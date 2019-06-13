港府暂缓修例 中央表支持 民阵不买单

(德国之声中文网) 香港行政长官林郑月娥今天(6月15日)下午三点召开记者会，宣布暂缓实施逃犯条例。

在政府总部，林郑月娥会见来自世界各地的媒体记者，表明虽然这个修法立意良善，旨在解决引渡法律不完备的问题，但是十分遗憾香港政府与社会的沟通不足，导致群众仍然存在诸多疑虑无法化解。 林郑说，不希望再有更多民众与警察在冲突中受伤，而且台湾方面也明确表示不要求这个条例在今年通过，修法就不再有急迫性，因此决定暂缓审理条例。

同时林郑月娥也强调，暂缓并非撤回，修法不设时限，但是会持续与社会大众沟通。

当現場記者问及中央扮演的角色时，林郑回答，不能透露自己跟谁见面，但是中国中央政府知情，也一向扮演理解与支持的角色。 她说，中央政府对她的判断也有信心。 她也表明虽然自己需要对中国当局负责，但她仍然是香港特区的行政长官，也需要对香港人民负责。 如果因为她是由中央指派，就只遵守中央的命令，那么这样并不符合基本法的精神。 她也仍然需要对香港人民负责，如果中央叫她做甚么不合法的事情，作为特首她也不应该去做。

当天中午12点，林郑月娥在礼宾府约见全体建制派议员。 当时便传出要暂缓修例的决定。 当时，民主派议员对于林郑只约见建制派议员感到不满，在礼宾府外示威抗议。 他们强调不接受「暂缓」，仍将号召群众上街游行。

周日如期上街

“民阵”（民间人权阵线）表示，并不接受港府的“只缓不撤”，周日（6月16日）将如期举行第四次反修例游行，呼吁市民穿黑衫、挂白丝带上街，并要求林郑月娥问责下台。

不过民阵也表示原计划下周一举行的「三罢行动」（罢工、罢课、罢教）则不进行，但会「蓄势待发」，一旦政府在暂缓修例后再推上立法会，就会再发动三罢。

目前民主派對於林鄭的批評主要集中在三點：只是暫緩修例不是撤回；沒有針對週三清场时警方是否過度使用武力做出回應；她解說時称是溝通問題，而不是法案本身有問題。

北京表示“支持尊重”

在北京，中国外交部发言人耿爽表示，“中央对特区政府的决定表示支持、尊重和理解，将继续坚定支持行政长官林郑月娥和特区政府依法施政，与社会各界人士共同维护好香港的繁荣稳定”。

耿爽还称，香港回归以来，一国两制、港人治港、高度自治方针得到切实贯彻落实，香港居民享有的各项权利和自由依法得到充分保障。但同时强调，香港事务纯属中国内政，任何国家、组织和个人都无权干预。

中联办负责人也于周六发表讲话，表示支持香港特别行政区行政长官林郑月娥，强调修例为了填补现有法律漏洞，坚决反对外部势力干预香港事务，强烈谴责少数人的激进暴力行为。

此外，中联办负责人称赞林郑月娥上任两年来秉持“志不求易、事不避难”的原则，中央对此一直是高度肯定和充分信任的。