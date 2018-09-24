 港府驳回上诉 民族党深陷存续危机 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.02.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

港府驳回上诉 民族党深陷存续危机

主张港独的香港民族党在去年被禁止运作，而行政长官林郑月娥在週四参酌意见后，驳回上诉。 香港民族党若要翻盘，只剩下司法覆核一途。

China | Demokratiebewegung in Hongkong geht an Neujahr auf die Straße (picture-alliance/dpa/ZUMAPRESS.com)

香港泛民派势力在香港的处境日益险峻

(德国之声中文网) 港媒香港01报导，香港民族党召集人陈浩天于21日晚间收到政府通知其上诉被驳回的信件。 信件提到，香港民族党的建党目的是建立自由和独立的香港共和国，违反「一国两制」和《基本法》。 另外提到，依照香港民族党过去的言行举止，没有合理理据确保香港民族党不会主张或採取以暴力形式争取香港独立。

行政会议处理香港民族党上案的小组的三人一致驳回上诉，在週二将报告上交到行政会议，获林郑月娥同行政会议通过。 行会小组的三名成员，包括三位非官守成员廖长江、周松岗及任志刚。 此上诉遭驳回后，禁止香港民族党运作的命令维持不变。

如今，香港民族党若要推翻禁令，只剩下司法覆核一途。

苹果日报与香港01均报导，陈浩天回覆查询时称，是否走上司法覆核一途，他会咨询律师后再行决定。

去年七月，香港保安局以民族党危及国家安全为由，引用《社团条例》第8条，准备禁止香港民族党的运作。 民族党召集人陈浩天提出申诉后，同年9月24日，港府刊登宪报，正式禁止香港民族党的运作，但是民族党保有向行政会议上诉的权利，召集人陈浩天也提出上诉。

当时，香港保安局长李家超称，民族党明确追求在香港建立独立共和国的目标，从而违反了特别行政区基本法中所说「香港是中华人民共和国的一部分」。 但他当时也承认，民族党到当时为止没有实质暴力，该党召集人陈浩天也主张非暴力。 但是这次行会小组的信件中，却以民族党曾经提倡敌视大陆人为由，认为不能排除民族党动用暴力争取港独的可能性。

DW.COM

“大湾区”发展纲要推出 香港如同“跟班”？

中国国务院周一公布《粤港澳大湾区发展规划纲要》，把香港、澳门、广州、深圳四大中心城市列为“区域发展核心引擎”，香港各界反应不一。 (20.02.2019)  

香港政府为何民望大跌？

踏入2019年，香港社会弥漫着一股不满及沮丧的情绪。新年伊始，特区政府的多项施政引起社会广泛争议及反弹。同时民调结果显示，特首林郑月娥的民望及特区政府的支持度大跌。 (15.02.2019)  

张艺谋不来柏林 香港片无法上映

中国知名导演张艺谋原本计划凭借新片《一秒钟》竞逐本届柏林电影节金熊奖，但在距离放映只剩四天时，却传出撤出的消息。这是为何？与此同时，另一部香港影片的退出也引起了外界的注意。 (12.02.2019)  

相关内容

Hongkong Tram Straßenbahn

香港民族党被禁 24.09.2018

主权移交中国21年后，一政党首次在香港被禁止运作。周一（9月24日）颁布的禁令对象是香港民族党（HKNP）。该党派主张作为特别行政管理区的香港脱离中国、独立建国。

Hong Kong Andy Chan Ho-Tin

德语媒体：港独政党遭禁 “港人治港”堪忧？ 25.09.2018

主张香港独立的香港民族党周一被宣布为非法社团。香港当局的这一决定在香港反对派中引起不满，认为这是对香港自治地位和结社自由权利的践踏。

Hongkong verweigert Journalist Victor Mallet Visum nach Gesprächsrunde über Unabhängigkeit

港拒解释马凯签证事件 欧盟质疑政治动机 09.10.2018

《金融时报》驻港记者马凯被拒续签证一事持续發酵，新闻界和欧美政商界連日來齐声表达忧虑，促港府交代原委。但是当局至今仍拒绝解释，甚至再给予事件主角「特别待遇」。

广告

媒体看中国

Screenshot Weibo - Zara Werbung (weibo/ZARA)

德语媒体：雀斑与文化自信

并非所有中国企业都甘心充当政府的间谍。《南德意志报》评论认为，不加区分地限制中国私营企业，反而会强化中国的专制政权。 