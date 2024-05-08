港法院颁令禁制传播《愿荣光归香港》

（德国之声中文网）香港法院週三（5月8日）就《愿荣光归香港》禁制令案宣布判决，港府律政司上诉成功，颁令禁止传播、演奏、印刷这首示威歌曲的内容。去年六月，港府首先向法院申请禁令，但是出乎外界预料地被原审法官拒绝，称忧虑对言论自由造成寒蝉效应。

三名法官在裁决中，接纳政府提出多项理据，认同当局寻求禁令是“必要的”，以说服在线平台移除“有问题的”内容。法官认为单靠刑事检控“显然不足以应对严重的刑事问题”，因此有迫切需要以禁制令辅助刑法维护国家安全，加强阻吓实际或潜在违法者并消除误解。

政府一方上诉时引述《愿荣光归香港》作曲人受访称“音乐是凝聚人心最强武器”，可被用作煽动推翻政府，而按警方统计此曲被误认作香港国歌逾800次。上诉庭庭长潘兆初在判词写道：“这首歌的作曲者本意是将其作为一种武器，而它已经成为了。”

法官认为起诉每个违法者不现实，因此更有效方式是要求在线平台停止这些行为。而特首已按《国安法》发出证明书，判定传播《愿荣光归香港》构成国安风险，法庭须要遵从。在新禁制令下，任何有违法意图传播歌曲旋律和歌词的行为都被禁止。法官称已经顾及言论自由，允许与歌曲相关的合法活动，豁免学术和新闻工作不受禁令限制。

香港抗议运动的“主题曲” To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Google：正检视裁决

外界关注科技巨头和一众网上平台对禁令的反应，以及这次先例如何影响网络自由和资讯流通。判词指网络供应商不应为受禁行为提供便利。在禁令颁布前，《愿荣光归香港》一曲可以在KKBOX和Spotify等串流平台收听。

Google回復DＷ查询时表示，该公司目前正在检视香港法庭的裁决。在Google上搜寻“香港国歌”部分结果会显示《愿荣光归香港》，港府曾经要求公司从搜寻引擎上移除它们，并把正确的信息置顶--即中华人民共和国国歌《义勇军进行曲》，但是被Google拒绝。

亚洲互联网联盟向DW表示，“正在评估今天做出的决定所带来的影响，包括禁令将如何实施，以确定其对企业的影响。”董事总经理杰夫潘恩（Jeff Paine）说：“我们认为一个自由开放的互联网，对于该城市有志成为国际科技和创新中心是至关重要的。”

中国外交部发言人林剑在週三的例行记者会上回应裁决∶“这不是外交问题。我想强调的是，制止任何人以煽动分裂国家和污辱国歌的意图，使用和传播有关歌曲，是特区履行维护国家安全和国歌尊严宪制责任的正当、必要举措。”

国际体育赛事误认为“国歌”

《愿荣光归香港》诞生于2019年示威活动期间，旋律是由一名匿名作曲人创作，歌词则是香港网上论坛“连登”的用户集体撰写。歌曲于当年8月在YouTube上发布，及后制作为多国语言版本。歌词提及民主、自由，内容也包括“光复香港、时代革命”的意思--该口号经常为示威者所用，但在国安法实施后，被法官判定为有煽动分裂成份。

这些示威歌曲是反修例运动时广受欢迎的作品，不止经常在街头抗议中听到，当时出现大量集体传唱活动，也有学生在校园内唱奏。去年，一名市民因把港队运动员在奥运夺金的影片配上《愿荣光归香港》并发布至YouTube，违反国歌法被判囚。

香港特别行政区和中华人民共和国使用同一首国歌。过去两年期间，在香港代表队参加的数场国际体育赛事上，曾经出现误播《愿荣光归香港》为国歌的情况，外国主办方解释是因为该曲在搜索引擎上排名最高而下载了错误版本。

警方就这些事件展开调查。香港特首李家超曾经称，搜索引擎有义务遵守道德規范；官员引述Google称需要证据证明该歌曲违反了当地法律。

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