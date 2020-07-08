港版国安法民调:逾5成支持美国取消对港特殊待遇

港区国安法6月末实施后，香港民意研究所发布了一份最新的民意调查，结果显示，有大约57%的受访者支持美国取消香港一些特殊待遇的制裁措施， 大约29%的受访者表示反对。香港浸会大学政治及国际关系学系副教授陈家洛指出，北京极度反对外国对国安法可能的制裁措施，但似乎民间呈现出来的意向是恰恰相反的。
（德国之声中文网）《明报》援引调查报告指出，若细分受访者的政治取向，其中有85%民主派支持者支持“假如中央政府正式在香港推行国安法，美国政府根据《美港关系法案》，不再给予香港一些有别于中国的特殊待遇”，仅有4%反对。非民主派支持者则有30%支持该论述，反对者有55%。整体而言，有大约57%的受访者支持美国取消香港一些特殊待遇的制裁措施， 大约29%的受访者表示反对。
香港民研于6月29至7月2日国安法生效前后，以电话随机和网上招募方式访问7872名香港市民。7月3日召开记者会公布了结果。对于实施《港区国安法》，香港民意研究所会继续做民意调查。该机构强调不是鼓吹任何想法，只是如实反映市民意见。
香港01援引香港浸会大学政治及国际关系学系副教授陈家洛指出：“官方极度反对所谓外国就香港立国安法可能会引申出来的一系列制裁活动，用尽所有方法，战狼式也好，吵架方式也好，要反制也好，官方是很反对，但似乎民年间呈现出来的意向是刚刚相反的。”
在港版国安法获得通过以及新华社公布法案部分内容之前，路透社6月份曾委托香港民意研究所进行的民调显示，56%受访港人反对有关立法，当中49%更表示“强烈反对”，支持立法者有34%，其余一成表示无意见或未决定。 该项民调于6月15至18日进行，以电话随机抽样访问1002名香港居民。
驻港国安公署7月8日在香港揭牌，在外墙挂起国徽，当天早上举行升旗及揭幕仪式。立场新闻报道，香港民研副行政总裁钟剑华指出，民意调查的用意不是要令市民憎恨政府，重要性在于调查显示的数据。他还表示：“特区政府，北京当局只要用一个较为冷静的方式看这些数据，解决问题的态度去处理现实的局面，其实应该知道国安法不但不可能解决香港现实面对的问题 更会香港社会的对立气氛更严重。”
香港民意研究所的前身是香港大学民意研究计划，去年宣布脱离港大，成为独立新机构。2000年民意研究计划被卷入港大民调风波。根据香港01报道，时任特首董建华的特别助理路祥安曾涉嫌向钟庭耀施施压，要求停止进行特首及政府民调。当年，港大民意研究计划主任钟庭耀在报章撰文，指董建华透过中间人向他施压，要求停止进行特首及政府民调，其后港大成立独立调查小组调查，揭发「中间人」原来是时任港大校长郑耀宗及副校长黄绍伦，郑耀宗当时解释，是路祥安曾主动约见他讨论民意调查。郑耀宗及副校长黄绍伦都因事件辞职。
民意研究所是香港最具公信力的民调机构之一，计划定期会就特首和主要官员进行民调，是重要的民情指标。在公布最新民调的发布会上，民意研究所主席钟庭耀表示，民调在有回归前开始进行了数十年都没有问题，认为这种学术自由理应不受影响。