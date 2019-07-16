港澳办定调之后 「反送中」何去何从

(德国之声中文网) 根据《香港01》、《明报》和《南华早报》等多家媒体报导，香港警方斥资1660万港元购买3辆俗称「水炮车」的「人群管理特别用途车」。含有「催泪水剂」的水炮车操作人员仍在受训中，何时会正式启用没有确定消息。

在遊行遍地开花、示威行动持续不断下，港警是否会进一步提升武力引发关注。香港中文大学政治学者蔡子强在接受德国之声采访时表示，香港警方会用更强硬的手段打击示威者。他说:「过去，香港警方通常会发出不反对通知书，允许大多数公众集会持续到午夜。但现在因为他们拒发不反对通知书，公众示威变成非法。对于没有正式批准的政治集会，警方可以在下午4点或5点开始用武力驱散示威者。」

被问到公众是否会因为港澳办强调要「惩治犯罪行为」而减少上街，他认为可能会因为有人担心人身安全，让抗议活动的整体规模变小，但一定数量的示威者继续参与的决心会继续增强。

港府怎么做?

北京已透过港澳办「撑港府」，要其恢复社会安定，维护法治。周一(7月29日)，《香港01》访问全国港澳研究会副会长刘兆佳。他表示，「北京的意图除稳定军心外，同时要强化建制势力，防止政府内部出现挑战特首的意图。」

从港澳办记者会的态度来看，北京暂时不会介入香港事务，而是继续强调「港人治港」和「高度自治」。但是，蔡子强并不认为香港特区政府可以很快就提出有效的解决方案。他说:「抗议者和警察之间的对抗愈来愈严重。另外，传统上保持政治中立的香港公务员也出面了批评香港特别行政区政府，这对林郑月娥及其政府来说仍将是一个巨大的挑战。

「反送中」运动持续至今已经8周。示威者并未停歇。面对港警增强装备，北京确定表态，这种运动的下一步备受关注。

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夏立民/罗法 (综合报导)