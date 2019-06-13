 港府暂缓修例 中央表支持 民阵不买单 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.06.2019

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时政风云

港府暂缓修例 中央表支持 民阵不买单

面对反修例的大规模抗议和针对警察武力清场的多方谴责，港府在休会两天后召开新闻会，特首林郑月娥公布其暂缓修例的决定。不过对于这一结果，民主派并不满意，呼吁市民周日如期上街抗议，并要求问责林郑。

Carrie Lam in HongKong (picture-alliance/Kyodo)

香港特首林郑月娥表示，修法过程引发争议乃是与市民沟通不足，盼加强沟通化解疑虑

(德国之声中文网) 香港行政长官林郑月娥今天(6月15日)下午三点召开记者会，宣布暂缓实施逃犯条例。

在政府总部，林郑月娥会见来自世界各地的媒体记者，表明虽然这个修法立意良善，旨在解决引渡法律不完备的问题，但是十分遗憾香港政府与社会的沟通不足，导致群众仍然存在诸多疑虑无法化解。 林郑说，不希望再有更多民众与警察在冲突中受伤，而且台湾方面也明确表示不要求这个条例在今年通过，修法就不再有急迫性，因此决定暂缓审理条例。

同时林郑月娥也强调，暂缓并非撤回，修法不设时限，但是会持续与社会大众沟通。

当現場記者问及中央扮演的角色时，林郑回答，不能透露自己跟谁见面，但是中国中央政府知情，也一向扮演理解与支持的角色。 她说，中央政府对她的判断也有信心。 她也表明虽然自己需要对中国当局负责，但她仍然是香港特区的行政长官，也需要对香港人民负责。 如果因为她是由中央指派，就只遵守中央的命令，那么这样并不符合基本法的精神。 她也仍然需要对香港人民负责，如果中央叫她做甚么不合法的事情，作为特首她也不应该去做。

Hongkong Protest gegen Auslieferungen nach China & Ausschreitungen (Reuters/T. Siu)

对于暂缓修例的决定，民主派并不满意

当天中午12点，林郑月娥在礼宾府约见全体建制派议员。 当时便传出要暂缓修例的决定。 当时，民主派议员对于林郑只约见建制派议员感到不满，在礼宾府外示威抗议。 他们强调不接受「暂缓」，仍将号召群众上街游行。

周日如期上街

“民阵”（民间人权阵线）表示，并不接受港府的“只缓不撤”，周日（6月16日）将如期举行第四次反修例游行，呼吁市民穿黑衫、挂白丝带上街，并要求林郑月娥问责下台。

不过民阵也表示原计划下周一举行的「三罢行动」（罢工、罢课、罢教）则不进行，但会「蓄势待发」，一旦政府在暂缓修例后再推上立法会，就会再发动三罢。

目前民主派對於林鄭的批評主要集中在三點：只是暫緩修例不是撤回；沒有針對週三清场时警方是否過度使用武力做出回應；她解說時称是溝通問題，而不是法案本身有問題。

Hongkong Protest gegen Auslieferungen nach China & Ausschreitungen (Reuters/A. Perawongmetha)

过去一周，香港因计划修改逃犯条例爆发大规模抗议

北京表示“支持尊重”

在北京，中国外交部发言人耿爽表示，“中央对特区政府的决定表示支持、尊重和理解，将继续坚定支持行政长官林郑月娥和特区政府依法施政，与社会各界人士共同维护好香港的繁荣稳定”。

耿爽还称，香港回归以来，一国两制、港人治港、高度自治方针得到切实贯彻落实，香港居民享有的各项权利和自由依法得到充分保障。但同时强调，香港事务纯属中国内政，任何国家、组织和个人都无权干预。

中联办负责人也于周六发表讲话，表示支持香港特别行政区行政长官林郑月娥，强调修例为了填补现有法律漏洞，坚决反对外部势力干预香港事务，强烈谴责少数人的激进暴力行为。

此外，中联办负责人称赞林郑月娥上任两年来秉持“志不求易、事不避难”的原则，中央对此一直是高度肯定和充分信任的。

  • Hongkong Demonstration gegen das Zulassen von Auslieferungen nach China (Reuters/Tyrone Siu)

    “反送中”游行规模或破香港回归后纪录

    “撑自由，反恶法”

    港府《逃犯条例》修正草案允许香港向包括中国内地在内的更多国家及地区引渡犯罪嫌疑人。同时，新法也将取消立法会对引渡案件的监督角色。这一草案引起香港社会极大争议，由民阵发起的第三次反对《逃犯条例》修订的游行于6月9日在香港举行。组织者称，游行人数超过100万。

  • Hongkong Demonstration gegen das Zulassen von Auslieferungen nach China (Reuters/T. Peter)

