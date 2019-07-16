 港澳办定调之后 「反送中」何去何从 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.07.2019

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时政风云

港澳办定调之后 「反送中」何去何从

国务院港澳事务办公室29日在记者会上表示，中央坚决支持特首林郑月娥带领特首政府依法施政，支持警方严正执法，也支持政府有关部门和司法机构依法惩治暴力犯罪人士。港府会如何应对?

Hong Kong | Demonstrant und unterstützer der Regenschirm Bewegung liest Zeitung (picture-alliance/ZUMAPRESS/SOPA/M. Candela)

香港中文大学政治学者蔡子强说:「即使公众抗议活动的总体规模继续缩小，仍有成千上万的抗议者愿意与香港警察部队对抗。这是香港警方和政府面临的主要挑战。」

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刚刚过去的周末，香港警方虽然发出游行禁令，但元朗和香港市中心仍有大批民众游行示威。至此，“送中条例”引发的大规模抗议浪潮已经持续近两个月，而港府内部也渐渐有不同声音传出。 (29.07.2019)

香港民众连续8周走上街头。中国港澳最高执政单位29日下午做出回应，称坚决支持林郑月娥与警方严正执法，并对“解放军在什么前提下介入香港事务”表态。而观察人士认为，“针对如何应对香港持续的示威活动，北京还没有确定真正的政策方向”。 (29.07.2019)

(德国之声中文网) 根据《香港01》、《明报》和《南华早报》等多家媒体报导，香港警方斥资1660万港元购买3辆俗称「水炮车」的「人群管理特别用途车」。含有「催泪水剂」的水炮车操作人员仍在受训中，何时会正式启用没有确定消息。

在遊行遍地开花、示威行动持续不断下，港警是否会进一步提升武力引发关注。香港中文大学政治学者蔡子强在接受德国之声采访时表示，香港警方会用更强硬的手段打击示威者。他说:「过去，香港警方通常会发出不反对通知书，允许大多数公众集会持续到午夜。但现在因为他们拒发不反对通知书，公众示威变成非法。对于没有正式批准的政治集会，警方可以在下午4点或5点开始用武力驱散示威者。」

被问到公众是否会因为港澳办强调要「惩治犯罪行为」而减少上街，他认为可能会因为有人担心人身安全，让抗议活动的整体规模变小，但一定数量的示威者继续参与的决心会继续增强。

Hong Kong | Carry Lam feiert Ihren Wahlsieg 2017 (picture-alliance/AP Images/The Yomiuri Shimbun/J. Yasukawa)

林郑月娥目前的困境对照图中她在2017年上任的风光令人唏嘘。图中为她的丈夫和兒子。

港府怎么做?

北京已透过港澳办「撑港府」，要其恢复社会安定，维护法治。周一(7月29日)，《香港01》访问全国港澳研究会副会长刘兆佳。他表示，「北京的意图除稳定军心外，同时要强化建制势力，防止政府内部出现挑战特首的意图。」

从港澳办记者会的态度来看，北京暂时不会介入香港事务，而是继续强调「港人治港」和「高度自治」。但是，蔡子强并不认为香港特区政府可以很快就提出有效的解决方案。他说:「抗议者和警察之间的对抗愈来愈严重。另外，传统上保持政治中立的香港公务员也出面了批评香港特别行政区政府，这对林郑月娥及其政府来说仍将是一个巨大的挑战。

「反送中」运动持续至今已经8周。示威者并未停歇。面对港警增强装备，北京确定表态，这种运动的下一步备受关注。

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這樣的夜晚還有多少? 香港警民衝突繼續

夏立民/罗法 (综合报导)

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