港民周末再游行  抗议水货客

（德国之声中文网）美联社指出，大约百名示威者在上水参加了示威游行，表达对水货客扰民的不满。他们边走边喊口号。根据"香港01"报道，有抗议人士在上水广场中庭高叫"光复香港、时代革命"等口号。也有示威者向游客高喊"返大陆"。

游行在当地时间下午三点左右开始，游行队伍进入商场后，多间商药妆店、饭店、时装店纷纷提早落闸停业，避免示威者破坏。而星巴克咖啡店等则拉上胶带围封。

香港电台报道，便衣警员在商场内带走十几人，他们双手被绑索带及押上警车。香港警方在社交网页表示，有蒙面黑衣人下午4时许在上水广场进行骚扰行为，包括向商铺投掷铁钉，扰乱公共秩序，防暴警员已进入商场执法。Now新闻报道，十几人被带走后，警方试图驱散商场内的人士，并一度施放胡椒喷雾。

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《明报》援引上水汇附近一间药房有不愿透露姓氏的店员表示，店铺没有特别加强保安，但今日准备随时落闸，他说，以往临近年底店内会人头涌涌，今年生意明显较往年大减。水货贩是一个长久的问题。许多当地人抱怨每天人山人海，影响民生，另外，随着贸易的不断增加，租金也水涨船高。

本周早些时候，香港示威者在多区商场举行抗议，包括"XMAS EVE 愿平安归香港"和"和你shop"等活动。平安夜当晚，多个商场均有人聚集，有商铺遭破坏，警方在商场拘捕期间与示威者冲突，一度施放胡椒喷雾驱散。香港民间人权阵线正在筹备元旦大游行。

文木 / 王凡（美联社等）