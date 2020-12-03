港民主人士再遭捕 警方表示与中大事件有关

(德国之声中文网) 港警在12月7日下午召开记者会，表示拘捕了16岁到34岁8名男子，包括学生、社工与2名区议会人士，其中多数涉非法集结，3人涉煽动分裂国家。目前已经确定1人为「湾仔起步」成员杨子隽。

杨子隽的脸书12月7日早上贴文指自己被警方拘捕。根据贴文内容，他在早上7时被上门拘捕送往马鞍山警署，「怀疑与11月19日中大毕业礼游行有关，现正被搜屋」。

根据该贴文，律师指，警方以「非法集结」罪拘捕杨子隽，暂未指控国安罪名。后续因为马鞍山警署机器故障，无法进行录影会面，杨子隽将被移送至大埔警署。

根据多家港媒报导，观塘区议员陈易舜亦被警员上门带走，现身处观塘警署。他的脸书也随后发布贴文证实。同样透过脸书遭捕的还有西贡区与尚德邨区议员李嘉睿。

区议员杨雪盈也是「湾仔起步」的成员，她在脸书表示，「收到消息此次中大事件有共8人被捕」，「今早是国安处的警察作出拘捕，告他非法集结」，以及「另外律师转述，警会看实在（警署）外面的人数，超过两人会以限聚令检控」。

中大事件

苹果日报报导，香港中文大学11月19日举行毕业典礼，校方以疫情为由改为网上进行，之后有一群一班毕业生在校园内发起游行，期间拉起布条及高喊口号，校方报警，警方以有人展示「港独」旗帜和布条，涉嫌违反《国安法》为由，由国安处展开调查。

邹宗翰/张慈 (苹果日报等)

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