重要性在于调查显示的数据。他还表示：“特区政府，北京当局只要用一个较为冷静的方式看这些数据，解决问题的态度去处理现实的局面，其实应该知道国安法不但不可能解决香港现实面对的问题 更会香港社会的对立气氛更严重。”

香港民意研究所的前身是香港大学民意研究计划，去年宣布脱离港大，成为独立新机构。2000年民意研究计划被卷入港大民调风波。根据香港01报道，时任特首董建华的特别助理路祥安曾涉嫌向钟庭耀施施压，要求停止进行特首及政府民调。当年，港大民意研究计划主任钟庭耀在报章撰文，指董建华透过中间人向他施压，要求停止进行特首及政府民调，其后港大成立独立调查小组调查，揭发「中间人」原来是时任港大校长郑耀宗及副校长黄绍伦，郑耀宗当时解释，是路祥安曾主动约见他讨论民意调查。郑耀宗及副校长黄绍伦都因事件辞职。

民意研究所是香港最具公信力的民调机构之一，计划定期会就特首和主要官员进行民调，是重要的民情指标。在公布最新民调的发布会上，民意研究所主席钟庭耀表示，民调在有回归前开始进行了数十年都没有问题，认为这种学术自由理应不受影响。