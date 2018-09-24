港府驳回上诉 民族党深陷存续危机

(德国之声中文网) 港媒香港01报导，香港民族党召集人陈浩天于21日晚间收到政府通知其上诉被驳回的信件。 信件提到，香港民族党的建党目的是建立自由和独立的香港共和国，违反「一国两制」和《基本法》。 另外提到，依照香港民族党过去的言行举止，没有合理理据确保香港民族党不会主张或採取以暴力形式争取香港独立。

行政会议处理香港民族党上案的小组的三人一致驳回上诉，在週二将报告上交到行政会议，获林郑月娥同行政会议通过。 行会小组的三名成员，包括三位非官守成员廖长江、周松岗及任志刚。 此上诉遭驳回后，禁止香港民族党运作的命令维持不变。

如今，香港民族党若要推翻禁令，只剩下司法覆核一途。

苹果日报与香港01均报导，陈浩天回覆查询时称，是否走上司法覆核一途，他会咨询律师后再行决定。

去年七月，香港保安局以民族党危及国家安全为由，引用《社团条例》第8条，准备禁止香港民族党的运作。 民族党召集人陈浩天提出申诉后，同年9月24日，港府刊登宪报，正式禁止香港民族党的运作，但是民族党保有向行政会议上诉的权利，召集人陈浩天也提出上诉。

当时，香港保安局长李家超称，民族党明确追求在香港建立独立共和国的目标，从而违反了特别行政区基本法中所说「香港是中华人民共和国的一部分」。 但他当时也承认，民族党到当时为止没有实质暴力，该党召集人陈浩天也主张非暴力。 但是这次行会小组的信件中，却以民族党曾经提倡敌视大陆人为由，认为不能排除民族党动用暴力争取港独的可能性。