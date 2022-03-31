港懲教軟硬兼施「去激化」反修例囚犯

（德國之聲中文網）隨著香港反修例示威衍生的案件一個一個審結，在短短這兩年多之間，監獄和各級懲教所多了上千名囚犯。對政府和建制陣營而言，把這批涉及社會運動的犯人繩之以法，是階段性地解決了政治動盪。但是如何管理大量在囚異議分子，是當局接下來處理的議題。

懲教署最近在公開文件中披露，正從三大方向對囚犯實行「去激化」措施，包括：認識中國歷史及國民教育、心理及價值觀重整、生涯規劃及家庭關係重修。懲教署會指派專責的個案主管，評估在囚人士的「激進思想特徵」，根據他們的「去激化」特殊更生需要，按部就班地去除激進思想，並定期檢視他們的進度。當局表明，對象是2019年「黑暴事件」後大量牽涉嚴重罪行及思想激進的違法者，而「去激化」的目的是協助其擺脫激進思想及行為，重新建立正確的價值觀。

在三個「去激化」方針當中，以中史及國民教育為新元素，有熟悉懲教事務的人士向德國之聲確認，是當局首次在獄中推行《基本法》及《國安法》教育。署方稱，會透過教授上述兩部法律，以及國民教育、初中中史等科目，強化在囚人士的守法意識。

至於中國歷史教育，據悉自去年已開始推行，曾經邀請親政府的教聯會副會長、現任立法會議員鄧飛到所內向在囚人士「講課」，也會播放親中電視台的中國歷史地理節目給他們觀看。署方在文件中表示，在獄中推行「一切從歷史出發」教育活動，以虛擬實境（VR）、電競、工作坊等有趣的手法，提升他們的國民身份認同，「從而建立正確價值觀及反思人生意義」。

自願參與？

總括所有措施，懲教署宣稱至今年2月28日為止，約有250名在囚人士曾經自願參與「去激化」更生項目，形容他們反應正面及良好。署方會與不同的協作伙伴和持份者合作，把計劃推展至更廣更深的層面。

有釋囚告訴德國之聲，監獄之中難言有真正的「自願」，小至日常起居、大至假釋申請，在囚人士都要倚靠與懲教人員保持良好關係。他說：「我們是呼之則來揮之則去的一群，接收的資訊也不全面。獄中各種安排和活動，總會有些職員會對我們威迫利誘，那難道有敬酒不喝，喝罰酒嗎？」

新的「去激化」教育覆蓋面實際有多廣，可以從在囚總人數作為對照參考。至去年九月底，香港有5465人正在各個院所服刑，這些懲教所包括監獄、戒毒所、教導所、勞教中心、更生中心和精神病治療中心，依照法庭判定的刑罰分配至不同設施。除此以外，有大約2300人還柙於上述設施中，他們大多是候審期間被拒絕保釋的被告，待遇與正式囚犯不完全一樣。

根據港府提供予立法會的資料，截至今年一月底，共有10277人因反修例事件被捕。2810人被起訴，約三分二、即1858人已完成司法程序，當中1158人被法庭定罪。這批被定罪人士面臨的刑罰包括：入獄、緩刑、社會服務令、感化令等；迄今判刑最重的是一宗藏有TATP炸藥案的被告，監禁12年。

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《国安法》在香港的第一个冬天 两区议员涉选举舞弊被捕 11月22日，香港天水围区议员王百羽及九龙城区议员李轩朗以及另外一人清晨被港警逮捕，理由为两人涉嫌诈取选举资助。此外，两人组成的团体选举总支出约489万元，被建制派质疑申报天价开支以进行诈骗。图为王百羽。

《国安法》在香港的第一个冬天 「臭水事件」三立法会议员被捕 11月18日，朱凱廸、許智峯及陳志全等三名前立法会议员先后被警方上门拘捕，理由是在今年5月28日和6月4日向立法会主席台投掷恶臭液体，涉嫌违反《立法会﹝权力及特权﹞条例》中的藐视罪及香港法例第212章《侵害人身罪条例》中的「意图使他人受损害、精神受创或恼怒而企图施用有害物品罪」。图为许智峯走出警署。

