 港民再游行 声援美国香港人权法案 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.10.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

港民再游行 声援美国香港人权法案

美国国会两院审议《香港人权与民主法案》前夕，许多香港民众周一在中环参加集会，敦促美国尽快通过相关法案。本周三，港首林政月娥将发表《施政报告》，她已率先"放风"，公布了一些惠民措施。

China - Unruhen in Hong Kong (Getty Images/AFP/A. Wallace)

周一晚上参加集会的港民

（德国之声中文网）本周一（10月14日），有不少港民走上街头，在中环遮打花园参加"香港人权法造势大会"，声援美国国会预计本周审议的与香港示威相关的《香港人权与民主法案》和《保护香港法案》两个法案。

DW.COM

美国共和党参议员克鲁兹 (Ted Cruz) 周末造访香港，而在接受媒体访问时，他呼吁示威者考虑暴力手段可能带来的后果，强调如果警民暴力冲突持续升级，这恐怕会使整个运动的发展转向一个有利于中国政府的方向。 (13.10.2019)

在香港尖沙咀，本周六下午再次有大批民众走上街头举行示威。到当天傍晚，大部分示威者散去，警民未发生正面冲突。同一天，美国参议员克鲁兹表示，林郑月娥临时取消了与他在香港的会晤。 (12.10.2019)

根据香港电台报道，一些示威者身穿黑衣，也有人戴上口罩，现场有抗议者高喊"光复香港，时代革命"等等口号，亦有人举着美国国旗挥动。

《香港人权与民主法案》主要让美国政府有权制裁打压香港人权的官员，而《保护香港法案》则是禁止美国出口非致命人群控制武器到香港。美国参议院克鲁兹周六 (10月12日) 表示，他预计美国国会会以大打数通过《香港人权与民主法案》，而美国总统特朗普也可能签署该法案。

惊现自制炸弹

美联社报道，港警本周一表示，发现有人制造遥控爆炸装置。"联合早报"援引香港爆炸品处理课警司李展超表示，该枚自制炸弹置放于弥敦道与快富街交界花槽，当时有防暴警员到场清理路障时，在警车不足两米距离发生爆炸及传出巨响。

根据"香港01"报道，香港警务处副处长邓炳强指出，这是警方首次发现土制炸弹，针对的是警员。

观看视频 04:55

走過四個月：沒有回頭路的香港示威？

此外，林政月娥将在本周三发表《施政报告》，讲述政府未来一年的施政重点，这也引起外界关注。"香港01"指出，建制派人士纷纷为政府出谋献策，以民生政策缓解政治纷争。林郑月娥为 "施政报告""放风"时，表明将会"派钱"纾解民困，包括出巨资帮助旧楼业主维修楼宇，电梯和加强消防设备等等。根据中国媒体新浪新闻报道，特区政府政务司司长张建宗已经透露，新《施政报告》将是一份"不一样、不因循、不守旧"，以改善民生为主轴的施政报告，以新思维及政治勇气，致力处理深层次的社会问题及矛盾。

  

文木 / 洪沙（美联社等）

 

相关音频视频

走過四個月：沒有回頭路的香港示威？  

相关内容

China Hongkong l Anti-Regierungsproteste - Demonstrant Hongkong China l Anti-Regierungsproteste

港民周六再上街  林郑爽约美议员 12.10.2019

在香港尖沙咀，本周六下午再次有大批民众走上街头举行示威。到当天傍晚，大部分示威者散去，警民未发生正面冲突。同一天，美国参议员克鲁兹表示，林郑月娥临时取消了与他在香港的会晤。

USA Apple-CEO Tim Cook in New York

苹果被指“向北京折腰” 库克称“为保护用户” 11.10.2019

苹果公司被卷进香港示威风波。在被中国官方严厉抨击后，苹果下架了一款可以用来追踪警察动向的App。因为删除该App，这家美企被指向北京低头。而苹果CEO库克在一封致员工信件中对此举做出解释。

Hongkong Anti-Regierungs-Protestbewegung

香港：从购物之城到抗议之城 10.10.2019

本周四，香港抗议者又准备在香港多地举行抗议活动。一些大型购物商场表示要提早结束营业，以避免成为被袭击的目标。过去一段时间一再遭破坏的港铁也将比平时提早3个小时结束营运。

广告

媒体看中国

USA China l Handelsstreit l Banknoten - Dollar und Yuan (Reuters/J. Lee)

德语媒体：中美都在避免矛盾激化

上周五，中断已两个月的中美贸易谈判终于达成阶段性共识。然后欢呼声平息之后，也有很多专家对这份共识的实质意义提出质疑。  