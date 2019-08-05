 港澳办:香港面對移交以来最严峻局面 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.08.2019

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时政风云

港澳办:香港面對移交以来最严峻局面

香港5日大罢工后的七区集会演变为全城大乱斗。根据香港警方统计，总共有148人在游击式衝击中被逮捕。这是自「反送中」示威维持2个月以来最高的记录。

China Zhang Xiaoming Director of Hong Kong and Macau Affairs Office (pictur- alliance/dpa/Imaginechina/Wei Yao)

中国国务院港澳办主任张晓明

(德国之声中文网 ) 中国国务院港澳办主任张晓明7日表示，香港正面临自从1997年主权移交以来的最大危机。

他说:「香港的反修例风波从6月9日起，已经持续了60天，风波越闹越大，暴力越演越烈。」他形容，「香港正面临回归以来最严峻局面」。

港澳办和中联办今天在深圳举行香港局势座谈会，与会者包括香港人大代表和中国全国政协委员等。

根据《香港01》，同一天，香港法律界举行黑衣静默遊行，要求港府成立独立调查委员会。这是继6月初法律界发起「反送中」遊行后的第二次活动。

报导内容提到，律师表示，政府起诉黑衣人，却放走白衣人才是真正破坏法治精神。

港澳办再下通牒

中国国务院港澳办6日下午举行记者会。发言人杨光表示，急迫任务是要「止暴制乱、恢复秩序」。

他说:「归根究底，香港的命运掌握在包括香港同胞在内的全体中国人民手中」。这是香港反送中情势升温以来，港澳办第二次举办记者会发出警告，而且言辞也更加激烈，杨光说，「玩火者必自焚，该来的惩罚终将来到」。

杨光也表示要向「一切犯罪分子」喊话。他强调「切莫低估北京政府和大陆全国人民维护香港繁荣稳定，维护国家根本利益的坚定决心和巨大力量」。

港警6日也召开记者会。警方表示在5日多区衝击中，共拘捕148人，包括95男、53女，年龄介于13至63岁，指他们涉嫌非法集结、袭警、阻碍警员执行职务、藏有攻击性武器。警方也公布，在5日发射了20发海棉弹、140发橡胶子弹和800枚催泪弹。

示威者则持续强烈谴责警方的「一系列暴力行为」，并敦促警察和政府不要成为对抗公众的敌人。

Hongkong Anti-Regierungsproteste - Sicherheitskräfte (Getty Images/AFP/I. Lawrence)

8月3日示威活动中，警察在旺角

站队表态者惹争议

在网路上，一系列港星和个别团体的表态也引起热烈讨论。港星陈晓东在脸书发文，写下：「爱国爱港、反对暴力，纷争我不参与，喜欢与否随便。」他还附上五星旗图片，上面写着「五星红旗，我的骄傲。」

无独有偶，港星余文乐在微博表态，说「作为一个土生土长的香港人，看到那么多愤怒与暴力感到很痛心」，也说自己是中国人，「不认同也不支持所有违法的人与事」。

相关表态在网路上引发热议。两人支持「反送中」的歌迷和影迷质疑在中国大陆市场发展的他们向人民币低头。

但也有更多的香港艺人公开声援反送中，像是叶蕴仪就在脸书发文声援，谴责港警以「性暴力」鎭压示威者，说「侮辱女性可耻」。

Denise Ho Hongkonger Aktivistin (Reuters/B. Yip)

之前在运动中，也有香港艺人何韵诗、黄耀明、叶德娴多次走到最前线，跟香港人一起上街游行。谭咏麟和梁家辉等则出席活动支持警方。图为何韵诗。

同时引起争议的还有台湾茶饮店一芳水果茶。这家茶饮店在官方微博发文支持「一国两制」，也谴责香港罢工。此文一发引起反对民众怒呛要抵制。但也有加盟店跳出来表示反对总公司立场。相关发展引起台港网友关注。

一场持续延烧的香港「反送中」运动不只引燃示威者与港府和北京间的熊熊火光，相关人士的发言也成为敏感话题。

夏立民/洪沙 （综合报导）

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