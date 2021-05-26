港府：珍贵的疫苗不会作废

（德国之声中文网）就新冠疫苗而言，香港属于世界上少数几个幸运的地方，已经获得了足够多的剂量为其750万人口接种。但是，香港人的接种热情偏低，截止到本周一（5月24日），只有约220万人接种，其中只有一半人接种了两剂。

周二，香港就疫苗有效期短、过期后只能扔掉的担心发出警告。前特区政府卫生防护中心总监曾浩辉对香港电台表示，德国BioNTech疫苗只剩下3个月的有效期。他说，“它们在到期日之后不能使用，根据目前的情况，BioNTech设在社区的疫苗接种中心将在9月之后停止运作。”

曾浩辉批评说，在世界其他地方 “争相竞购疫苗 ”的时候，香港却坐拥一堆未使用的疫苗，这是不对的。

至于接种不足，数百万剂疫苗是否被白白扔掉的忧虑，香港政府发言人周三做出回应，称过剩的疫苗剂量将通过世卫组织的COVAX机制分享给其他更需要疫苗的地方。

至于什么原因导致香港民众不愿接种新冠疫苗，法新社认为，由于政府镇压异己，人民对政府的不信任感在加强；网上的错误信息起了很大作用；还有香港疫情控制得相对较好，人们缺乏接种疫苗的紧迫感。

直到周二，已抵运香港的BioNTech和科兴各200万剂疫苗中，尚未施打的BioNTech疫苗约84万剂，科兴则为105万剂。BioNTech疫苗必须在超低温的环境下储存，目前库存的该种疫苗的使用期限截止到今年8月。而科兴的灭活疫苗在摄氏2到8度下保质期是3年。

香港政府从今年2月开始订购3款疫苗，总量为2250万剂。目前在当地施打的是德美产品BioNTech以及中国的科兴疫苗。原先订购的750万剂英瑞产品阿斯利康疫苗，于今年早些时候被取消。

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