港民发起九龙游行 至少289人遭逮捕

(德国之声中文网) 香港原订於9月6日举办立法会选举投票，但在港府以新冠疫情为由将选举延後一年後，许多香港民众在网上号召至香港九龙游行，藉此来反对《港区国安法》丶香港政府延期选举与在香港施行健康码。

大批港警於当日中午便在旺角地区戒备，除了不时截查民众外，也设置路障，截停部分车辆。到了下午两点半游行起步的时间，网民号召将起始点移至佐敦的炮台街，现场也有大批港警驻守。

不过社民连的主席黄浩铭丶前主席梁国雄，及成员兼民阵线副召集人陈皓桓仍现身现场高喊口号。港警以3人参与未经批准的游行，并称有30人跟随他们为由，将3人带上警车。到了下午约4点30分，一辆970线的巴士突然遭警察截停，司机也被带下车。约一小时後，司机被警察带上警车，港警後来也在脸书专页上表示，司机在开车时快速行驶，一度太贴近当时正在执勤的港警，才以涉嫌「危险驾驶」将他拘捕。

港警扑倒12岁少女

除了游行一开始在佐敦外，部分香港市民也聚集在旺角，高喊「香港独立丶唯一出路」等示威游行口号。大约在下4点40分，示威者突然向港警投掷雨伞等杂物，港警发射胡椒球枪反击，港媒《香港01》报导，疑似有网路媒体的记者遭胡椒球击中倒地。

另一方面，当防暴警察在西洋菜南街附近截查一群聚集的民众时，一名12岁的少女原先与哥哥要去买颜料，在警察要截查时她受惊向前跑走，她哥哥虽意图将她拉近却不成功，少女被从旁包抄的防暴警察扑倒在地，社群媒体上的影片显示数名港警一度坐在她身上。

港警後来对外声称，少女在截查时突然拔足逃跑，「形迹可疑」，遂尾随追截，并称「以最低所需武力将其制服」。少女与现场其他人遭港警以违反「限聚令」被票控。该对兄妹晚间在家人陪同下去当地医院就医。

289人被捕

到了下午5点左右，数名便衣警察在旺角的山东街与洗衣街交界处先制伏一名堵路的男子，此举引来现场群众向便衣警察投掷杂物。多名便衣警察冲向前，向几名投掷杂物的民众喷胡椒喷雾并挥舞警棍，陆续在路中间与人行道制服3名男子。影片中显示数名便衣警察抓住其中一名男子的裤子与口袋，将他从路中间拖到人行道。

到了5点40分，示威者再次与警察对峙，他们向封锁线内的警察投掷杂物，警察也再次发射胡椒球来驱散现场民众。警察也在旺角多处设置封锁线，多名市民与穿反光背心的人遭截查，至少约20人被带上警车。整个截查的行动延续至周日晚间10点。

港警表示，至周日晚间9点，至少有289人被捕，其中有270人涉嫌非法集结，其馀的人则是被当局以「在公众地方行为不检」丶「未能出示有效身分证明文件」丶「袭击警务人员」或「阻碍警务人员执行职务」等罪名逮补。

港府与中联办齐声谴责

港府发言人表示，有大批民众漠视警方劝告，在九龙多区非法集结，并以杂物堵塞道路。港府人员称甚至有人向港警投掷硬物，并高喊「港独」口号。发言人重申，港警会履行职务并尽责，采取迅速且果断的行动，将违法的人绳之以法。

中联办的发言人也在周日晚间发布公告，称有一小撮反中乱港分子执意借原定立法会选举日，煽动街头对抗，在疫情之下公然违反限聚令，公然挑衅相关法律和国家意志。中联办强调，中央和特区国安机构在维护香港国家安全和社会大局稳定上，只有刚性原则，没有弹性空间，对任何违反港区国安法的行为都是零容忍。

中联办重申，「支持港警果断执法，维护社会繁荣稳定，绝不允许香港再乱起来」。

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