港澳煞停接种德国BioNTech疫苗

（德国之声中文网）3月24日早上，香港政府宣布接到复星公司通知，其中一批次的德国BioNTech新冠病毒疫苗药瓶封盖有包装瑕疵，因此即时暂停接种该款疫苗，直至调查结束。受影响疫苗的批号是210102，由德国BioNTech公司生产，有效期至今年六月。港府也同时封存另一批号为210104的疫苗，目前全港皆暂停接种BioNTech疫苗至另行通知。

食物及卫生局局长陈肇始向传媒强调，到目前为止没有任何证据显示产品有安全风险，暂停接种是「慬慎起见」的预防措施，旨在确保安全。她没有阐述具体的包装问题，也未有已接种的总人数，相信政府今天与复星举行紧急会议後会有最新报告。港媒Now TV引述消息指，少数药瓶有渗漏问题，部分接种中心也发现该情况。澳门政府也在早上宣布，暂停接种同为210102批号的BioNTech疫苗。

德国BioNTech公司将其在包括中国大陆丶香港丶澳门和台湾在内的大中华地区代理权，授予中国的上海复星医药集团。BioNTech在全球其他地区的开发和销售夥伴则为美国辉瑞公司（Pfizer）。复星在3月24日表示，正与德国BioNTech一同调查事故。

香港大学感染及传染病中心总监何柏良接受港媒访问时指，相信这次问题不牵涉疫苗安全和成分。他说香港医护人员在打针前会就每一瓶疫苗小心进行多项检查，呼吁已经打针的市民毋须担心。

BioNTech疫苗3月10日起在香港开放接种，两周以来逾15万人打了首剂疫苗。市民须在打第一针後21天打第二针，才达到最高保护效力。但目前未知接种计划会停止多久，会否影响市民打二针的进度。何栢良指出，数据显示只要在42天内接种第二剂BioNTech疫苗，都不会影响第一剂疫苗的效用；而即使只打了第一针，接种一周後保护率亦可达九成。

信心危机不断

香港政府至今采购了德国BioNTech丶中国科兴和英国阿斯利康（AstraZeneca）三款新冠病毒疫苗，数量足以供应全港人口使用。当中科兴和BioNTech疫苗分别在二月底和三月中开始为市民接种，当局近日把资格放宽至30岁或以上人士，同时正在探讨进一步降低至16岁，希望加快接种速度。

在疫苗计划展开一个月以来，最少七人接种科兴疫苗後离世，大部分涉及心脏和中风问题，也有人打针後出现面瘫；另外一人接种BioNTech疫苗後数天死亡，他本身有糖尿病及高血压。这些事件令部分民众对疫苗接种却步，但政府的疫苗临床事件专家委员会评估後，认为目前没有证据证明死亡案例与疫苗有直接关系。

行政长官林郑月娥与一众高官及议员全都高调接种中国科兴疫苗，但民间反应却稍为不同。自BioNTech疫苗推出後，它的预约人数较中国科兴疫苗多两倍。3月23日政府卫生署公布，一家诊所因违反新冠疫苗接种条款，被终止服务协议，政府会即时回收未使用的科兴疫苗。早前网上流传照片显示，涉事的仁泽医务中心在诊所内张贴标示，指科兴疫苗有效率只有33至50%且生产商「声誉不好」，不建议病人接种。

中国科兴疫苗采用传统的灭活技术，上月获港府豁免在国际医学期刊公布第三期临床数据，便通过核查引入香港。有舆论质疑，港府审批中国和德国疫苗时采取「双重标准」，但政府的专家委员会认为科兴疫苗的效益仍大於风险。直至出现多宗死亡个案後，港府针对科兴疫苗发放「临时接种指引」，不建议有严重神经系统疾病丶长期病患丶孕妇及哺乳妇女等人士接种科兴疫苗。可是有医护工会质疑指引不清晰，认为应该先暂停为长者打针。

Phoebe Kong/ William Yang (综合报导)

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