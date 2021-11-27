港府越洋致函警告「香港监察」违国安法

（德国之声中文网）在英国成立的非政府组织「香港监察」（Hong Kong Watch）周一（14日）表示，上周四（10日）收到香港警方国家安全处信件，指该组织涉嫌违反《港区国安法》第29条「勾结外国或者境外势力危害国家安全罪」，要求他们72小时内删除网站，并警告创办人兼行政总监罗杰斯（Benedict Rogers）或面临3年监禁或罚款10万港元。

这是首个被《港区国安法》针对的海外组织。在一个月前，「香港监察」网站已在香港境内疑遭封杀，香港网民需使用VPN翻墙软件才能浏览网站内容。

罗杰斯接受德国之声访问时说，对收到香港警方的信件「感到惊讶」，尤其是针对他个人来提出指控并要求他关闭网站。「在香港封杀网站是一回事，但要求我们在全球范围内关闭网站，则是该政权试图在其国境以外压制批评者的过度行为。《港区国安法》有『域外管辖权』，所以理论上，我们一直都知道这种事有可能发生，但直到我们收到警方信件之前，实在没想到他们会这麽过份。」

尽管如此，他表明不会关闭网站。「这一事件表明，我们的工作是有需要的。我们绝对无意改变或停止我们的工作。」

根据「香港监察」发布的资料，警方在信中指该组织正在「从事严重干预香港特区事务和危害中华人民共和国国家安全的活动，包括游说外国对中国或香港实施制裁或封锁以及从事其他敌对活动，以及严重干预香港特区政府或中央人民政府制定和实施法律或政策」。

多家香港传媒引述警方回应指不评论个别个案；警方采取任何行动，会按实际情况，依法处理。

警方指出，根据《港区国安法》第43条及《实施细则》附表4，警方可要求服务商对发布在电子平台上相当可能构成危害国家安全罪行，或相当可能会导致危害国家安全罪行的发生的电子讯息作出禁制行动。「危害国家安全罪行」包括分裂国家丶颠覆国家政权丶组织实施恐怖活动及勾结外国或者境外势力危害国家安全罪行等。有关行动会严格按照法律进行。

香港人的漫漫流亡路 许颖婷 21岁的许颖婷在2020年12月17日宣布离港，她是前学民思潮成员，也是在美港人组织We The Hongkoners发起人，曾在同3月针对美国人口普查发起活动，呼吁在美港人在普查问卷上的种族栏选择「其他亚洲人」，并填上「香港人」，澄清与中国人之间的分别。

香港人的漫漫流亡路 梁颂恒 前立法会议员、青年新政前召集人梁颂恒(中)，在2020年12月11日宣布与香港家人断绝关系，并辞去青年新政一切职务。隔日，梁颂恒证实自己身处美国华府，将申请政治庇护。

香港人的漫漫流亡路 最年轻流亡者 2019年反送中运动期间，少年曾志健遭警察实弹射中胸口闻名。其15岁女友因参与反送中，2019年曾被检控，在2020年12月14日宣佈抵达英国伦敦寻求政治庇护，成为记录上最年轻的流亡抗争者。

香港人的漫漫流亡路 许智峯 面對九項控罪的香港前立法会议员许智峯，在保释期间赴丹麦出席公务訪問，同行的還有其父母、妻子和兩名年幼子女。结束外访后，他在2020年12月3日宣布退出民主党、正式流亡，數天後他一家人的银行账户遭冻结，之後又獲部份解冻，港府谴责其弃保潜逃行为。

香港人的漫漫流亡路 香港中文大学女学生 一名因参与反送中示威被控暴动罪的香港中文大学女学生2019年赴德国申请难民庇护，2020年10月14日获批，成为因反送中运动获德国政府批准的首宗政治庇护个案。

香港人的漫漫流亡路 张昆阳 被列入国安法通缉名单的「民间外交网络」发言人张昆阳（左三），2020年9月宣布流亡，12月28日宣布与家人断绝来往，以免「政权的报复」牵连身边的人。他曾多次赴海外游说并撰写制裁名单，并在2020年民主派立法会初选中胜出。

香港人的漫漫流亡路 朱牧民 朱牧民是美國「香港民主委員會」總監、「占中三子」之一朱耀明兒子，是美國多部挺港法案幕後推手。他本身是美国公民，但在2020年7月31日同陈家驹、黄台仰、郑文傑、刘康、罗冠聪等人被港府通缉，是首位因《國安法》遭緝的外籍人士，也因此以後不能回到香港。

香港人的漫漫流亡路 刘康 18歲的香港效益主義黨主席、公開大學學生刘康，在2020年7月30日宣佈流亡，指6月底已到英國寻求政治庇护。他曾到英美领事馆请求制裁林鄭月娥，並出版主张港独书籍《轻论时政》。他流亡後遭警方通緝，涉嫌違反《國安法》中的煽动分裂国家、勾结外国或境外势力危害国家安全。

