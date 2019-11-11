港爆多起攻击事件 一清洁工遭砖砸身亡

（德国之声中文网）根据香港01报导，香港的上水地区周四 (11月14日) 爆发多起无差别攻击的事件。 网络上流传的三段影片中，拍到20到30名戴着鸭舌帽与口罩，且手持各式棍棒武器的人士，在北区大会堂袭击街坊市民。 一群人疑似在墙边对一名人士拳打脚踢，有些人甚至从背包拿出武器攻击该市民。 他们在行凶后便往同个方向离去，沿途还持棍棒恐吓旁观市民。

香港01的报导还指出，另一个视频则捕捉到一群人士在路上奔跑的过程中，其中一名身穿黑衣的男子突然一拳打向站在路边的蓝衣女子，导致该女子当场倒地。 此外，第三个视频则是捕捉到一名穿白杉的男子抓住一名身穿黑衣黑裤的年轻女子，女子多番试图逃跑却未能挣脱，而当女子试图将自己名字分享给站在天桥上拍摄影像的人时，该名白衣男子便将少女拖离现场。

香港01报导写道，港警在周四下午的记者会上澄清，视频中行凶者使用的伸缩棍与港警使用的型号不同，所以强调施暴者并非隶属港警。 另外，原本第三个视频中被白衣男子拖离现场的少女据传在周四稍晚也在网上报平安，但港警仍表示未收到报案，并呼吁相关人士尽速报案说明细节。

香港的上水地区周四 (11月14日) 爆发多起无差别攻击的事件，导致多名市民受到波及而受伤。

此外，一名70岁的清洁工疑似在一场冲突中，头部遭砖块砸中，当场倒地失去知觉，被送往医院急救后，发现他脑干死亡。 根据港媒报导，这名罗姓清洁工周四在结束午膳后返回工作岗位，加入现场市民清理路障，但因市民与示威者疑似因立场不同，双方开始互丢砖块与竹条，而他当场被砖块击中头部后，便失去知觉倒地。 香港警方目前以伤人方向展开调查，截至目前为止，尚未有人因此被捕。

中大示威者开路「释善意」

香港电台报导，周四晚间香港多区继续出去示威者集结堵路的情况，而港警也再次于旺角、荃湾、青衣、屯门与元朗等区淤以催泪弹驱散示威者。 在香港科大学生周梓乐发生意外的将军澳尚德邨附近，周四晚上有市民集结，从路障前投掷汽油弹，防暴警察随后赶到现场，并与现场示威者发生激烈的口角互骂。

而镇守香港中文大学周围要道多日的示威者则在周五 (11月15日) 上午六点开放了吐露港公路南北向各一条车道，让往来车辆得已通行。

而镇守香港中文大学周围要道多日的示威者则在周五 (11月15日) 上午六点开放了吐露港公路南北向各一条车道，让往来车辆得已通行。 示威者也对香港政府提出诉求，要求港府在24小时内承诺不会取消或延迟将于11月24日举行的区议会选举。示威者表示，如果政府取消或延迟区议会选举，他们将再次堵塞吐露港公路。

香港电台指出，示威者代表强调他们要坚守中大，希望透过开放道路向香港社会释出善意，并对他们的行动造成香港市民的不便深感抱歉。示威者表示，他们不希望过去几天的行动成为政府影响区议会选举的借口。

郑若骅出访英国跌倒受伤

此外，《立场新闻》报导，香港律政司司长郑若骅周四在英国首都伦敦出席一场活动期间，被数十名示威者包围。 社群媒体上的视频显示，示威者在过程中不断骂郑若骅是「杀人犯」，而郑若骅在混乱中跌倒，后来在工作人员的护送下离开现场。

针对此事，香港律政司发布声明谴责示威者对郑若骅造成的肢体伤害，并批评示威者以政治理想为借口，剥夺他人合法权利，不符合香港及任何文明社会利益。 香港律政司呼吁伦敦警方严肃处理此事，将涉案者绳之以法。

根据香港电台报导，郑若骅周三抵达英国出席特许仲裁学会的讲座，并在活动中发表演说。 她也将在这次出访中与中国驻英大使刘晓明会面，下星期一访港。