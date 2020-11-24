港府改革通识教育 灌输年轻人“爱国意识”

（德国之声中文网）香港去年六月爆发反送中运动，示威活动持续超过半年之久。根据路透社取得的警方统计数据，在9200名被捕的示威者中，约40%是年轻学子，其中有1635人未满18岁。此外，香港教育局公布的数字指出，反送中期间约有100名中小学教师和职员被捕。

路透社指出，意识到有如此多的香港年轻人对共产党抱持敌意并怀有复兴中国的愿景，中国领导层开始心生警惕。如今北京锁定学校课纲、教职员工、考试和课外活动内容，试图通过“再教育”的手段使香港年轻人成为忠于中国的公民。

中国全国政协香港区委员、全国港澳研究会副会长刘兆佳表示，当前的首要任务是将香港年轻人教育成守法公民，并且向他们灌输民族自豪感。“学生们应该被教育不要做任何损害国家安全的利益的事情。”他接着指出，在实现这一目标后，“我们希望培养爱国意识”。

许多香港年轻人参与了2019年的反送中运动

两名不愿具名的中国官员对路透社透露，他们预计在香港行政长官林郑月娥任内会出现全面的教育改革。两人不愿透露太多细节，其中一人表示，教育改革可能包括加强对教师的监督。

香港教育司在回应路透社询问时表示，“培养学生的‘国家认同感’是一项重要的学习目标”，国民教育“旨在增强学生对我国历史、文化和发展的知识”，“以及他们对国家安全重要性的认识，从而使他们培养出对国家的归属感”。

香港教师人人自危

今年九月，九龙塘宣道小学的一名教师因为被指控在课堂上宣传“港独”而被吊销教师证，成为香港《国安法》实施后第一名被“钉牌”的教师。林郑月娥当时表示，必须除去教育系统中的“坏苹果”。据香港01报道，另一名香港可立小学的教师因为在网上教学视频中称，英国“为消灭鸦片”对中国发动战争，遭取消教师注册。香港教育局给出的理由是，该名教师在教学上“严重错误，欠缺担任教师的能力”。此外，该校校长、副校长以及常识科主任也连带受到处分。

香港建制派支持对教育进行整顿改革，而反对者则认为，教师教学错误受到的惩罚过重，不成比例。路透社报道称，香港当局对于教师的严厉监督已经产生了效果。香港中学校长会义务总干事黄谓儒透露，在《国安法》生效后，许多校长都担忧面临来自政府、家长或公众的质疑。

此外，由于畏惧受到报复，有香港教师对路透社表示，他们将避免触碰新疆维族人被大规模拘留等棘手议题，在涉及敏感话题时会紧跟最新修订的通识教育课本内容。在由香港教育局监督修订的新版通识教育教科书中出现不少更动，删除了可能被视为批评北京或支持民主和民权的部分，例如减少六四事件的篇幅、将台湾称为“台湾省”、淡化人权争议，在谈到2014年民主运动时，将“民主派”改为“非建制派”等。

过去，不少香港教师会使用自己制作的教材讲课，如今在谈及法治、中国政治制度以及其他潜在争议议题时则选择紧跟新版教科书。一名通识教育教师Karen Wong对路透社透露，由于不清楚哪些措辞或字眼可能遭到家长或学生向教育局投诉，“现在我们会更频繁地使用教科书，因为比较安全。”

张筠青/洪沙（路透社等）

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