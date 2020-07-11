港民主派公布电子票结果  中联办: 初选涉违国安法

(德国之声中文网) 香港民主派初选于周末落幕，结果原定周一(7月14日)晚间公布，但接近傍晚时，负责点票工作的香港民意研究所及负责初选的「民主动力」宣布要延后到周二15日中午才能公布结果。出乎意料的是，两个多小时后，民主动力突然紧急召开记者会公布初步电子票点票结果，原因是有传媒外泄电子点票数据。

《香港01》报导，香港民意研究所副行政总裁锺剑华在记者会上指，由于有传媒發布了电子点票数据，虽然数据不完全，但与电子点票的结果大致吻合，为减少混乱，决定提早公布电子点票结果。

锺剑华除了为点票结果外泄致歉，也重申必定彻查事件。至于外泄原因，他称点票过程能接触到数据的人不超过10个，除了内部人士外泄，也不排除主办方电脑可能曾被黑客入侵，亦不排除《国安法》之下，其系统已被授权监察。钟健华强调，选民资料与选举结果分开存放，有信心不会泄露。

初选前一夜，警方称疑有资料外泄，进入协助执行初选的香港民意研究所突袭搜查，要求带走电脑与文件。虽然最后警员们在机构律师的监督之下从电脑中复制了文件，没有搬走电脑，但香港民意研究所的准备工作受到干扰，导致隔日投票延后至中午12时方才开放。

前立法会议员區諾軒指，初步公布的电子点票结果仍可能和实体点票情况有出入，故名次仍可能再有调整。

前立法会议员区诺轩选后接受传媒采访

中联办: 初选涉违国安法

7月13日晚间，香港特首林郑月娥答复传媒问题时说，如果泛民初选的目的是达到「35+」的选举结果，且目标是阻挠港府政策的话，可能会违反《港区国安法》中的颠复政权罪行，「如果有这种情况就需要处理」。

香港政府也发布声明表示，「民主派这次举行的所谓初选活动，不论形式、程序以至结果，均不为香港选举法律承认或认可。」声明也称，有投诉指主办方号召赢取「35+」立法会议席后全面否决特区政府的财政预算案，以达致「揽炒」目的，港府称此举已涉嫌构成《国安法》第22条规定的颠复国家政权罪。

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中联办发言人随后在深夜发表声明，但是措辞更为强烈。中联办声明称: 「反对派少数团体和头面人物，在外部势力的支持下，处心积虑，策动谋划，举行这次所谓『初选』，是对现行选举制度的严重挑衅，是对立法会选举公平公正的严重破坏，是对其他拟参选人合法权利和正当利益的严重损害。」

中联办批评民主派藉由所谓「初选」借机攫取大量市民个人信息和选民资料，涉嫌违反私隐条例:「对这种赤裸裸的违法行为，我们表示高度关注和严厉谴责，坚定支持特区政府依法严肃处理。」

此外，中联办发言人直指负责统筹初选的戴耀廷，指他「协调此次反对派『初选』是典型的涉嫌犯法」。声明更细数戴耀廷的生平，批评他此前因占中被判囚16个月，尚处于保释等候上诉期间，「竟然如此高调地公然操纵选举」，意图要「控制立法会、否决财政预算案、瘫痪特区政府、全面『揽炒』香港、颠复国家政权」。

港区国安法第22条列明，任何人「以非法手段严重干扰、阻扰、破坏」中央机关或香港特区机关依法履行职能属犯罪。

政治学者怎么看?

针对涉嫌违反《港区国安法》，政治学者马岳认为，这种指责站不住脚。他对德国之声说，曾国卫称如果否决《财政预算案》的话，就等于违反《港区国安法》的相关规定，瘫痪政府正常运作，「但是对《财政预算案》投反对票，也是《基本法》里规定立法会可以行使的权力，这个不应该视为瘫痪政府运作的政治动作」。更何况，举行初选和真正投票反对《财政预算案》还有很大距离。

不过马岳也指出，既然曾国卫此前有此言，这意味着参与的人存在违法的风险。从国际角度来看，这是判断港人在国安法通过后是否会继续其抗争的一个重要指标。

《明报》报导，资深大律师汤家骅不认为「否决预算案」违法，对于政府可否以此原因DQ参选人(取消参选资格)，汤称「可用呢个理由，但政府讲的不是法律，仍要看法庭是否信纳」。

《明报》报导也引述有份统筹初选的立法会前议员区诺轩反驳，称违反国安法指控是「上纲上线、子虚乌有」。他不认同政府用新闻稿「陷害佔多数意愿的市民」，并反问初选与「拣我最喜欢歌手有咩分别？」