港民众观奥运嘘中国国歌 警方展开调查

（德国之声中文网）香港警方周五（7月30日）表示，针对香港民众在商场内对中国国歌发出嘘声展开调查。早前，民众聚集在商场内观看香港击剑选手张家朗为香港夺下奥运金牌的颁奖直播，但因背景播放中国国歌，引发香港民众嘘声四起。

周一（7月26日）晚上，数百名市民聚集於香港观塘apm商场收看奥运颁奖现场直播，场面哄动。不过有网上流传的视频显示，现场播放张家朗领奖及奏中国国歌时，不少民众发出嘘声。

香港击剑选手张家朗周一在男子花剑个人项目夺得奥运金牌，这是香港代表队奥运史上第二面金牌，也是香港回归中国後的首面金牌。

当地媒体香港01报道，警方接到投诉指民众对中国国歌发出嘘声后，随即展开调查，包括会检取该商场的监视器纪录。《南华早报》周五报道指出，一些人高喊「我们是香港（We are Hong Kong）」。

警方在一份声明中告诉路透社：「警方已经对该事件展开调查，并将收集相关证据。」不过他们没有提供进一步的细节。

香港资深大律师汤家骅接受香港01采访时指出，「嘘国歌」的行为或会触犯国歌法，并奉劝民众不要在奏国歌时表达不满。

香港在去年六月通过了《国歌条例》，将不尊重中国国歌的行为定为犯罪。任何被发现滥用或公开丶故意丶意图侮辱中国国歌的人都可能被判处最高三年的监禁和五万港元罚款。

路透社指，新冠疫情与去年六月通过的国家安全法，有效地结束2019年开始的反对中国对香港加紧控制的大规模民主抗议活动。

自香港国安法生效以来，着名的民主派政治家和社运人士遭指控，一些人也被送进监狱，不少人甚至逃离了香港。中国和香港当局表示，国安法对恢复社会稳定至关重要，所有起诉都是基于证据，与当事人的背景或职业无关。

（路透社丶香港01）

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