港府要求公务员证明爱港 违者将遭解雇

(德国之声中文网) 香港立场新闻12月11日报导，港府要求全体公务员宣誓或签署声明拥护《基本法》和效忠特区政府。

根据新闻内容，香港8 个公务员团体在10 和公务员事务局局长聂德权见面，「公务员工会联合会总干事梁筹庭在会后表示，政府最快本月底安排全体公务员宣誓或签署声明，拒绝者将被解雇，或被勒令提早退休」。

梁筹庭也引述聂德权表示，应征公务员的人士，如不签署声明亦不会获政府聘请。

他担心，签署声明后的公务员会被「以言入罪」，被指违反誓言，他提到自己在会上追问聂德权，如违反誓言有何后果，但是聂未有交代惩处细节和指引。而根据《南华早报》，公务员事务局正与律政司商讨对拒绝参加宣誓的员工可采取哪些措施。

根据香港01，梁筹庭表示，聂德权在会上指出，局方将会于最快本月底至最迟明年初，安排所有公务员签署宣誓声明，稍后将会公布宣誓声明的内容。

邹宗翰/杨威廉 (综合报导)

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