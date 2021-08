港律师会改选 整肃之风吹向专业界别？

(德国之声中文网)香港律师会举行选举前三天,竞逐连任的理事会参选人罗彰南(Jonathan Ross)突然对外表示因应自身及家人安全,宣布退选。他在8月21日发出的声明中形容:「我们尊贵的机构选举沦落到如此水平,是香港可耻和难过的一天。」他向媒体表示,接到来历不明的威吓,已经就此报警。这场法律界业内选举,近月成为官媒密切狙击的焦点。

香港的律师分为事务律师和大律师两类,前者大多处理民事案件,後者则主理刑事案。两者分别有所属的专业法律团体代表,拥有法定权力规管执业律师。负责委任法官的「司法人员推荐委员会」部分成员,也是由这两个业内组织推荐。有逾110年历史的律师会有逾万名会员,理事会由二十人组成,每年改选其中五个席次。相比大律师公会,传统上律师会的立场偏向保守,近年较开明或亲民主派的人选增加,但目前仍然由亲建制派控制理事会多数。选前分析指,这次结果会左右下任会长的人选。

这次选举总共有十一人参选,包括罗彰南在内有四名候选人被外界视为「开明派」,获港大法律学院首席讲师张达明推荐。其中一名被视为「开明派」的候选人马秀雯(Selma Masood)早前接受访问,她向德国之声表示,香港正经历「一连串的改变」,希望当选能推动律师会在具争议的议题上作出更及时的回应,并提高透明度。

本身主理商业案件的马秀雯,曾於2019年初担任裁判院法暂委裁判官,即是在反修例运动爆发以前。在大型示威和《香港国安法》实施後,坊间浮现「法治已死」的声音,但马秀雯不认同。她说:「香港人可能对很多事情很灰心丶焦虑丶困惑或恐惧,但我们律师要给予希望和信心,告诉大众我们仍然想捍卫法治,仍然有人想当香港法治的守门人。」她认为律师会作为法律界代表之一,要为司法独立和专业发声。

官媒高调关注 警告勿步教协後尘

《香港国安法》去年中实施後,今年北京修改香港选举制度,接下来半年将会举行三场大选。不过,包括法律界在内一些民主派支持者主导的专业界别已被取消个人票,改由政府指定的团体取代成为选民。因此,律师会和大律师公会等选举被视作仅馀直接反映业内民意的风向标,尤其是法律从业员透过手中一票对社会局势的回应。

虽然律师会选举是业内事宜,但是在法律界被卷入香港政治风眼之际,这场小型的直接选举获得比以往更高的关注,特别是来自官方。中国官媒《人民日报》本月高调发表评论文章,直指「大律师公会今日在香港的面目已如过街老鼠」,声言「站在法治的一边是香港律师会应有的觉悟」。文章写道,律师会要「与反中乱港分子划清界线」,就不会像教协一样「丧失特区政府的认可,一朝轰然崩塌」,而「若拥护一国两制方针,就不会像大律师公会一样走上穷途末路」。

香港行政长官林郑月娥及其他官员也随之附和,警告律师会一旦「被政治骑劫」,港府唯一取向就是终止与其合作关系,并检视该会的法定人事推荐权。律政司司长郑若骅则说,香港发展不能让「反中乱港」的人通过意识形态或利用不同平台,「渗透不利香港稳定发展的腐朽思想」。

香港最大的单一行业工会丶有48年历史的教协,被官媒批为「必须铲除的毒瘤」,港府随後终止与它的一切合作,教协亦在巨大压力下迅速宣布启动解散程序。另一方面,政府早前公布拟收回会计师公会的发牌和规管权力,反对意见质疑是要削弱专业团体的影响力。这些都是民主派传统的「基本盘」,以往长期在立法会和选委会选举都能赢得议席。不过在近日民间组织接连瓦解的浪潮下,独立专业团体的生存空间不确定性大大增加。

气候转变 参选人避谈政治

亲中报章也频频对律师会的「开明派」参选人和现任理事提出质疑,包括指控罗彰南在2018随律师会访问北京时,向时任中国最高法院法官新询问一宗中国审理的案件,涉嫌妨碍司法公正。罗彰南解释当时只提及该案审讯排期的问题,没有披露任何案件细节,而律师会已调查并裁定事件没有不妥。他在退选声明中说,相信无论谁胜出选举,律师会也会一如以往秉承专业,但无法理解他们的参选资格在某些范畴所引起的恐惧(I fail to understand the level of fear that our candidacies have engendered in certain quarters)。

马秀雯则决定继续选举工程,不过对於《香港国安法》和政治议题,她和许多其他参选人一样不愿详谈,仅强调律师会不是政治团体,希望选举不要被「黄丶蓝」等颜色标签,并呼吁市民不要违法。她本人也被亲中报章批评其政见,指控包括在社会运动期间戴黄色口罩到离岛旅游。

另一方面,五名自称「专业派」的参选人中,黄巧欣过往曾获立法会议员何君尧推荐参选,也有人是中国内地的政协委员。前者被记者问及是否获中联办支持时,没有正面回应。对於国安法案件产生的疑虑,他们称业界可要求当局澄清,惟强调不会把政治元素带入律师会,并希望为会员争取大湾区和一带一路的发展机会。

