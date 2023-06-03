港府申請禁播《願榮光歸香港》 以免誤認國歌

（德國之聲中文網）香港政府律政司週一（6月5日）向高等法院申請禁制令，要求禁止公眾在網路等任何平台傳播《願榮光歸香港》，擬全面封殺這首香港反修例運動的標誌性歌曲。現正等候法庭指示，聆訊日期待定。《南華早報》稱，這是一項史無前例的禁制令申請。

根據港府6日發布的新聞稿，律政司向法庭申請禁止4項與《願榮光歸香港》有關的「非法行為」，包含禁止：

（一）在網路或任何其他平台媒介，廣播、表演、刊印、發布、出售、要約出售、分發、傳布、展示或複製有關歌曲，包含旋律與歌詞。尤其是主張把香港從中國分離出去，意圖煽動他人犯下分裂國家罪，違反《香港國安法》。

（二）藉此意圖侮辱國歌，違反《國歌條例》，並致使誤會《願榮光歸香港》才是香港特區的國歌，而不是《義勇軍進行曲》，令人聯想特區為一個獨立國家並擁有自己的國歌。

（三）幫助、導致、促致、煽惑、協助和教唆他人實施或參與任何首兩點所列明的行為。

（四）明知而授權、准許或容許他人實施或參與任何首兩點所列明的行為。

港府聲明稱，《願榮光歸香港》自2019年開始廣泛流傳，歌詞內涵已經被法庭裁定有可構成煽動的口號，近期亦多次被錯認為「國歌」，「對國歌造成侮辱，對國家和特區造成嚴重損害」，考量之下申請禁制令。

政府發言人稱，政府一直尊重及重視《基本法》保障的權利和自由（包括言論自由），但言論自由並非絕對。「為維護國家安全這個正當目的，有關申請是必要、合理和合法的，符合相關人權法案的要求」，市民不應以身試法。

《明報》報導，原告為律政司長，被告為「從事相關禁制行為的任何人」。律政司長遞交的入稟狀同時附上了32條與《願榮光歸香港》有關的YouTube影片，包含歌曲MV、純音樂影片等，以及德語等不同語言版本，要求相關人士停止傳播。

港府申請禁制令，擬封殺《願榮光歸香港》的消息見報後，隨即引發輿論討論。香港連登討論區有關新聞下方，有人詫異留言：「旋律都禁埋喎（旋律也禁了啊）」；有人質疑：「禁書禁片聽得多，禁歌真係第一次見。 唱首歌政壇就會倒台？你都幾廢...」；有人疑問：「劍指google？」

近年，多場國際或地區體育賽事期間，主辦方播放的「香港國歌」為《願榮光歸香港》，而不是中國國歌《義勇軍進行曲》，引發港府多次批評。2022年底，港府要求Google在使用者搜尋「香港國歌」時顯示正確的結果，稱Google有責任移除《願榮光歸香港》並將《義勇軍進行曲》置頂，但遭Google拒絕要求。

Google當時表示，「不會人為操控」網路自然排名，拒絕移除《願榮光歸香港》。

目前，在Google搜索「香港國歌」，第一個置頂的搜索結果仍為《願榮光歸香港》，排名遠在《義勇軍進行曲》之前。

（綜合報導）

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