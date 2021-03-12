 港民众观奥运嘘中国国歌 警方展开调查 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.07.2021

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时政风云

港民众观奥运嘘中国国歌 警方展开调查

7月26日，香港击剑选手张家朗为香港夺得暌违25年来的奥运金牌，然而香港民众在商场观看直播时，对颁奖乐播放中国国歌表达不满。香港警方接获投诉展开调查。

Tokyo2020 Olympia Hongkong Cheung Ka Long Fechten

香港击剑选手张家朗周一获颁东京奥运男子花剑个人项目金牌，不过，一些香港民众对於其身後响起中国国歌表示不满。

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香港周四举行国安法施行后的首个“国家安全教育日”，多所学校今天举办升旗典礼及唱国歌等爱国活动。林郑月娥在致辞时强调，国家安全与政权安全不可分割，管治权必须牢牢握在爱国者手中。

《国歌法》通过后，香港教育局随即规定中小学定期奏唱国歌，但三个指定日子均为公众假期，被质疑措辞强硬只是向北京交差。当局的报警论也备受争议，有学生团体批评是恐吓学生。

中国特别行政区香港立法会将蔑视中国国歌定义为犯罪行为。周四（6月4日），在反对派的抗议声中，这个非经自由选举产生的立法会三读通过相关争议法案。

（德国之声中文网）香港警方周五（7月30日）表示，针对香港民众在商场内对中国国歌发出嘘声展开调查。早前，民众聚集在商场内观看香港击剑选手张家朗为香港夺下奥运金牌的颁奖直播，但因背景播放中国国歌，引发香港民众嘘声四起。

周一（7月26日）晚上，数百名市民聚集於香港观塘apm商场收看奥运颁奖现场直播，场面哄动。不过有网上流传的视频显示，现场播放张家朗领奖及奏中国国歌时，不少民众发出嘘声。

香港击剑选手张家朗周一在男子花剑个人项目夺得奥运金牌，这是香港代表队奥运史上第二面金牌，也是香港回归中国後的首面金牌。

当地媒体香港01报道，警方接到投诉指民众对中国国歌发出嘘声后，随即展开调查，包括会检取该商场的监视器纪录。《南华早报》周五报道指出，一些人高喊「我们是香港（We are Hong Kong）」。

警方在一份声明中告诉路透社：「警方已经对该事件展开调查，并将收集相关证据。」不过他们没有提供进一步的细节。

香港资深大律师汤家骅接受香港01采访时指出，「嘘国歌」的行为或会触犯国歌法，并奉劝民众不要在奏国歌时表达不满。

香港在去年六月通过了《国歌条例》，将不尊重中国国歌的行为定为犯罪。任何被发现滥用或公开丶故意丶意图侮辱中国国歌的人都可能被判处最高三年的监禁和五万港元罚款。

路透社指，新冠疫情与去年六月通过的国家安全法，有效地结束2019年开始的反对中国对香港加紧控制的大规模民主抗议活动。

自香港国安法生效以来，着名的民主派政治家和社运人士遭指控，一些人也被送进监狱，不少人甚至逃离了香港。中国和香港当局表示，国安法对恢复社会稳定至关重要，所有起诉都是基于证据，与当事人的背景或职业无关。

（路透社丶香港01）

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