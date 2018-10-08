港拒解释马凯签证事件 欧盟质疑政治动机

(德国之声中文网) 香港政府拒絕向英国《金融时报》亚洲版编辑、香港外国记者協会第一副主席马凯（Victor Mallet）续發工作签证。纵然面对各方压力，香港特首林郑月娥仍然拒绝交代原因。

她在週二 (10/9) 向媒体表示，入境处处长是根据现行政策、法律及个案情况作此决定，当局一贯不会公开评论个案，亦不会解释及交代所作的决定。她强调会捍卫香港的言论和新闻自由，但是对任何鼓吹港独、危害国家安全、领土完整及发展利益的事，都不会容忍。

《金融时报》回复《苹果日报》查询时透露，将会正式向入境部门提出上诉。

中国外交部發言人则在週一表示，签证是一国主权范围内的事务，中央政府坚定支持特区政府依法处理有关事务，外国无权干预。

签证再遭缩短 感谢港人联署

英国《金融时报》發表声明指，马凯在週日晚上返回香港，但当局批出的访客签证只限7天，再次要求港府澄清原因。根据官方资料，英国公民享有免签待遇最多可留港180天。

回到香港的马凯也在週二 (10/9) 首次开腔回应，他在facebook和twitter上表示﹕「我非常感谢参与联署的人士，特别是香港人。在过去7年多以来，香港一直是我一家人的家。」

包括外国记者协会、无国界记者、香港记者协会等6个新闻团体發起联署，要求特首林郑月娥解释为何拒发签证，3天内联署人数已破万，并于週一 (10/8) 到香港政府总部递交万人联署请愿信。

《金融时报》週一就此事發表社評，指事件突显北京收紧对香港的操控，侵害基本权利，發出令人不寒而慄的讯号。

社評形容马凯是香港1997年主权移交后，第一位被驱逐的外国记者；而因採取访政治敏感事件被拒發签证，是中国内地对待外媒的常用手法。马凯未曾因记者工作受到批评，难以令人信服此举不是报復。文章也申明该报不支持港独，但强烈支持言论自由。

马凯8月在香港外国记者协会（FCC）研讨会上担任主持人，与独派政党香港民族党召集人陈浩天对谈，引起北京强烈不满。随后在9月，马凯遭港府拒绝续发工作签证。

欧美不满港府回應

这次风波引起西方关注，英国外交部、美国驻港总领事馆都高调發聲，质疑有违一国两制和基本法。

欧盟發言人在週一 (10/8) 表示，港府的决定开了一个令人忧虑的先例。声明指当局欠缺具公信力的解释，形容这个决定似乎出于政治动机。欧盟对香港新闻和言论自由表达严重关切，并警告此举很可能损害香港的国际地位和一国两制原则。发言人重申，新闻工作者必须能够在独立和不受干预的环境下履行职责。

美国商会也罕有發表声明回应，它形容此事引起国际商界关注，批评当局不能每次都以「个别事件」为由敷衍了事，必须向国际商界澄清原因。会长早泰娜表示﹕「此事發出了令人担忧的讯号，如果失去新闻自由，资本市场将无法正常运作，也不可能可靠地进行经贸活动。」她说任何破坏新闻自由的举措，都会削弱香港作为金融中心的竞争力。

李芊 (综合报道)