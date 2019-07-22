港府港警挨批 中国隔海演习

（德国之声中文网）不明身份者周日在香港元朗地铁站暴力攻击反政府示威者的事件发生后，香港警方和政府不得不面对高涨的尖锐批评声。

民主派活动人士罗冠聪当夜在推特上发文称，"中国暴徒"（chinesische Mobs）袭击市民，警方却不作为，是政府的"耻辱"。

在袭击中受伤的立法会议员林卓廷也对警方提出批评。他指责黑社会成员要为攻击事件负责。

据《联合早报》等媒体报道称，香港民主派立法会议员更强烈谴责警方失职，令元朗沦为黑社会治港，"警黑合作之嫌疑，更是铺天盖地"。

警方被指责不作为

周日一场反对政府的游行示威活动结束后，参与者在西铁元朗站受到一群手持棍棒的男子的暴力攻击。共有45人受伤，其中6人重伤，一人尚未脱离生命危险。

批评者称，虽然被袭击者多次报警呼救，警方却在一个多小时后才赶到现场，而且并没有逮捕身穿白衣的袭击者，尽管他们仍逗留在车站附近的街道上。后来有目击者称，有一些男子乘上挂有大陆车牌的汽车离开。

"白衣人"袭击事件使得香港的政治冲突进一步激化。人们更加担心，黑社会将卷入这场纷争。在2014年"雨伞运动"期间，就曾发生过针对示威者的暴力攻击。

湛江军演

中国军队在距离香港不远的广东省湛江举行了军事演习。中国人民解放军陆军第74军团官方微博"钢铁先锋号"本周一（7月22日）发布消息，该军团某旅在广东湛江市某海训场举行一场反恐演习。

这条微博没有提及香港目前的抗议运动。法新社的报道援引反恐专家、前总参谋部上校军官岳刚的话说，这场演习显示，大陆当局必要时会派解放军到香港。

中国官媒《环球时报》也报道了这场演习，但仅仅引用军团官方微博称"在湛江某海训场模拟了一场突发暴恐情況处置演练"。

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台湾外长呼吁香港举行"真正的民主选举"

台湾外交部长吴钊燮在台湾外交部的官方推特上就香港问题发声，他写道，"很遗憾看到香港的法制被侵蚀，民众和政府之间的鸿沟变宽。向前的道路是真正的民主选举，而不是街头和地铁站的暴力行为。必须要保护民众的人权和自由"。

中国外交部发言人耿爽则在周一的例行记者会上将吴钊燮的表态称为"台湾岛内某些人近来就香港事务不断发表一些谬论"，并警告"不要动不动就出来蹭热点，就香港事务说三道四，来体现自己的存在，来吸引外界的关注"。

叶宣/李鱼（法新社等）