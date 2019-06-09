港民忧"黑暗时刻来临" 纷纷上街"反送中"

（德国之声中文网）市民响应民阵的呼吁，穿上白衣参加游行。游行原定下午3时由维多利亚公园起步，然而，由于参与游行市民人数众多，大会应警方要求在下午2时20分宣布提早出发， 沿路高喊 "反送中、撒恶法" 口号。下午4时当队头已到达立法会外示威区，队尾仍有大批游行人士在维园等候出发，香港多个地铁站需要实施人潮管制，在32 度高温的酷热天气下，多名市民下不适晕倒。

下午5時33分時, 民陣副召集人陳皓恒指，今日遊行人數「很可能」已超過03年的七一50萬人大遊行。晚些时候民阵方面再次表示，有103万人参加游行。警方则表示，高峰期的参加人数为24万人。

与此同时，"万人同声撑修例公义组"大联盟召集人黄英豪宣布，截至周日（9日）中午分，已得到逾70万名市民以"实名"方式参与网上联署，支持政府修订《逃犯条例》。

召集人黄英豪表示，联署由4月16日开始，不到两个月，就有逾70万名市民参与，数字反映特区政府提出之修订《逃犯条例》草案，获得到香港主流民意支持。黄英豪批评反对派"严重夸大修例对市民影响"，认为不少市民未有看过法例，未能明白修例，强调修例99.99%对市民没有影响。

"最坏的黑暗时刻已经来临"

六十多岁的黎丽霞长期支持争取民主运动，她坦言今次《逃犯条例》的修订比23条立法的威力更甚，它将送走了香港宝贵的言论自由，所以一定要走出来，向中央说"不"。黎对德国之声表示，九七回归前，她渴望香港民主回归，因此对前景抱有希望；然而，二十多年来，目睹香港的民主不断倒退，今天的《逃犯条例》修订，最坏的黑暗时刻已经来临，身边不少亲友及年青一辈都嚷着要移民，令她感到心痛及无奈。早上出发前，内心开始忐忑，担忧游行人数未如预理想。幸好，身边不少朋友都表示要参加游行，就连一个从未参予过游行的家庭主妇朋友也作了零的突破，令她想"如果今天游行人数不到三十万人，我们香港就可以说是完蛋了!"

从事家居护理的许女士对德国之声坦言，她不是游行的常客，然而今次《反送中条例》游行，她坚持不可以缺席。二十多年前从国内移民香港，许女士指出，国内的审讯及法治制度非常恶劣及可怕，"内地的情况我怎不清楚? 我这么辛苦能来到香港，我当然要反对! "对于政府强调《逃犯条例》修订是针对一些匿藏在香港的内地走资富豪，许女士说，"内地政府可信吗 ? "

资深护士苏莎莉花了一个多小时车程，从新界区赶到维园参加游行。苏表示自已对特区政府强行推行《逃犯条例》修订，"感到太愤怒了 !"尽管相信政府就是游行人数众多仍会违背民意，修例最终会通过；然而，"无论如何也要站出来，不要让政府以为香港市民噤若寒蝉! "

联署包括现任法官签名

周日游行前夕，社会持续升温，继大律师公会及一向被视为立场亲建制的律师会先后发表意见书批评草案、意见要求搁置修例后，近 3000名律师更于6日身穿黑衣参与静默游行，人数更是香港主权移交后五次法律界黑衣游行中最多一次。

此外，在游行前夕，反对修改《逃犯条例》的联署持续进行，超过三千名港大毕业生在买下报纸全版广告，要求"反对谎言施政，撤回引渡恶法"。有媒体发现，联署中的签名甚至包括现任高等法院原讼法庭法官，终审法院首席法官马道立提醒法官应避免评论政治。

此外，不少团体包括民主派，本土派、港独人士以及前学生领袖，包括"雨伞运动"学生领袖周永康、岑敖晖及梁丽帼等均开腔呼吁市民参与游行反修例。而香港众志、学生动源和香港独立联盟先后表示，游行后会有重要事项宣布。

