港爆第三波疫情  数天新增约40病例

（德国之声中文网）香港新冠疫情平静多时，此前连续21日没有本地确诊病例，但近日出现大逆转。周二（7日）突然录得9宗本地确诊个案，周三（8日）更一下子增至19宗，是疫情以来单日录得最多本地病例，周四（9日）早上再传出消息指新增约11宗，换言之短短3天内录得约39宗本地个案。

新增病例遍布全港多区，涉及至少3个感染群组，包括「慈云山港泰护老中心群组」丶「彬记粥面店群组」和「新发茶餐厅群组」。另有多间学校的学生和家长染病，包括香港演艺学院丶圣母书院丶拔萃男书院附属小学丶中华基督教会扶轮中学等，有关学校宣布紧急停课。

衞生防护中心传染病处主任张竹君承认，很多个案找不到源头，参考外国经验，疫情在此情况下很容易爆发得「好犀利」，未来一段时间病例或以倍数激增。她认同现时是收紧防疫措施的时机，但如何收紧要留待政府高层决定。

当局正考虑进一步收紧防疫「限聚令」，周二（7日）已宣布收紧口岸防疫措施，当日起所有民航机组人员抵港後要到亚博馆收集深喉唾液样本，抵港船只船员抵港前要先做病毒检测，外佣抵港後要先在酒店隔离14天，费用由雇主承担。

专家：转机免检疫「傻」

中文大学呼吸系统科讲座教授许树昌认为，社区已有明显及活跃的传播链，估计部分是早前确诊的豁免检疫人士带入香港，又形容情况较3月时更危险，建议再次实施3月时的防疫措施，包括停课和限制食肆每枱最多4至8人入座。

香港大学微生物学系讲座教授袁国勇也表示，之前两波疫情爆发都与香港边境检疫漏洞有关，港府让转机返港人士毋须检疫，转机人士可逗留在禁区与其他回港人士接触，他形容有关做法「傻」，当局应立即收紧防疫措施。

他又指出，香港6月放宽社交距离与活动，但食肆是高危场所，患者每一毫升唾液就有1至10亿的病毒载量，若餐厅服务员取走碗碟餐具時，手上沾上患者唾液，再端餐给其他食客，很容易造成交叉感染，因此建议收餐與送餐人員應分開。

此外，国际科学期刊《细胞》（Cell）早前刊登研究，指一只变种的新冠病毒G614已经从欧洲传播到美国，G614传染力也加强了3至9倍。港大感染及传染病中心总监何栢良指出，G614於3月起已传入香港，4月开始取代D614成为香港主流病毒株，G614相较原有病毒株的繁殖速度更快。

书展如期进行

在第三波疫情之下，一年一度的香港书展将如期於下周三（15日）起一连7天在湾仔会展举行，外界担心成为传播集中地。

负责筹办的香港贸发局表示，场内除了指定范围和餐厅外，其馀展场包括展位内一律禁止饮食；入场人士须量体温丶戴口罩及每次触碰书籍後以酒精洁手，入场门票将附送消毒搓手液。

当局指，若有展商人员确诊或会暂停开放有关摊位作彻底消毒，衞生防护中心亦会要求展商提交所有当值职员更表及电话，加快追踪；若有确诊者曾到访书展，大会会彻底清洁消毒其曾到访的地方。

目前香港新冠确诊人数有1,324例，1人危殆，7人病亡。

李澄欣（综合报导）