港府称12港人“涉嫌非法偷渡入境内地”

（德国之声中文网）今年8月23日，12名香港青年疑似潜逃台湾遭到中国海警拦截，随后被扣留在深圳。香港政府周六发布标题为“十二名香港疑犯涉嫌非法偷渡入境内地”的新闻公报，内容称，香港警方周五（9月25日）接获广东省公安厅回复，指广东海警局于8月23日上午9时许，“在其管辖海域内查获一艘涉嫌非法越境船只”，并在船上发现12名港人。公报指出，“有关人士涉嫌干犯‘偷越国（边）境罪’被依法拘捕。经初步调查后，深圳市公安局盐田分局依法对该十二名疑犯采取刑事拘留措施以作深入调查”。



公报还披露了更多关于此案的细节写道，调查发现上述12人“在香港新界西贡布袋澳码头登上一艘由偷渡集团安排的快艇，并由其中一名疑犯负责开船，计划经内地海域逃到台湾，以逃避在港涉案的刑责”。



中国官媒新华社则于9月25日就此事发表评论，题为“消费‘十二非法入境者’的荒唐逻辑与险恶用心”，将12人定性为“非法入境者”，称其“犯罪事实确凿”，并指责“反对派消费这12名非法入境者及其家属，其真实目的是煽动香港社会对特区政府的不满和对内地的仇视”。



文章还批评反对派议员“将此事当作兴风作浪的好机会”，“求助美國‘告洋狀’，将事实清楚的法律问题硬说成‘人权问题’，意图借国际反华势力向特区政府和内地施压”。评论还称：“香港目前没有和内地移交逃犯的法律机制，内地有权按自己的法规进行拘押、审理和惩处。事件发生后，特区政府密切跟进，在尊重当地司法制度的原则下为这些香港居民提供可行协助，所作所为合情合理，无可指摘。”

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