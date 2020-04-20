港澳办连发三稿 确立中联办监督权

（德国之声中文网）国务院港澳办今午（21日）连发三稿，表示有人认为中联办受《基本法》第22条规限，并未充分考虑中联办的特殊性，看法不准确，指中联办虽在《基本法》没有明文设置和法律地位，但其作为中央政府的派出机构，代表中央处理香港有关事务，「完全有权力、有责任」行使监督权。

港澳办声明强调「有授权，就有监督」，中央授予香港高度自治权，并不代表中央没有或放弃监督权，如一国两制方针受严重影响或《基本法》没有全面准确实施，出现损害国家和香港根本利益的情况，中央就必须过问，并依法加以纠正。

分析：料9月选举前加强控制

港澳办此番言论，相当于确立中联办日前对《基本法》第22条的「自行释法」。时事评论员刘锐绍对德国之声表示，预料两办插手香港内部事务将常态化、公开化，尤其在9月立法会选举前会「快马加鞭、加码控制」，以减低民主派影响力，为建制派扫除阻碍。

《基本法》第22条被视为香港一国两制、高度自治的关键，规定中央人民政府所属各部门、各省、自治区、直辖市均不得干预香港特别行政区根据本法自行管理的事务。

林郑推翻过往立场

中联办上周五（18日）自称不是中央人民政府所属各部门，故不受22条所限。但港媒翻查特区政府自2000年以来多次的描述，均确认中联办人员必须按照《基本法》第22条，遵守特区的法律。

然而，中联办言论一出，港府不得不改变过往立场，在6小时内三度发稿，最终版本附和中联办口径。

特首林郑月娥今早（21日）见记者时也承认，港府过往对第22条及中联办的定位「不完全清晰一致」，但当局「现时的立场非常清晰」，即两办代表中央在港机构，有权有责监督《基本法》的落实。她又指现时的讨论偏离问题核心，形容有「恶意污衊」中央机构在香港扮演的角色。

港澳办再警告：议员要付法律责任

除了谈及中联办权力的争议，今日港澳办另一则声明中，再次点名批评主持立法会内会选举事宜的民主派议员郭荣铿，指他和其他反对派议员故意拖延程序，延耗6个月、15次会议仍未能选出主席，「这放在世界任何一个地方都是一个天大的笑话！」。

声明指郭荣铿企图阻止《国歌法》通过，质问如此敌视国歌法「他是真认同『一国』原则吗？是真拥护香港特别行政区《基本法》、效忠中华人民共和国香港特别行政区吗？」，又引述2016年人大就宣誓风波释法，警告立法会议员「如果违反誓言，就必须承担相应的法律责任」。

这是港澳办继13日后发声明后，第二度点名批评郭荣铿。此前，两办从未公开评论立法会内部运作。

郭荣铿：如被DQ是光荣

外界关注这是否「DQ」（取消议员资格）的序幕。据《明报》报导，郭荣铿回应事件时表示，过去数周发生的事反映中央要对香港採取全面管治权，彻底打破一国两制，「会DQ我，已是写在牆上」。他表示，如为港人争取民主自由和捍卫法治而被DQ，是他一生的光荣，绝无遗憾，又吁港人「千万勿放弃，放弃就会输」。

他强调，自己是按《议事规则》主持内会，如按规则行使职务或选择反对某些本地立法，也被视作违反誓言及「一国」原则的话，立法会就不再是《基本法》所说的立法会，而是「香港版的人大」。

大抓捕民主派 港澳办力挺

另一方面，对于港警日前大抓捕黎智英、李柱铭、何俊仁等15名民主派人士，港澳办第三则声明表示「坚决支持」。

声明批评，美英政府和一些政客对事件「说三道四」，并藉《香港人权与民主法》向警方和司法机关作政治施压，这是公然干预香港特区司法独立和高度自治权，并「再暴露美英势力为香港一些反中乱港势力撑腰打气的政治图谋」。

李澄欣（综合报导）