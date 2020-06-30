港版国安法：德外交部提醒国民被批"自我审查"

（德国之声中文网）外交部在其官方网页上指出，7月1日开始生效的港版国安法规定，与分裂、颠覆、恐怖主义以及境外勾结等相关的罪行有可能被判至终身监禁。外交部提醒这些罪名的定义不是非常清晰。另外外国人在香港境外的行为也有可能被适用于新实施的国安法。同时不能排除在港德国公民也有可能因为触犯港版国安法而被判罚的情况。外交部还指出，港版国安法的实施已经在香港引发新一轮抗议以及警察的新一轮抓捕，这也有可能会导致更多的抗议活动和冲突。



在这种情况下，德国外交部提醒国民谨慎言行，"即便是在社交媒体上的政治表述也可能被看作是相关的"言行；在港德国公民则应定期了解香港当地局势发展变化，追踪香港本地媒体的报道；避免前往发生抗议示威以及出现大规模人员聚集的场所；遵循香港当地的安全指示。



德国联邦议院外交委员会主席罗伯特·吕特根（ Norbert Röttgen）在推特上指出，中国正在大幅干涉香港人的自由权利。德国外交部非但不明确谴责这种不公不正，反而是警告德国公民谨慎批评中国。这正是中国想获得的自我审查效果。德国必须保护自己的公民，但不是按照中国提出的条件来保护。





据《法兰克福汇报》报道，上周四（7月2日），德国联邦总理默克尔在同欧盟委员会召开完视频会议之后继续对批评中国采取谨慎的态度。当有记者问道，欧盟和德国是否应该像美国那样，（因港版国安法）而对最重要的贸易伙伴国中国采取制裁行动？默克尔回应说，德国同中国之间的关系"重要"且具有"战略意义"。



默克尔说，德国应该寻求同中国的对话，了解基本法中规定的香港享有的"一国两制"原则是否在港版国安法实施后还继续"存在"，但是在全球气候保护的议题上，欧盟依赖于中国的参与和支持。 默克尔还说，中国是一个需要建立起"信任关系"的国家。在信任关系中，双方"在相互尊重的前提下都可以表达各自的观点和看法"。