 港民天文馆「观星」声援被捕学生 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.08.2019

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时政风云

港民天文馆「观星」声援被捕学生

6日晚上，香港浸大学生会会长方仲贤因为购买10支「观星笔」被警察逮捕。虽然在当下引起群众围观，甚至引来市民包围深水埗警署，但警方始终没有释放方仲贤，更在记者会上展示用证物烧纸。到底镭射光有没有攻击性，警察民众意见不一。

Punkte von Laserzeigern während eines Flash-Mobs in Hongkong über die Fassade des Hong Kong Space Museum (Reuters/T. Peter)

民众發起天文馆「观星」表达对警方逮捕浸大学生会长的不满，天文馆一夜之间镭射光飞舞

(德国之声中文网) 为了声援因购买「观星笔」而被拘捕的香港浸大学生会长，大专学界發起7日晚上8点在太空馆「观星」。香港康乐及文化事务署因此宣布，预计油尖旺区有大型群众活动，太空馆提早到晚上6点关闭。到了9点，人潮逐渐聚集，太空馆附近的梳士巴利道近弥敦道路口挤满了人潮，只剩下一条行车线。

香港01报导，这天适逢七夕，晚上「观星」气氛轻松而愉快，绿色、黄色镭射光在天文馆外飞舞，还有人带头唱歌。有天文爱好者自备望远镜观月，还有人把「反送中」标语做成剪纸，投影在天文馆墙上。

有示威者高举《大公报》报纸给人们用镭射笔照射，做起火实验，但是即便多人集中光源照射，报纸都未能起火，让民众纷纷喊「退货」、「镭射革命」。除了报纸，民众也把镭射光照相旁边树叶，树叶也没有起火。

警察示范镭射枪起火

民众用镭射光做实验的行为，意在讽刺或反驳7日下午警察在记者会上的说法。综合香港电台与香港01报导，警察在记者会当中宣称浸大学生会长方仲贤购买的不是普通镭射笔，而是可以射穿纸张、危及警员安全的「镭射枪」。记者会上，有组织罪案及三合会调查科高级警司李桂华表示，6日晚上，数名警员见到店主示范「镭射枪」的性能给方仲贤看，店内一时焦味弥漫，而方仲华更用4200元港币购买了10支「镭射枪」。李桂华说，「相信(了解)大环境和当时情况，大家都会赞成，其实是相当可疑。」警方又即时用检获的「镭射枪」示范性能，当紫蓝色的镭射光照向纸张之后，大约7到8秒，纸张冒出白烟并有烧焦味。

延伸阅读: 观星笔有攻击性? 港生批警「白色恐怖」

现场记者问，警方讨论证物是否会影响日后审讯，李桂华说衡量公众知情权，认为应该进行展示。另外以「高能量镭射枪」形容证物，是为了让大众更理解概念，区别出这次证物能量高到可以点燃纸张，与一般激光笔存在差异。

8月6日被拘捕的沙田区议员黄学礼在7日深夜获得保释，但是浸大学生会会长方仲贤还没有消息。香港浸大学生会發起7日晚上在校内集会，要求立即释放方仲贤。

罗法/夏立民 (综合报导)

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