 港澳办主任被撤换——习亲信接掌 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.02.2020

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时政风云

港澳办主任被撤换——习亲信接掌

在香港发生持续数月抗议浪潮的背景下，中国领导人撤换了港澳办主任。

China Zhang Xiaoming Director of Hong Kong and Macau Affairs Office (pictur- alliance/dpa/Imaginechina/Wei Yao)

张晓明港澳办主任职务被免，改任港澳办负责日常事务的副主任

（德国之声中文网）中国国务院周四（2月13日）公布，免去张晓明港澳办主任职务，由全国政协副主席夏宝龙兼任该职，张晓明改任港澳办负责日常事务的副主任（正部级）。

夏宝龙现年67岁，是中国主席习近平的亲信。在习近平于2003至2007年任浙江省委书记期间，他是副书记。2015年，夏宝龙在浙江省主持严打地下教会，以此出名。

上月，北京曾更换香港中联办主任。

"将香港置于更大政治压力之下"

7个月来，香港一再出现大规模反港府抗议浪潮。示威者们指责港府过于亲北京，并担心失去自由。1997年这个前英国殖民地主权移交中国时签署的协议保障港人拥有这一自由。

香港浸会大学政治学法籍教授高敬文（Jean-Pierre Cabestan）表示，现在，习近平首次将自己的亲信放在主管香港事务的位子上，香港肯定会面对更大的政治压力。2015年在浙江的严打地下教会行动使夏宝良获得强硬派名声。

高敬文教授表示，夏不是温和派，迄今为止，他的所作所为显示出他是习近平的得力干将，"我们可以预期，这一情况将会继续"。

路透社去年12月曾报道，张晓明支持引起争议的"逃犯条例"修订，曾对一访港代表团表示，通过该法对香港何其重要。

在爆发持续不断地大规模民众示威后，该法被撤回。示威者在抗议浪潮中要求香港有更多民主，成为习近平掌控国家最高权力以来的最大挑战。

根据北京周四的公告，今年1月履新的香港中联办主任骆惠宁和澳门中联办主任傅自应兼任港澳办副主任。

凝炼/叶宣（路透社）

 

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