学生动源召集人钟翰林指出，游行会尽量维持和平、非暴力的抗争模式，然而不排除因应警方的行动，调整抗争模式 。

过往绝少针对政治议题发声的香港主要宗教团体之一之浸信会联会丶宣道会，也罕有公开表态反对修例。香港浸信会联会引用《圣经》金句形容修例是"刀剑快将临到"，表示 "若我们噤声，便是其『共犯』"；而宣道会催愿政府给予市民大众足够的咨询机会及时间，在未能得到社会共识前，暂缓有关修订。

戴耀廷、黄之锋狱中呼吁市民参与游行

占中9子之一、被判监禁的戴耀廷于则透过facebook专页，在狱中呼吁香港市民参与 "反送中"游行，"我虽不能与你们同行，但我希望三十万甚至更多市民，仍不放弃，走上街头，同心守护香港！"他指出，"送中条例"正是香港当前最大威胁，一旦通过，香港会倒退到"一国一制"。

目前正在荔枝角收押所的香港众志秘书长黄之锋，在狱中用铅子笔手绘传单，呼吁市民周日上街，"拜托大家在周日替我和一众在囚政治犯上街，我们会在狱中的电视，期待看到30万人群集结的画面。"

被界定为危害国家安全 引渡危险性相当高

去年被禁止运作的民族党召集人陈浩天在接受德国之声访问时表示，逃犯条例修订比23条立法更具威力，因为中国内地法院审讯，往往任意以其他罪名定罪，如书商桂民海，法院以他多年前酒驾撞死了人，而逼他认罪为例，反映中国司法机构会利用政治以外其他罪名来作出引渡，对付敌对份子。

陈浩天指出，根据《文汇报》及《大公报》引述"权威人士"称，香港向内地移交逃犯"不外乎四种情况"，包括"香港居民在香港触犯涉及危害国家安全罪行"，这正是他的例子，因为他被禁止参选、禁止组党，民族党并以危害国家安全的原因被取缔，因此他自然是被界定为危害国家安全的人；当条例一旦通过，他的危险性相当高。

陈表示，普遍香港市民包括他自己，对国内司法制度没信心，坦言看法比较悲观，因为中央无论如何也要通过这条条例，这对香港是一个很大打击，外国国家有机会制裁香港，香港无可避免会成为"焦土"。陈表示，当自己人身安全出了问题时，任何可以容身之所也会考虑；然而，他也强调，不到最后一刻，仍然不想离开，因为香港似终是他的家。

"站在刀锋边缘上"

以出版政治书籍丶本土文化为主的次文化堂社长彭志铭在游行队伍中接受德国之声访问，他表示，横顾身边出版业的朋友，只要是支持民主的一派，一定站出来反对《逃犯条例》的修订，因为修例违反了出版自由及言论自由的基石。彭志铭表示，修例一旦通过，出版业陷入一个高风险的状态，不知道在何时会误踩红缐，处境相当危险。

彭志铭指出，现时不少中资出版机构，已经自行揣摩主子 ( 中央政府 ) 的意思，举例说，有些出版社出版了一些书籍，中资背景的印刷及发行商拒绝承印及发行，书店也拒绝发售。如最近一本六四30周年的书籍，记者陈润芝在去年远赴美加采访一些流亡民运人士及学生，主要针对他们的近况而已，并不是敏感的政治题材，然而，因它和六四主题有关，主流书店如三联丶商务丶中华便不发售。彭志铭强调，不单是出版业，事实上香港任何一个市民同样站在刀锋边缘上。

市民被煽动恐吓

另一方面，香港立法会金融服务界功能界别议员张华峰支持修例。张对德国之声表示，泛民阵营用不是事实的事例去煽动、恐吓香港市民，说修例是恶法，说一旦通过，香港市民便没保障、会被遣返回国内等….然而这完全不是事实。

张华峰认为，条例修订推出的确较急，所以市民未有足够时间理解而被民主派别误导，然而，他认为政府已删减九项条例，也把移交罪犯的罪行刑罚年期提高至7年或以上、各地就个案移交提出申请须由该地的中央机关或部门提出；完全已响应所有市民所担心的范畴，而香港五大商界也表示认同修例。 张还表示，香港市民应该冷静一点分析，如果条例不通过, 香港便成为犯罪天堂，也损坏香港国际金融中心及国际城市的地位。

立法会渔农界议员何俊贤则发起"海上游行"，号召20多艘渔船，周日下午在维多利亚港进行海上巡游，挂上"撑修例"、"保平安"等横额，表达支持修例。