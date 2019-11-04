港民主议员遭捕 当局被指“火上浇油”

（德国之声中文网）香港7名民主派立法会议员11月8日被直接拘捕或预约拘捕。涉及的议员包括议会阵线朱凯廸、区诺轩、民主党林卓廷、公民党郭家麒、人民力量陈志全、新民主同盟范国威及街工梁耀忠。

香港警方9日公布消息称，拘捕三名分别姓朱、姓陈及姓区男子，涉嫌违反《立法会（权力及特权）条例》，全部被捕人士被扣留调查。该条例的主要内容包括，任何人干预议员、立法会人员等，即属犯罪。一旦罪成，可处罚款10000元及监禁12个月。

立法会议员朱凯迪周五晚的脸书主页更新消息显示，朱凯廸于家中楼下被警察拘捕，"据了解，朱凯廸被指涉嫌于5月11日在石礼谦非法主持的'逃犯条例'法案委员会上，触犯《立法会（权力及特权）条例》第19条。相信还有其他议员被捕。"

两个小时后，另一名议员范国威也通过脸书发布消息称："我于今晚2330收到警察电话预约拘捕"。

民主派议员联合发声

24名民主派立法会议随即发出联合声明表示，持续了5个月的反修例运动未息，政府已忍不住手，联同警方大规模拘捕民主派议员。民主派全体议员感到震怒，认为政府未到秋后便算帐是本末倒置，将异见灭声恐为局势火上加油。

声明还强调，被捕或即将被捕的民主派议员，其实就是这场反送中运动的开始。民主派立法会议员补充道，另外时值区议会选举前夕，今夜所为更是司马昭之心，企图以暴"制"乱，透过激怒市民令局面愈发不可收拾，与建制派"唱双簧"制造条件，为铺陈已久的取消区议会阴谋落下最后一笔。"民主派恳切呼吁市民沉着冷静，不要跳入圈套，拘捕行动将包括不少区议会候选人，但并不能阻止我们积极参与区选，更将通过选举证明五个月来，当权者犯下了弥天大错。"

官方解释

对于有关逮捕行动对于区议会选举的影响，政制及内地事务局局长聂德权9日在接受香港媒体采访时表示，拘捕行动是按警方工作采取所需要步骤，不存在和区议会选举扯上关系，希望社会不要有太多联想，又指他事前并不知道警方的拘捕行动。

被问到两个星期后是否合适举行选举，他指不会贸然押后选举，强调当局会在迫不得已、无可选择的情况下，才会考虑押后选举。他接着指出，目前的社会情绪、环境很绷紧及躁动，每一天发生的事情都可以成为助燃，希望大家停止暴力，社会尽快平静下来，令选举和平有序、公平公正地进行。

中国官媒"环球网"引述香港媒体报道了7名议员被捕的消息，并援引警方称，案件将于11月11日下午在东区裁判法院提堂。

另外，"人民网"转载一直关注香港局势的微信公众号"有里儿有面"的长篇文章"为什么会拘捕他们？"该文章从《立法会（权力及特权）条例》第19条的内容写起，叙述完5月11日当天发生的事情后，逐条详细列出了7名议员所谓的"劣迹"。例如，文章称，朱凯迪主张"港独"，勾结"台独"；林卓廷纵暴议员、故意包庇暴徒。

矛盾加剧抗议持续

议员被拘捕的同时，香港的抗议行动持续。周五香港科技大学的学生周梓乐不治身亡的消息传出后，抗议者走上街头示威，呼吁为其守灵。香港的"反送中"抗议活动由此进入连续第24个周末。抗议者本次计划在市内的大型购物中心举行抗议活动，并呼吁周一举行大罢工、封锁公共交通工具。

据路透社报道，周六的活动从纪念柏林墙倒塌30周年和为周梓乐举行的追悼集会开始。警方批准了在添马公园举行聚会，这是最近几周罕见获得批准的抗议活动之一。本周初，周梓乐在将军澳示威活动期间，从停车场堕下重创。昏迷超过四天以后离世。有示威者认为在场的警员对此要负责任，甚至有人发出"血债血还"的口号。

港民在添马公园举行哀悼活动

周六晚，据法新社报道，数以万计的香港人身穿黑衣周六在添马公园举行集会，悼念周梓乐。一名35岁的女士向法新社表示：“我要求（对周梓乐事件）进行独立调查，由此来证明香港还是一个有法治的地方。这名自称三年前从大陆移居至香港的女士补充说，她也希望少一些冲突，她相信非暴力的方式也可以取得胜利。

26岁、名为Tom的香港人在接受路透社采访时坦言：“今晚，我们在这里不只是为了悼念他（周梓乐），也是想告诉香港政府、中共和全世界过去六个月发生的事情并没有被忘记。”

另据香港商业电台报道，添马公园的悼念活动到晚上8时半结束，大会表示，有10万人参与集会警方未公布参与人数。集会期间大会在台上屏幕播放相关事件新闻片段，由台上主持带领祷告及唱诗歌，亦不断有人到台前献花。部分集会人士戴口罩，举起追究警暴、“FREE HK”的标语，众志秘书长黄之锋等多人上台发言。

