港民周六再上街  林郑爽约美议员

（德国之声中文网）周六游行的主题是反对港府动用《紧急法》和订立《禁蒙面法》。纵然新法已经实施一星期，至今已有最少90人因此被捕或控告，但绝大部分人依然戴口罩或面罩以示抗议。有人高喊"蒙面无罪，立法无理"、"我有权戴口罩"、"香港人反抗"等口号。也有人举着"光复香港 时代革命"的标语。抗议队伍从尖沙咀文化中心起步，徒步走至长沙湾一带，沿途用围栏和杂物堵路，现场交通受阻。

据德国之声记者所见，许多以往曾被针对的中资和亲中企业用木板围封店家，但部分仍遭示威者再度破坏。有示威推倒美心集团经营的星巴克咖啡店内物品；被指与"福建帮"有密切关系的优品360，闸门遭强行掀开，货物散落一地，有示威者向店内撒昆虫。游行持续两个多小时，直到傍晚，绝大部分示威者和平散去。

游行期间，长沙湾政府合署一度出现小型火种，防暴警和消防员出动处理。尖沙咀警署曾经举起警告发射催泪弹的黑旗，并警告此次游行是非法集会；有防暴警乘坐港铁到油麻地车站内驻守。到晚上七点为止，警方没有展开大规模驱散行动，警民暂时没有发生正面冲突。

在九龙塘港铁站，有人往闸口位置投掷汽油弹，警方及消防出动，将火救熄，并未有人受伤。港府发布声明称，港铁站设施遭到严重破坏。

在抗议浪潮中，港铁站也受到波及，遭到严重破坏，本周五，车站终于恢复运作。港铁每天的正常载客量约为500万人。

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一个自称为"银发族"的示威小团体发起48小时静坐活动，由本周六（10月12日）下午2时起至下周一，在湾仔警察总部附近静坐，声援在反修例示威中的被捕人士，并要求成立独立调查委员会。《联合早报》报道，一些长者撑起"银发族老而不废"的标语。发起人谭国新认为没有真相的话，香港人难以再生活下去，他说："如果香港要正常返，一定要寻找到真相"。

示威降温？

进入十月，首一星期示威的激烈程度到达高峰，多处遭到大肆破坏，两名示威者中实弹受伤。然而，美国总统特朗普与中国达成首阶段贸易协议后表示，香港局势已经"缓和很多"，示威人数比几个月前减少。他认为贸易协议对香港来说是"非常正面的事"。

示威者温先生认为，示威愈趋激进可能令部分人却步不上街。他向德国之声表示："现在无论政府或示威者，使用的手段都愈来愈激进，可能开始模糊了焦点。例如示威者破坏港铁站和商店，虽然很多人都支持，但有的人可能觉得这些行动可能太急促太激进，所以跟不上"。可是他认为，即使政府和示威者硬碰会令上街人数下降，但是核心的示威者不会因此退却，抗议不会在短期内落幕。"我们可以做的只有继续出来，不让运动那么快冷却。"

美国众议院最新的日程显示，下周将会审议《香港人权与民主法案》和《保护香港法案》，两项法案排于议程的首位，最快下周三（10月16日）表决。前者赋予美国政府权力制裁打压香港人权的官员，后者则禁止美方向香港出口非致命的人群控制武器。

在游行队伍之中，少数示威者挥动着美国国旗，温先生也是其中一位。他认为香港示威目前仍然要依靠国际向中方施压，而美国是「唯一有能力与中共一战」的国家，所以特别需要寻求华府的支持。有团体已经向警方申请，筹备于下周一（10月14日）举办大型集会呼吁美国国会通过法案。

林郑月娥取消与美议员会面

美国参议员克鲁兹（Ted Cruz）周六透露，香港特首林郑月娥取消了两人的会面。路透社报道，他在香港向媒体表示，两人原定于今天下午举行会面，林郑要求这次会面要完全保密，不要告诉媒体，但克鲁兹拒绝了。他说："她似乎误解了言论自由和新闻自由是如何运作的。"

他还补充说："林郑取消会面不是在示强，而是一种软弱的表现，透露出了对示威者的恐惧。"

香港行政长官办公室并未回复路透社的置评请求。