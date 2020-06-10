港府300亿救国泰 免「染紅」失中美角力窗口

（德国之声中文网）新冠疫情重创全球航空业，在反送中一周年、国安法通过后的敏感时刻，国泰航空连同兩大股東太古集团及中國國航周二（9日）早上突然停牌，待刊发内幕消息的公告。市场即时猜测是「国家队」出招，即国航进一步收购国泰。

下午谜底揭开，真正的「白武士」原来是香港政府。财政司司长陈茂波宣布港府将斥资273亿港元，购入国泰股份及向国泰贷款，以支持国泰渡过疫情难关。这是港府首次直接注资私人企业。

Now新闻台《政情》引述多名行会成员指出，若港府坐视不理国泰，很大机会由内地资金打救，但国泰进一步「染红」将增加外国戒心，美国限制国航赴美措施或牵连香港。

港府派觀察員入局「别无他想」

国泰资本重组後，港府连同国航将持股逾34%，足以制衡持股42%的最大股东丶英资太古集团，而港府入股后将派两名「观察员」进入国泰董事局，引起外界关注。曾任国泰航空飞行员的公民党立法会议员谭文豪质疑，港府会否借机委任亲中人士担任观察员，以打压及清算国泰员工。

陈茂波重申，港府无意长线持有国泰股份，不会参与日常运营，观察员只会列席至国泰赎回全部优先股并偿还所有贷款与利息为止。他又称国泰属系统性重要企业，持有宝贵的航权资产，港府出手只想维持香港的国际航空枢纽地位，「别无他想」，否认有政治目的。

中国民航局阻「自救方案」

但当前政局下市场阴谋论百出，外界忧虑港府逐步退场后，控制权将落在第二大股东国航手中。

事实上，国泰自去年反送中运动起已受政治左右。国泰员工参与反送中示威，遭中国民航局与国航施压，责令其整改「重大航空安全风险」，禁止参与反送中人员参与飞至中国或飞越中国领空的航班，国泰随後开除部分员工。

今年5月初市场传出国泰重组架构的「自救方案」，包括放弃「国泰港龙」品牌，或合并旗下国泰港龙航空及香港快运，命名为「Cathay Express」，但其後传被中国民航局因去年反送中为由阻挠合并计划，并拒绝国泰增加中国航线目的地和航班申请。

国企首次染指渡轮业

除了航空业之外，香港本地交通工具近期也被中资收购。国企珠江船务5月初公布，向新创建收购在港经营多条离岛航线的新渡轮6成控股权，涉资2.3亿港元。

珠江船务是广东省航运集团旗下子公司，由广东省航运厅和广东省航务管理局合并而成。这次是国企收购香港交通企业的首例，外界关注香港的巴士公司会否成为下一个对象。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因涉港推特而面临驱逐风险的NBA 休斯敦火箭队经理发了一条支持香港示威者的推特，虽然很快就删除，但是依然引发轩然大波。中国方面先是暂停与火箭队的合作，在NBA总裁萧华(Adam Silver)表态支持火箭队经理言论自由后，中国官方、企业、民间更是掀起了全面抵制NBA的大潮，NBA在中国市场几十年的耕耘，面临一夜之间清零的巨大风险。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因一款地图而遭狠批的苹果 一款能够实时显示香港警方行动的地图应用，引发了巨大争议。HKmap.live先是被苹果应用商店下架，理由是该应用可能被用于阻碍警方行动的违法行为，后来在舆论压力下，重新上架，却又遭到了中国方面的压力。中国官媒狠批应用开发者“为暴徒导航”，批苹果“为暴徒护航”。10月10日，苹果方面再次将此应用下架，理由是会对香港居民构成威胁。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因香港示威而遭受“地震”的国泰航空 香港“反修例运动”开始后，国泰航空的一些员工积极参与，因此受到了来自北京的巨大压力。中国民航局要求国泰航空不得安排任何参与“非法行动”的空勤人员执飞进入内地领空的航班——这相当于绝大多数的国泰航班。随后，不少参与示威的国泰员工遭到了解雇，国泰高层也进行了“大换血”。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因华为“公主”而遭牵连的加拿大鹅 中国政府因不满加拿大在温哥华逮捕华为财务长孟晚舟，运用各种外交与经济手段向加拿大施压，要求加国政府放人。加国羽绒外套的代表品牌加拿大鹅 (Canada Goose) 因此受到牵连，遭中国民众抵制，而股价也因此下跌1.25%。中国官媒还引述学者说法，警告若加国不释放孟晚舟，该国其他高档品牌也可能被锁定。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因诺奖而遭抵制的挪威三文鱼 在挪威将2010年诺贝尔和平奖颁给中国异议人士刘晓波后，曾经大量出口中国的挪威三文鱼便开始遭中国抵制。当时，中国食品安全管理部门引入质量检查机制来拖延检查挪威进口商品的时间，导致鱼肉变质，使挪威向中国出口的鲜鱼数量在几个月内减少了70%。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因「萨德」而遭殃的乐天 韩国的乐天集团在2017年因转让土地给美国部署萨德反导弹系统，而遭中国抵制。不仅示威者在店外举牌抗议，乐天在中国各地的分店中有10家突然关闭。此外，乐天免税店的网站也因受黑客攻击而被迫下线一段时间。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因蔡英文过境而受害的85度C 台湾连锁咖啡店业者85度C曾因2018年8月台湾总统蔡英文过境洛杉矶时路过门市喝咖啡，而被中国媒体批评，并号召中国网民抵制该公司。即便85度C随即强调支持「九二共识」，其中国股价仍下跌3%，并被多个中国网路外卖平台下架，损失惨重。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因种族歧视争议而遭抵制的杜嘉班纳 意大利时装品牌杜嘉班纳 (Dolce & Gabbana) 在中国推出三集的「起筷吃饭」的影片，由盛装打扮的模特示范如何用筷子吃意大利食物。然而影片推出后，被中国网民质疑有种族歧视的嫌疑。杜嘉班纳先在官方微博出面致歉，但设计师史蒂芬诺·嘉班纳后来却又用私人讯息和网民吵架。消息传开后，许多中国明星纷纷表态拒绝出席该品牌的年度大秀，而中国文旅部随后也下达通知将该活动取消。



李澄欣（综合报导）