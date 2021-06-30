港府警告华尔街日报: 煽动杯葛立法会选举违法

（德国之声中文网）“你们的社论‘Hong Kong Says Vote—or Else’中包含了毫无根据的假设，对此我感到遗憾”，“我们保留采取必要行动的权利”，香港政制及内地事务局局长曾国卫在发给《华尔街日报》的警告信中写道。《华尔街日报》12月6日将其刊登了出来。

法新社报道指出，《华尔街日报》、《金融时报》等媒体都在香港设有区域总部

在11月30日的社论中，这家美媒的编委会写道，中国害怕下月立法会选举投票会遭到抵制。社论提到，两位流亡的前民主派立法会议员許智峯和丘文俊呼呼港人杯葛将于12月举行的立法会选举。“在2019年11月的区议会选举中，香港人以创纪录的数量投票支持民主的候选人，从而羞辱了中国。政府以推迟原定于2020年9月举行的立法会选举回应。此后，中国政府实行了新的选举规则，要求所有候选人必须得到中共的预先批准，并宣誓效忠。……香港人如果公开抗议，就可能受到严厉惩罚。警方已宣布计划在选举日派出约一万名警察进行巡逻。”

这篇社论在最后指出，“抵制和空白选票是香港人表达其政治观点的最后方式之一。”

港府警告《华尔街日报》，公开煽动他人不投票或投白票属于违法行为。

曾国卫在发给《华尔街日报》的信中指出，原定于2020年9月6日举行的立法会选举推迟是因为新冠疫情带来的公共卫生风险，而不是因为区议会选举的结果。“‘香港人如果公开抗议就可能受到严厉惩罚’的说法不仅不正确，而且还在制造恐慌。香港的《基本法》和《国家安全法》保障民众的权利和自由，这包括言论、新闻、出版、结社、集会和示威的自由。但是，不会容忍任何操纵破坏选举的行为。香港特别行政区政府对企图破坏选举的违法者采取执法行动是完全符合国际惯例的。”

曾国卫还在信中表示，“只要拥护《基本法》并宣誓效忠香港特区，持不同观点的人都能参与政治。效忠的承诺与世界各地的公职人员所要进行的承诺没有什么不同。此外，‘北京实行了新的选举规则，要求所有候选人必须得到中共的预先批准’也是完全不符合事实的。我们鼓励所有符合条件的选民参加12月的选举。在任何选举中，政府都希望民众能投出有效的选票。因此，我对你们所说的‘抵制和空白选票是香港人表达政治观点的最后方式之一’感到震惊。”

这位香港政制及内地事务局局长在最后指出，在选举期间通过公开活动煽动他人不投票或投无效票的行为，“无论是在香港还是在境外进行，均属违法行为。我们保留采取必要行动的权利”。

2021年3月，中国全国人大审议《全国人大完善香港选举制度的决定》，改革香港选举制度，其中包括行政长官、选举委员会委员、香港立法会议员的候选人参选资格与议席的产生办法。5月底，香港立法会三读通过完善选举制度条例草案，香港特首林郑月娥发表声明称，这是在“一国两制”下确保“爱国者治港”具有重大标志意义的时刻。

法新社在相关报道中表示，改革后，在90个立法会席位中，只有20个是直接选举产生的，而改革前直选席位占半数。目前，香港大多数民主派的反对派人士要么入监、要么被禁止参选、要么拒绝参加12月19日的投票。

报道也指出，港府对针对其“爱国者”管治模式的质疑非常敏感，最近推出规定，任何煽动人们抵制选举或者投白票的行为都是非法的，属于犯罪。香港当局也在上周对两位在社媒上呼吁香港民众抵制投票的海外香港活动人士发出了逮捕令。在香港，也有三人因同样的罪名被逮捕。

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。