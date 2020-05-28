港府称公仆「也是国家公务员」 民主派斥沦党干部

（德国之声中文网）新上任的香港公务员事务局长聂德权周日（7日）表示，香港公务员同时是「国家公务人员的一员」，履行职务须考虑此「双重身份」。

言论引起极大争议，聂德权周一（8日）在电台节目上澄清，周日是「出於苦心」才提出「双重身份论」，强调香港公务员全名是「中华人民共和国香港特别行政区政府的公务人员」，是一个身份，而非双重身份，称公务员从要国家层面去思考向来是「不言而喻」。

民主派：言论令公务员沦内地干部

但这个解释无法为事件降温，民主派立法会议员林卓廷批评，「一种身份论」比「双重身份论」更严苛，是「只谈一国，不提两制」。他指出，《基本法》及《公务员守则》没有提及特区的公务员是「国家的公务人员」的角色，批评聂德权的演绎令公务员沦为内地干部，要求本地公务员考虑国家利益制订本地政策，不单不符现有公务员的制度，更令内地和本地公务员由「一国两制」变为「一国一制」。

建制派民建联立法会议员张国钧则表示，公务员的雇主是中国香港特别行政区政府，公务员的角色已从雇主身份显而易见，指公务员作为「国家公务人员」的身份「过往讲得比较少」，聂德权只是把公务员的应有责任向社会说清楚，对公务员而言也是好事。

中国公务员法：党管干部

人口700多万的香港有18万公务员，去年反送中运动，有公务员参与集会或以匿名身份要求政府成立独立调查委员会等，过去一年更有逾40名公务员涉非法公众活动被捕。有分析指，港府是配合北京政策，收紧对公务员的政治要求，提升效忠意识。

若香港公务员同时是中国公务员，则可能变成为党服务。根据《中华人民共和国公务员法》第四条规定，公务员制度坚持中国共产党领导，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、习近平新时代中国特色社会主义等思想为指导，坚持党管干部原则。另有篇章写道，将思想政治情况作为监督的主要内容，不得散布有损中国共产党声誉的言论，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

研宣誓効忠政府 挺国安法「理所当然」

综合多家港媒报导，聂德权周日出席民建联政策谘询系列圆桌会议时提到，港府会加强培养公务员的国家观念和意识，并正研究公务员是否须宣誓効忠政府，正探讨宣誓形式、违反誓言的后果，立法会7月休会前会滙报进度，有定案会尽快实施。

他日前接受中联办旗下《文汇报》访问时则强调，香港公务员「支持国家层面的国家安全立法工作属理所当然的」。他直言，由於香港在有关方面的意识不强，故现有培训资料不足，「很多时候只会想到香港特区，欠缺从国家层面思考的意识」。

有关公务员的言论自由，聂德权表示公务员可以在政策制订过程中畅所欲言，但当政府作决策後，公务员需要一心一意支持推行，因此言行不会如普通市民般自由。

工会：効忠特区而非中央

公务员工会联合会总干事梁筹庭回应称，从没听闻「中国香港特区政府的公务员」称号，形容聂德权的言论令事件复杂化，「原来我们只是子公司，还有一间母公司在前面」。他又说，公务员一直默默做事，如果被要求就政治性议题表态或违反公务员政治中立原则，牵涉政治令同事很紧张和担心，「会不会因为我将来讲错说话，影响国家声誉就受到惩处？」。

新公务员工会主席颜武周对聂德权言论感到诧异和惊讶，他引述《基本法》99条列明，公务员効忠特区政府而非中央政府，质疑公务员若有双重身份，当两者有冲突时如何处理，「我们如何说服香港人，在执行政策时是以香港人利益出发为最大依归？」。颜续指公务员本身也是香港市民，有权利和义务就社会和政治议题提出意见。

政治中立争议

香港《公务员守则》规定公务员必须恪守政治中立，这个原则沿自英国政治中立的文官制度，确保在提供服务时一视同仁，按程序和法律办事。

但这个自港英时期以来一直是被视为香港公务员金科玉律的原则，却在反送中运动期间引起争议。去年8月2日有公务员在中环遮打花园发起「公仆仝人，与民同行」集会，数以万计民众出席，为首次由公务员发起针对政府政策、而非抗议减薪问题的集会。

事件引起中国官媒及特区政府高度关注，港府在集会前一天引述《公务员守则》发表声明：「公务员必须对在任的行政长官及政府完全忠诚，并须竭尽所能地履行职务，不得受本身的政治信念支配或影响。」

不过，出席集会、当年曾负责起草「政治中立」原则的公务员事务局前局长王永平认为，政治中立原则是指当政府作出决定时，公务员不论个人立场也要执行，但不代表公务员不可以有自己的政见和立场，也不表示要接受政府的政治立场。

中文大学新闻与传播学院专业顾问区家麟则撰文分析指，在民主体制下「公务员对行政长官完全忠诚」本来很合理，因为特首由人民选出，听命於特首等同听命於人民的选择，是真正的服务公众，可是香港的情况并非如此。

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李澄欣（综合报导）