港府逮捕立场新闻有关人员 美国要求立即释放

(德国之声中文网) 美国国务卿布林肯 (Antony Blinken) 周三 (12月29日)发布声明，呼吁中国与香港当局停止针对香港的自由与独立媒体，并立即释放那些被不公正拘留与指控的记者及媒体高管。他重申，言论自由、媒体自由与获取独立媒体提供的资讯对于繁荣与安全的社会至关重要。

在香港《立场新闻》12月29日因多名高层被捕与资产被冻结而被迫宣布停止营运後，30日凌晨，该媒体网站仅剩一个黑底白字的公告，宣告《立场新闻》在经营了7年後，已於29日停止营运，社交媒体帐号也已消失。

国际社会对香港政府持续打压新闻自由的表达高度担忧。德国谴责港警大规模逮捕动作，称这样的发展证明「香港的多元化、意见自由和新闻自由正在不断受到侵蚀」。德国外交部的发言人说：「从我们的角度来看，非常清楚的是，批判性的新闻报道决不能被置于普遍怀疑之下。」

同日，联合国人权办公室也对公民社会空间的打压表达担忧，强调香港当局应该确保接下来的诉讼程序会充分尊重信息丶言论和结社自由的权利以及正当程序。该办公室在一份给路透社的声明中表示：「香港受《公民权利和政治权利国际公约》的约束，有法律义务尊重信息丶言论和结社自由的权利，并保证正当程序。我们正目睹香港公民社会自由发言和表达的公民空间和渠道被极速关闭。」

此外，欧盟对外事务部的发言人史塔诺 (Peter Stano) 也在推特上发言指出，港警大规模搜查《立场新闻》办公室与逮捕7人的举动再次证明香港的新闻自由正持续恶化。他写道：「人权与基本自由是香港基本法与一国两制的基础，香港当局应该尊重这些原则。」

由於被捕的7人中包含拥有加拿大国籍的歌手何韵诗，加拿大外长赵美兰（Mélanie Joly）也在推特上针对周三的逮捕发表看法，重申加拿大将永远站出来支持民主和新闻自由，并对遭港警逮捕的现任与前任董事会成员和工作人员深表关切。

她写道：「媒体和言论自由仍然是民主的基石，对保护人权和基本自由至关重要。我们将继续与国际盟友合作，大声疾呼并谴责对这些自由的侵犯。我们的领事官员正在参与并随时准备在当地提供协助。我们正在非常密切地监测局势。」

台湾总统蔡英文也在29日晚间透过社交媒体发布声明，表示她很遗憾看到中国当局「撕毁一国两制的承诺」，并再次打压箝制香港的言论自由。她在贴文中写道：「民主自由是普世价值，是人民的基本权利，勇敢追求民主自由的过程，不是犯罪，更不应该遭受不正当的对待。」

她除了重申台湾会继续「坚定地撑香港丶撑港人」外，也呼吁世界各国丶民主阵线的盟国一起关注周三被逮捕的立场新闻人员的人身安全，以及香港情势的发展。

（综合报导）

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