香港人的漫漫流亡路 罗冠聪 《香港国安法》2020年6月30日在中國人大常委會通過，香港众志随即解散，黃之鋒、羅冠聰等人陸續宣佈退黨。同年7月2日，罗冠聪透过脸书证实离港，落脚英国。他是反送中爆发后，最早离开香港的公众人物之一。他離港後，被香港警方以違反《國安法》、涉嫌煽動分裂國家罪名通緝。

香港人的漫漫流亡路 陳家駒 「香港独立联盟」召集人陈家驹曾因非法集结罪被捕，在2020年6月保释期间未报到，后证实离开香港，被爆料飞往荷兰，又传转匿英国。陈家驹也曾是学生独立联盟召集人与前公民党成员。他因煽动分裂国家、勾结外国或境外势力危害国家安全等罪名，于2020年7月31日被香港国安处通緝。

香港人的漫漫流亡路 郑文傑 曾在英国驻港领事馆任职的郑文傑曾在2019年被深圳公安以嫖娼为名带走，行政拘留15天后获释。随后郑到台湾暂避，辗转到英国暂居，终在2020年6月获得英国政治庇护。郑文傑现在英国筹组香港「流亡议会」，也创立英国港侨协会，盼协助在英港人融入当地生活又保有原文化。

香港人的漫漫流亡路 黄台仰 2019年5月，在反送中争议延烧期间，德国当局证实两位香港人－黄台仰与李东昇在2018年已获得德国庇护。黄台仰是本土民主前线前创办人，因参与2016年的「旺角骚乱」被控暴动等罪名，2017年9月弃保潜逃。黄台仰目前在哥廷根(Goettingen)大學修讀哲學和政治，也有份成立组织「避风驿」，协助流亡港人。

香港人的漫漫流亡路 李东昇 李东升为本土民主前线前成员，与黄台仰弃保潜逃到德国寻求庇护之后，于2018年获德国政府批出难民身份，2019年起在德国柏林的一所大学修读学位课程。

香港人的漫漫流亡路 林荣基 2019年，香港铜锣湾书店店长林荣基因担心《逃犯条例》修订后，自己会被引渡到中国大陆，4月即流亡至台湾，隔年在台湾重开铜锣湾书店。



多国政要谴责

外界关注当局行使国安法的「长臂管辖权」，会否成为新常态。《港区国安法》第38条规定，非香港永久性居民在香港以外进行违反国安法的行为，均适用於该法例。这意味着，相关人士只要踏足香港境内，即有可能被拘捕及检控。

西方多国政要关注此次事件。英国外相卓慧思表示，香港当局对总部设在英国的非政府组织采取无理行动，显然是要让支持香港人权的人沉默。她强调，试图在全球压制支持自由和民主的声音是不可接受丶也永远不会成功，中国政府和香港当局必须尊重言论自由的权利，并按国际承诺在香港维护这项权利。

香港前总督彭定康说，此信是个可耻的例子，显示俄罗斯总统普京在北京的朋友和他们在香港的追随者，试图扼杀香港言论和资讯自由，并将缺乏理据丶自由和诚信的行为延伸至国际社会。

加拿大参议员豪萨科斯（Leo Housakos）认为，中共政权这种欺凌行为是西方绥靖政策的结果，中共对港人和世界各地的态度变得越来越好战和猖狂。他促请加拿大政府表态，这种严苛的国安法不会被用来威吓任何加拿大人或与香港观察有关的人。

美国前参议员布朗巴克（Sam Brownback）也表示，中国政府试图关闭这个有名组织，令人难以置信。中国和香港的基本人权遭到剥夺，难免经济和安全受到影响。

「香港监察」在2017年成立，总部设於英国伦敦，宗旨是​​监察香港人权丶自由和法治状况，以及促请中国政府遵守《基本法》及《中英联合声明》提出的「一国两制」方针。该组织曾参与起草及推动美国通过《香港自治法》，并争取英国政府向持有BNO的港人提供移民英国的签证计划。

组织创办人兼执行总监罗杰斯是英国保守党党员，担任党内人权委员会副主席。他1997至2002年间旅居香港，2017年10月，他想以私人名义到香港探望当时被囚的黄之锋丶周永康及罗冠聪等社运青年，未料在香港机场被拒入境和遣返，时任英国外相约翰逊表示「非常关切」，中国外交部时任发言人则指香港外交事务由北京负责，「允许谁入境，不允许谁入境，是中国的主权」。罗杰斯其後创立「香港监察」，关注香港的自由与人权。

（综合报导）

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