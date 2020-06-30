 港版国安法：德外交部提醒国民被批″自我审查″ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.07.2020

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时政风云

港版国安法：德外交部提醒国民被批"自我审查"

德国联邦外交部在其官网上提醒德国公民，由于港版国安法已经正式生效施行，准备赴港及在港德国公民应该当心自己的政治言行。

Hongkong | Protest | Slogan “Arise, ye who refuse to be slaves” (AFP/I. Lawrence)

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中国实施港版国安法之后，加拿大宣布停止向香港出口敏感军事物资，暂停与香港之间的引渡协议，并更新对这座城市的旅行建议。德国绿党籍议员、欧洲议会对华关系小组负责人呼吁柏林，效仿加拿大。 (04.07.2020)

港版国安法通过之后，香港公共图书馆暂停借阅民主派标志性人物出版的书籍。其中包括香港本土派“国师”陈云、前“香港众志”秘书长黄之锋以及公民党立法会议员陈淑庄等人的作品。暂时被下架需“覆检”的书籍数量至少为9本。 (05.07.2020)

GFHG SDGM、 3219 0246是什么意思？你能读懂空白的连侬墙背后的含义吗？ 中国国歌也能作为香港人的抗议口号？国安法实施后，香港人正发挥创意，用各种不同的暗语表达抗议。 (04.07.2020)

《商报》提及欧洲商界对香港国安法的一些忧虑：如果一位企业家发表了批评性的分析，是否违反了国安法？国际企业员工是否也会受到涉及？ (27.06.2020)

（德国之声中文网）外交部在其官方网页上指出，7月1日开始生效的港版国安法规定，与分裂、颠覆、恐怖主义以及境外勾结等相关的罪行有可能被判至终身监禁。外交部提醒这些罪名的定义不是非常清晰。另外外国人在香港境外的行为也有可能被适用于新实施的国安法。同时不能排除在港德国公民也有可能因为触犯港版国安法而被判罚的情况。外交部还指出，港版国安法的实施已经在香港引发新一轮抗议以及警察的新一轮抓捕，这也有可能会导致更多的抗议活动和冲突。

在这种情况下，德国外交部提醒国民谨慎言行，"即便是在社交媒体上的政治表述也可能被看作是相关的"言行；在港德国公民则应定期了解香港当地局势发展变化，追踪香港本地媒体的报道；避免前往发生抗议示威以及出现大规模人员聚集的场所；遵循香港当地的安全指示。
 
德国联邦议院外交委员会主席罗伯特·吕特根（ Norbert Röttgen）在推特上指出，中国正在大幅干涉香港人的自由权利。德国外交部非但不明确谴责这种不公不正，反而是警告德国公民谨慎批评中国。这正是中国想获得的自我审查效果。德国必须保护自己的公民，但不是按照中国提出的条件来保护。



据《法兰克福汇报》报道，上周四（7月2日），德国联邦总理默克尔在同欧盟委员会召开完视频会议之后继续对批评中国采取谨慎的态度。当有记者问道，欧盟和德国是否应该像美国那样，（因港版国安法）而对最重要的贸易伙伴国中国采取制裁行动？默克尔回应说，德国同中国之间的关系"重要"且具有"战略意义"。

默克尔说，德国应该寻求同中国的对话，了解基本法中规定的香港享有的"一国两制"原则是否在港版国安法实施后还继续"存在"，但是在全球气候保护的议题上，欧盟依赖于中国的参与和支持。 默克尔还说，中国是一个需要建立起"信任关系"的国家。在信任关系中，双方"在相互尊重的前提下都可以表达各自的观点和看法"。

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Deutsche Flagge (picture-alliance/NurPhoto/B. Zawrfel)

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