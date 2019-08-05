港澳办再下通牒 站队表态者惹争议

(德国之声中文网) 中国国务院港澳办6日下午举行记者会。发言人杨光表示，急迫任务是要「止暴制乱、恢复秩序」。

他说:「归根究底，香港的命运掌握在包括香港同胞在内的全体中国人民手中」。这是香港反送中情势升温以来，港澳办第二次举办记者会发出警告，而且言辞也更加激烈，杨光说，「玩火者必自焚，该来的惩罚终将来到」。

杨光也表示要向「一切犯罪分子」喊话。他强调「切莫低估北京政府和大陆全国人民维护香港繁荣稳定，维护国家根本利益的坚定决心和巨大力量」。

港警6日也召开记者会。警方表示在5日多区衝击中，共拘捕148人，包括95男、53女，年龄介于13至63岁，指他们涉嫌非法集结、袭警、阻碍警员执行职务、藏有攻击性武器。警方也公布，在5日发射了20发海棉弹、140发橡胶子弹和800枚催泪弹。

示威者则持续强烈谴责警方的「一系列暴力行为」，并敦促警察和政府不要成为对抗公众的敌人。

8月5日再发生示威者与警方的冲突

谁站队表态

在网路上，一系列港星和个别团体的表态也引起热烈讨论。港星陈晓东在脸书发文，写下：「爱国爱港、反对暴力，纷争我不参与，喜欢与否随便。」他还附上五星旗图片，上面写着「五星红旗，我的骄傲。」

无独有偶，港星余文乐在微博表态，说「作为一个土生土长的香港人，看到那么多愤怒与暴力感到很痛心」，也说自己是中国人，「不认同也不支持所有违法的人与事」。

相关表态在网路上引发热议。两人支持「反送中」的歌迷和影迷质疑在中国大陆市场发展的他们向人民币低头。

但也有更多的香港艺人公开声援反送中，像是叶蕴仪就在脸书发文声援，谴责港警以「性暴力」鎭压示威者，说「侮辱女性可耻」。

之前在运动中，也有香港艺人何韵诗、黄耀明、叶德娴多次走到最前线，跟香港人一起上街游行。谭咏麟和梁家辉等则出席活动支持警方。

同时引起争议的还有台湾茶饮店一芳水果茶。这家茶饮店在官方微博发文支持「一国两制」，也谴责香港罢工。此文一发引起反对民众怒呛要抵制。但也有加盟店跳出来表示反对总公司立场。相关发展引起台港网友关注。

一场持续延烧的香港「反送中」运动不只引燃示威者与港府和北京间的熊熊火光，相关人士的发言也成为敏感话题。

夏立民 （综合报导）