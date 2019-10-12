港民再游行 声援美国香港人权法案

（德国之声中文网）本周一（10月14日），有不少港民走上街头，在中环遮打花园参加"香港人权法造势大会"，声援美国国会预计本周审议的与香港示威相关的《香港人权与民主法案》和《保护香港法案》两个法案。

根据香港电台报道，一些示威者身穿黑衣，也有人戴上口罩，现场有抗议者高喊"光复香港，时代革命"等等口号，亦有人举着美国国旗挥动。

《香港人权与民主法案》主要让美国政府有权制裁打压香港人权的官员，而《保护香港法案》则是禁止美国出口非致命人群控制武器到香港。美国参议院克鲁兹周六 (10月12日) 表示，他预计美国国会会以大打数通过《香港人权与民主法案》，而美国总统特朗普也可能签署该法案。

惊现自制炸弹

美联社报道，港警本周一表示，发现有人制造遥控爆炸装置。"联合早报"援引香港爆炸品处理课警司李展超表示，该枚自制炸弹置放于弥敦道与快富街交界花槽，当时有防暴警员到场清理路障时，在警车不足两米距离发生爆炸及传出巨响。

根据"香港01"报道，香港警务处副处长邓炳强指出，这是警方首次发现土制炸弹，针对的是警员。

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此外，林政月娥将在本周三发表《施政报告》，讲述政府未来一年的施政重点，这也引起外界关注。"香港01"指出，建制派人士纷纷为政府出谋献策，以民生政策缓解政治纷争。林郑月娥为 "施政报告""放风"时，表明将会"派钱"纾解民困，包括出巨资帮助旧楼业主维修楼宇，电梯和加强消防设备等等。根据中国媒体新浪新闻报道，特区政府政务司司长张建宗已经透露，新《施政报告》将是一份"不一样、不因循、不守旧"，以改善民生为主轴的施政报告，以新思维及政治勇气，致力处理深层次的社会问题及矛盾。

文木 / 洪沙（美联社等）