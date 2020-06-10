港政讽节目播最后一集 即使复出恐“灵魂不在”

（德国之声中文网）涉事节目于2月14日播出，当中一个环节“惊方讯息”由警察出身的艺人王喜主持，他身穿类似警员的制服，讽刺警方在防疫工作上的表现。

警务处处长邓炳强于2月及3月曾两度去信港台投诉《头条新闻》，批评港台不应传递错误或误导信息，令公众对警队失去信心。

通讯局则指收到超过3300人投诉，指控包括“以讽刺手法多次恶意抹黑丶污蔑丶侮辱丶中伤和嘲讽警方和政府”丶“没有报道支持政府及警方的意见，亦未能均衡地陈述不同的观点”丶“多次作出毫无根据的提述及暗示，指警方囤积个人防护装备（包括外科口罩）”丶“讽刺警队招募乃是废物收集，实为讥讽有意加入警队的人士”等。局方审议后，认为有关投诉成立，警告并敦促港台严格遵守《电视节目守则》。

香港通讯事务管理局（下称通讯局）周二（19日）裁定该节目污蔑丶侮辱警方。

港府其后发稿要求港台接受裁决并致歉，港台发言人随即向警察致歉，并宣布今季结束后将停播有关节目。事件再次引发言论空间收窄的忧虑，香港记者协会促当局停止干预传媒运作。

港台致歉 总编：今次顶不住

据《苹果日报》报导，通讯局裁决出炉后，广播处长梁家荣梁家荣召集港台管理层开会，梁提出向警队道歉丶将遭投诉的《头条》集数下架，并频说“今次顶不住”，希望即时停播以换取空间争取下季复播。但会上不少人反对，有人认为港台须据理力争，“我们没有做错，为什么要向警察道歉？”

会议不欢而散，港台随即发声明指，为引起对香港电台不满人士及感到被冒犯的警察致歉，又指《头条新闻》完成本季节目后会暂停制作，并进行检讨。



记协忧寒蝉效应

港台节目制作人员工会成员获悉後，即到梁的办公室抗议，要求对方坚定保护《头条》，但最终梁未有正面回应。工会主席赵善恩表示，对於通讯局裁决感到非常遗憾，认为报告有许多主观想法，「超译」节目内容。

记协发表也声明，忧虑《头条新闻》受政治压力而停播，言论空间日益收窄，最终产生寒蝉效应，促请政府停止干预传媒运作。

启播30年惹建制派不满

《头条新闻》主持人曾志豪及吴志森周二（19日）在网上直播回应事件。曾志豪表示，早就预计官方对节目的打压越趋严重，因此自己创作节目时已有包袱。他又批评通讯局要求无理，例如在节目中已有引述警务处处长说法作为平衡，但局方要求在同一节目平台让警方回应，他直言这样「节目等如不用做」。

另一主持人吴志森对裁决感到悲哀，指《头条新闻》播放30年以来屡遭权贵批评，但也相安无事，连时任特首董建华投诉也未需要下架或停播，事件反映社会和政治气氛已变得容不下批评，「是不是所有节目变成政府喉舌才OK？」。他又质疑，警队作为政府部门本应接受社会监察，「为什么不可以讽刺？」。

《头条新闻》1989年4月启播，一直以嬉笑怒骂方式褒贬时事，嘲讽对象包括历任特首及官员，引起北京和建制派不满。1998年，时任全国政协常委徐四民批评该节目「阴阳怪气」，引起轩然大波，董建华更曾斥节目是低级趣味制作。到「反送中」风波爆发，建制阵营曾发起示威，抗议港台节目散播暴力仇恨和一面倒反政府，并动员发投诉。

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港台双重身份惹争议

港台近期多次成为新闻主角，其中最受争议的事件是英文节目《脉搏》（The Pulse）4月7日访问世衞高层，记者追问台湾会员资格而遭非议「鼓吹台独」。商务及经济发展局邱腾华事後批评有关表达有违「一个中国」原则，并指梁家荣作为港台总编辑需要为事件负责。

有90年历史的香港电台是当地唯一公共广播机构，按《港台约章》维持编辑自主，但它却同时是一个政府部门，在商务及经济发展局辖下，这个双重身份导致港台屡受攻击。

港府1983年12月的文件列明港台「不能被视作政府的宣传机器」，政府80年代中後期提出港台仿效英国广播公司（BBC）「公司化」，脱离政府部门履行公共广播，但双方未能协议员工过渡安排，加上正值中英政治争拗，改革计划到90年代初不了了之。

1997年香港回归后，港台被视为建制阵营的眼中钉，他们不满港台拿公帑却处处「反政府」。立场较极端的建制派立法会议员何君尧近日更明言港台应成为「官腔电台」，为执政者服务，否则不应获取政府拨款。

据端传媒报道，头条新闻制作團隊6月17日录制了最后一集，擔任主持多年的吳志森接受媒体採訪，形容感覺悲哀、不捨，對於節目能否復播表示無信心，「即使再來，軀殼回來了，但靈魂可能不在」。

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