港版国安法加速进程 或七一前通过

（德国之声中文网）中国全国人大常委会第二十次会议定于下周日（6月28日）至6月30日举行。香港《苹果日报》援引消息人士表示，人大常委会半个月内连开两次常委会确实罕见，显示北京要在七一前通过港版国安法立法，以达到震慑作用。香港民研行政副总裁钟剑华向该媒体表示，人大常委会赶于七一前再次召开会议，有可能是希望极速通过港版国安法，以尽快造成既定事实："（中共）最想快刀斩乱麻，以为这样就可以令欧盟、美国接受一个既定事实。"

中国官媒新华社周六晚间发布人大常委委员长栗战书于十三届全国人大常委会第十九次会议的闭幕演说。栗战书对会议初审港区国安法草案进行总结，指出常委会组成人员都认为法律草案符合宪法和香港基本法精神。

香港特首林郑月娥也针对港版国安法再次表态，她在社交网站表示，抹黑行为或乞求外国政府或组织介入，将会徒劳无功和白费心机，因为中央推进"港区国安法"的决心是坚定不移，而她和特区政府支持、配合及立法后有效实施国安法的决心，也是坚定不移。

昨日，备受关注的港版国安法草案曝光部分细节，其中包括设置驻港维护国家安全公署，建立维护国家安全委员会（简称国安委），另外还规定由特首指定法官处理与国安有关的案件。

路透社援引香港大学法律学院教授杨艾文（Simon Young）表示，从草案细节来看，"从最初看到的这些细节来看，这项新法律带来了前所未有的法律问题，我们将在未来几年内不得不面对这些问题。"

黄之锋：我是首要目标之一

香港众志秘书长黄之锋发出呼吁，希望全世界与香港站在一起，敦促中国撤销该法。香港"经济日报"报道，香港国安法草案部分内容公布后，黄之锋说，未来将由香港行政长官指定若干名法官处理与国安有关案件，这种做法代表对法官的政治和忠诚度考量，凌驾并侵蚀了香港司法独立。他表示，一旦北京干预香港的国安案件，嫌犯可以被送往中国大陆受审和入监。 黄之锋说："作为首要目标之一，我可能会受到秘密审判、坐黑牢、电视认罪和遭遇刑求"，他因此呼吁全世界与香港站在一起，敦促中国撤销这部恶法。