    “反送中”游行规模或破香港回归后纪录

    香港成为内地的延伸？

    香港十余名法学界代表对《逃犯条例》的修订予以尖锐批评，称这是对香港司法体系的一次重大挑战。立法会即将于6月12日对《逃犯条例》修订案进行二读。人们担心，《逃犯条例》将把香港从"一国两制"变成"内地延长"。

  • Hongkong Demonstration gegen das Zulassen von Auslieferungen nach China (Reuters/Tyrone Siu)

    “反送中”游行规模或破香港回归后纪录

    人数或超过2003年反第二十三条大游行

    周日的游行为视为雨伞运动后香港最大规模的社会运动，游行人数可能超过2003年反对《基本法》第二十三条立法的七一大游行。当时有50万人参加了游行。《基本法》第二十三条规定香港特区应自行立法，禁止危害国家安全的行为。在香港社会的强烈抗议下，时任香港特区行政长官董建华2003年9月宣布撤回第23条国安条例草案。

  • Hong Kong - Demonstration gegen das Zulassen der Auslieferungen nach China (picture-alliance/AP PHoto/V. Yu)

    “反送中”游行规模或破香港回归后纪录

    掳劫秘密审判将变为“依法引渡”

    香港警方称，游行期间拘捕了7人，分别涉及普通袭击、刑事毁坏、袭警等罪名。香港政府官员此前表示无意收回草案，并强调草案只包括严重罪案，不会影响集会、新闻、言论自由。批评者指出，从"铜锣湾书店"负责人被强行掳劫回中国秘密审判可以看出，中国已将自己的司法管辖区延伸到香港，《逃犯条例》修订后中方就更可以“依法引渡”。

  • Hongkong Demonstration des Gesetzes gegen die Auslieferung (DW/V. Wong)

    “反送中”游行规模或破香港回归后纪录

    美国表达关注

    “反送中”大游行也将矛头指向亲北京的港首林郑月娥。美国国务院发言人日前强调，美国正密切关注香港政府提出的《逃犯条例》修订。《美国—香港政策法》赋予香港贸易及经济的特殊待遇。目前，有美国国会参议员正试图推动引入《香港人权与民主法案》，要求证明香港有足够的自主权，然后才实施任何赋予香港特殊待遇。

  • Hongkong Demonstration gegen das Zulassen von Auslieferungen nach China (Reuters/T. Peter)

    “反送中”游行规模或破香港回归后纪录

    万众一心反送中

    占中9子之一的戴耀廷在狱中通过脸书呼吁香港市民参加游行。他说，送中条例是香港当前最大的威胁，一旦通过，香港会变成“一国一制”。

  • Deutschland Demonstration gegen das Zulassen von Auslieferungen von Hongkong nach China in Berlin (Reuters/H. Hanschke)

    “反送中”游行规模或破香港回归后纪录

    港人在柏林等城市声援

    生活在全球27个城市的港人同样在周日发起"反送中"游行，声援香港，其中包括美、加、澳洲多个城市、台北和德国首都柏林等等。在柏林的港人发表声明称，如果修订法案，在香港发展商务的风险和威胁不可避免地会增加，损害香港作为国际金融中心之一的声誉，基本法所保障的个人自由以及人人享有的基本人权都会受到动摇"。

    作者: 乐然


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香港引渡法争议﹕一宗杀人案打开潘朵拉盒子？

中港二十多年来谈不拢的引渡安排，却因为一宗在台湾发生的杀人案忽然破局。面对本地与国际，不同政治光谱对逃犯条例修订的质疑声音，港府稍为让步但仍无法平息争议，而且计划用幾个月时间立法实施。 (29.03.2019)  

港警在清场时过度使用武力了吗？

周三金钟的清场造成81人受伤，香港警方因向示威者发射橡皮子弹、催泪弹而被多方指责过度执法。该事件也引起激烈的公众讨论。香港警方则回应，是在自身安全受威胁的情况被迫使用武力；更有亲北京派称，“若换了是外国军警，早就开枪了”。 (14.06.2019)  

“反送中”游行规模或破香港回归后纪录

6月9日，香港市民走上街头，举行了声势浩大的反对《逃犯条例》修订大游行。组织者民阵表示，游行人数超过了100万。 (09.06.2019)  

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经过一夜动荡，大部份民众都已散去，香港街头暂时回归平静。清早，数百位防暴警察在晚间重新整队，示威者则整理食粮、饮用水、护目镜与头盔。街上到处是散落的纸屑。

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评论分析

Hongkong 2018 | Carrie Lam, Regierungschefin (picture-alliance/AP Photo/V. Yu)

评论：只是暂时的喘息

就备受争议的修例，香港政府暂停了立法进程。之前，这个曾经的英国殖民地见证了大规模的游行示威。德国之声中文部主任Philipp Bilsky认为，港府的让步不是解决问题，而只是暂时的喘息。  