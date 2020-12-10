 港府要求公务员证明爱港 违者将遭解雇 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.12.2020

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时政风云

港府要求公务员证明爱港 违者将遭解雇

根据多家港媒报导，香港18万名公务员最早要在明年1月起宣誓效忠港府与拥护基本法，整个过程预计在一个月内完成，拒绝宣誓者将面临解聘。

Cityscape Hong Kong Bruce Lee

近日香港相当不平静，港警多日清晨逮捕民主派人士，民运人士刑事案件也不段累积。国安法通过后的香港对民主运动支持者来说充满肃杀的气氛。

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香港公务员事务局向各政府部门主管发出通知提出， 新入职公务员若因参与非法公众活动而被捕及起诉，不论审讯结果如何，均应立即解雇。香港工会组织方面认为，这种 做法凌驾法庭、有欠公平、深化矛盾。

香港「反送中」运动踏入一周年，过去一年有香港公務員反对政府，引起北京不满。港府高官近日称香港公务员也是「國家公務人員的一員」，甚至研究要求公务员宣誓，引起极大争议。

随着上千行政主任和政务主任罕见地發出联署公开信，表达对近来一系列冲突事件的关注之后，公务员在中环遮打花园發起以《公仆仝人、与民同行》为主题的集会。 这也是香港史上，公务员第一次發起集会。

(德国之声中文网) 香港立场新闻12月11日报导，港府要求全体公务员宣誓或签署声明拥护《基本法》和效忠特区政府。

根据新闻内容，香港8 个公务员团体在10 和公务员事务局局长聂德权见面，「公务员工会联合会总干事梁筹庭在会后表示，政府最快本月底安排全体公务员宣誓或签署声明，拒绝者将被解雇，或被勒令提早退休」。

梁筹庭也引述聂德权表示，应征公务员的人士，如不签署声明亦不会获政府聘请。

他担心，签署声明后的公务员会被「以言入罪」，被指违反誓言，他提到自己在会上追问聂德权，如违反誓言有何后果，但是聂未有交代惩处细节和指引。而根据《南华早报》，公务员事务局正与律政司商讨对拒绝参加宣誓的员工可采取哪些措施。

根据香港01，梁筹庭表示，聂德权在会上指出，局方将会于最快本月底至最迟明年初，安排所有公务员签署宣誓声明，稍后将会公布宣誓声明的内容。

邹宗翰/杨威廉 (综合报导)

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