《国安法》在香港的第一个冬天 四民主派立法会议员被DQ 11月11日，港府宣布按照全国人大常委会决定，4名民主派立法会议员即时丧失议员资格，由左至右分别为郭荣铿、杨岳桥、郭家麒及梁继昌。立法会议员胡志伟批评北京彻底放弃《基本法》和“一国两制，令立法会变成一言堂。

《国安法》在香港的第一个冬天 民主派立法会议员集体辞职 为了抗议港府DQ四名立法会议员，另外15名民主派议员宣布集体辞职。11月12日，立法会秘书处称已收到全部15名表示会总辞的泛民议员的辞职信，但除了许智峯和毛孟静辞职则于12、13日凌晨起生效，其余13人辞职日都于12月1日生效。

《国安法》在香港的第一个冬天 锺翰林寻求庇护前被捕 10月27日，香港社运人士、「学生动源」前召集人锺翰林在寻求美国庇护前夕被捕，港警称理由是他8月起在社交平台發表内容涉嫌煽动他人分裂国家，违反《香港国安法》。锺翰林也是7月29日被以《香港国安法》罪名逮捕的4名学生之一，也是港警国安处成立后第一批被拘捕的人士。

《国安法》在香港的第一个冬天 罗冠聪在柏林挺香港 9月1日，中国外长王毅访问德国时，香港民主人士罗冠聪在柏林的德国外交部外发起示威，呼吁德国就助香港示威者，也呼吁欧盟正视人权议题，对中国涉及侵犯人权的官员实施制裁。 作者: 张慈 （综合报道）



另外隨著《港區國安法》實施，也出現愈來愈多牽涉國安元素的案件。截至今年二月底，在各級法院已審結或處理中有關《港區國安法》的案件，共有85宗。國安相關案件的保釋門檻更嚴格，而一旦罪成，量刑大多較其他公安條例下的案件更高。

軟硬兼施

「去激化」項目當中，還有心理輔導、生涯規劃和家庭關係重修等面向，都是既有的更生項目。不過當局近年設立了針對年輕囚犯的心理治療，實行「正向」教育，扭轉極端思維，減少他們重犯暴力罪行的機會。知情人士指，這類項目涵蓋所有在囚人士，並非專為「政治犯」而設，一向由心理學家主理。獄中表現好的犯人可以參加，他們會進行小組活動和討論，而且不用再做勞動工作。而在「去激化」方針之下，署方稱會透過不同媒介，治療成年囚犯「極端反社會暴力思想」等情緒及健康問題。

除了「教育」和「更生」，紀律部隊以軟硬兼施的手段應對這股「入獄潮」。有釋囚表示，在反修例運動結束後初期，懲教人員的反應往往過猶不及，特別顧忌被控煽惑罪的人士。「職員會以為煽惑罪犯很容易迷惑人心，因而不許他們與其他囚友交談，敏感日子監視得特別嚴密。」

警方也會持續接觸已入獄的人士，有受訪釋囚告訴德國之聲，有牽涉示威案件的年輕囚犯，一年內被警方國安處問話多於一次。以他所知，國安處警員通常詢問他們「仇警」的起源、有否接受外國資助示威等問題。他說：「大多是套話、收集情報，雖然不是正式調查，但在囚人士也只能配合。」除此以外，有時候社工進行輔導的時候，也會問及政治取向問題。

有批評者把「去激化」項目類比新疆「再教育營」，擔心香港監獄「新疆化」。有熟悉香港懲教事務的人士認為，兩者不盡相同。「在項目內容方面，的確有相似之處，兩者都是以較溫和的名目和手法作為切入點，硬推某些價值觀。」他向德國之聲分析：「但要注意不同的地方是，香港這群受眾是已經定罪的在囚人士，並非隨便在外面抓人參加。」他相信在鷹派管治的大環境下，像「去激化」教育的懲教方式會持續下去，參與人數亦會增加，但在目前的情況下，實際成效仍然存疑。

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