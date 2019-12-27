 港民周末再游行  抗议水货客 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.12.2019

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时政风云

港民周末再游行  抗议水货客

圣诞示威过后，本周六，又有香港民众走上街头参加上水广场"和你shop"集会。警民一度发生冲突，警方动用胡椒喷雾并逮捕数人。

Hongkong Proteste in Einkaufszentrum (picture-alliance/AP/Lee Jin-man)

资料图片：进入到商场的防暴警察

DW.COM

圣诞期间的香港再爆激烈警民冲突，沙田、旺角、及九龙等地都出现警察朝示威群众施放胡椒喷雾或催泪弹的情况，至少有数十人被港警制伏带走。 香港特首林郑月娥周三晚间在脸书发布声明，称「自私的暴徒」令香港无法在今年的圣诞节「普天同庆」。 (26.12.2019)

在香港示威浪潮中，谁的利益受到了最大的损害？中国经济在多大程度上依赖香港金融中心？香港问题与加泰罗尼亚问题有没有可比性？已经在香港定居十几年的西班牙经济学家艾西亚就这些话题接受了德国之声的专访。 (26.12.2019)

（德国之声中文网）美联社指出，大约百名示威者在上水参加了示威游行，表达对水货客扰民的不满。他们边走边喊口号。根据"香港01"报道，有抗议人士在上水广场中庭高叫"光复香港、时代革命"等口号。也有示威者向游客高喊"返大陆"。

游行在当地时间下午三点左右开始，游行队伍进入商场后，多间商药妆店、饭店、时装店纷纷提早落闸停业，避免示威者破坏。而星巴克咖啡店等则拉上胶带围封。

香港电台报道，便衣警员在商场内带走十几人，他们双手被绑索带及押上警车。香港警方在社交网页表示，有蒙面黑衣人下午4时许在上水广场进行骚扰行为，包括向商铺投掷铁钉，扰乱公共秩序，防暴警员已进入商场执法。Now新闻报道，十几人被带走后，警方试图驱散商场内的人士，并一度施放胡椒喷雾。

观看视频 01:17

不平安的香港聖誕節

《明报》援引上水汇附近一间药房有不愿透露姓氏的店员表示，店铺没有特别加强保安，但今日准备随时落闸，他说，以往临近年底店内会人头涌涌，今年生意明显较往年大减。水货贩是一个长久的问题。许多当地人抱怨每天人山人海，影响民生，另外，随着贸易的不断增加，租金也水涨船高。  

本周早些时候，香港示威者在多区商场举行抗议，包括"XMAS EVE 愿平安归香港"和"和你shop"等活动。平安夜当晚，多个商场均有人聚集，有商铺遭破坏，警方在商场拘捕期间与示威者冲突，一度施放胡椒喷雾驱散。香港民间人权阵线正在筹备元旦大游行。

 

文木 / 王凡（美联社等）

 

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