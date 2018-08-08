港澳台「居住证」将上路 台警告监控风险

(德国之声中文网) 中国国务院新闻办公室上午十点召开记者会，预估9月1日起，将依据《港澳台居民居住证申领发放办法》给港澳台民众发放「居住证」。

公安部副部长侍俊，国务院港澳事务办公室副主任黄柳权，国务院台湾事务办公室副主任龙明彪回答记者提问，国新办新闻局副局长兼新闻发言人袭艳春主持。

公安部副部长首先对这次政策的目标进行喊话，重申当局「率先同台湾同胞分享大陆发展的机遇，努力扩大两岸民众的受益面和获得感」的论调。

他也强调，这次政策源于当局接到许多港澳台民众反映，使用来往内地（大陆）通行证(台称台胞证、港澳称回乡证)进行网上购票、自助取票、旅馆住宿、金融业务等屡次遭遇不便，而抬出的解决办法。

陆委会警告: 申请居住证有风险

在国务院召开记者会之后，台湾方面陆委会旋即发表声明，表示这是「陆方持续推动对台统战措施的一贯做法」，并表示「相信...陆方发放「居住證」的统战拉拢策略，并不会影响台湾人民对这块土地的热爱与认同。」

另外，陆委会也提出警告: 中国政府近年建制「天网」工程，以监视器与人脸辨识技术，结合「社会信用体系」，侦测与记录违规行为，一旦发现秩序挑战者，即启动监控与追踪装置。此次陆方亦宣称该「居住证」采用与居民身分证相同技术标准制作，对有意前往中国就业就学的民众可能产生风险。

居住证 v.s 台胞证与回乡证

现在，港澳台三地的民众只要在中国内地居住半年以上，并且符合合法稳定就业、合法稳定住所、连续就读条件之一，就可以根据本人意愿，持回乡证或五年期台胞证，到当地公安机关申请办理「港澳台居民居住证」。申领居住证的受理点会在9月1日之前陆续公布。申请受理日起，20个工作日就能领到证件。

国台办副主任龙明彪强调，台湾人申领台湾居民居住证不需要具有大陆户籍，也不需要放弃台湾户籍。

台湾居民只要符合申请条件都可以申领。领到居住证后，就可以享受国家和居住地提供的各项基本公共服务和便利。

目前，台湾人赴中国旅游或工作，都需要申请「台湾居民来往大陆通行证」，俗称台胞证。台湾居民可以持该证在中国就学、考试、就医、置产、开户等。

中国在台湾没有办事处签发这种证件。台湾人在前往中国之前，需要将身份证明文件交给旅行社等代办机构代为办理，期限五年。

台湾人使用台胞证在中国居住旅游会碰到的麻烦是，遇到需要实名制进行的活动，例如下榻旅馆时因身份是「外宾」而被拒绝；开公司时适用的是外资待遇，或没有办法申请创业贷款；没有办法被网路金融与服务的系统采认等等。

龙明彪表示，越来越多台湾人前往中国。「到今年一季度，来往大陆的台湾同胞已累计超过1亿人次。其中在大陆学习、工作、生活的常住台湾同胞已经多达数十万人，在高校就读的台湾学生就已经超过1万人。」

他说，考量到生活上的便利性，「制发台湾居民居住证是一个有效的解决办法，它可以与大陆的社会公共服务系统普遍兼容，使用起来十分方便，从而彻底解决多年来困扰台胞的一个大问题。」

对港澳居民的部份，港澳办副主任黄柳权表示，回乡证与即将发放的居住证不同在于，前者功能为提供中国公民往来港澳的旅行证件，后者为港澳居民在中国居住的身份证明。

「在『一国两制』的情况下，内地和港澳实行不同的社会制度和出入境管理制度，港澳居民在港澳和内地须持不同的身份证件和旅行证件，其中港澳居民在内地的身份证和出入内地的证件由内地来作出规定。」

两者的法源也不同: 回乡证的依据是中国公民因私往来香港、澳门的管理办法，而居住证则依据即将实施的《港澳台居民证据证申领发放办法》。

罗法/夏立民 (發自台北)