港澳办: 普选需符合香港政治地位

(德国之声中文网) 港澳办3日下午3点举行新闻发布会。 在会上，港澳办首次对几项议题首次做出表态。 首先，对于特区政府考虑引用紧急法解决香港问题，中央是否认为符合当前局面? 发言人杨光响应道: 「中央全力支持特区政府依法运用一切手段，维护香港法治的尊严。 」发言人徐露颖补充道，有观点认为出动驻军便是一国两制的终结，但是「无论是驻军应港府要求前往救灾，还是全国人大常委会宣布香港进入紧急状态而使得全国法律在特别行政区实施，都是符合一国两制的规定。 」

第二，针对示威者提出的五大诉求之一「真普选」，港澳办发言人杨光指，香港的选举制度不论如何改革，都必须符合香港的政治地位。 他说: 「不论将来怎么政改，(香港选举)都要符合基本法和全国人大常委会的决定。 」他引述香港基本法的篇章条文，说能够选出「中央信任、港人认同」的行政长官，才是普选的真谛。 杨光说:「香港的普选只能这么搞，没有别的选择。 」

除此之外，港澳办对于「反送中」示威的参与份子，有了更细致的定义。 首先港澳办列举了八月以来示威者的暴力行为，并批评示威为「港独」份子的作为。 但是与此同时，港澳办也罕见地强调大多数香港市民是和平地参与游行集会，与少数暴力示威者「在性质上是截然不同的」。

港澳办指控少数份子「目的就在搞乱香港、瘫痪特区政府，进而夺取特区的管制权，从而把香港变成一个独立或半独立的政治实体。 假高度自治、港人治港之名，行完全自治，对抗中央之实，最终使一国两制名存实亡。 」港澳办表示支持和平示威在一国两制框架下行使基本法赋予的权利，但是对于诉诸暴力者则呼吁港府严厉依法惩治。

在前一天晚上，香港特首林郑月娥在私人聚会的发言录音档被路透社披露，当中听到林郑哽咽表示「如果我能选择，我会做的第一件事就是辞职。 」这个录音档引发外界猜测，一些人认为录音再次证实了林郑无能为力，有人认为林郑是蓄意让录音流出影响公众舆论。

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翌日，林郑月娥在记者会中遭到媒体追问，她截然否认第二种猜测，同时表示自己从未向中央提出辞职，也从来没有辞职的念头。

在这样的背景下，港澳办在下午举办的记者会当中，全无提及林郑月娥录音外泄的风波，也仍然强调其一贯支持林郑月娥与特区政府、支持警察执法的立场。 港澳办还提到香港市民特别是年轻人遇到的住房困难等根深蒂固的经济问题，支持香港政府寻求方法解决。

罗法/苗子(综合报导)