港府撤告歌手黄耀明 邹幸彤获保释候审

（德国之声中文网）8月2日遭控选举舞弊的香港知名歌手黄耀明，5日开庭，港府律政司主动撤控，法庭批准黄耀明以2000港元签保守行为18个月，这个期间黄耀明须保持公众安宁，行为良好。另外，涉「六四」非法集结案遭还押逾月的支联会副主席邹幸彤获保释候审。

黄耀明2018年爲前民主派议员区诺轩後选站台唱歌，2日遭香港廉政署拘捕，同一天落案起诉黄耀明及区诺轩，指控黄耀明提供娱乐即唱歌表演，诱使他人在该补选中投票予区诺轩，违反《选举（舞弊及非法行为）条例》。

该案件5日在香港东区裁判法院开庭，控方先提出，考虑被告背景等因素後，律政司同意本案以自签保守行为，不提证供起诉黄耀明。控方确认没有证据显示区诺轩有向黄耀明给予报酬，或要求他作出投票呼吁。辩方律师则表示，明白控罪的严重性，但黄耀明只是被动被叫去站台，亦无收取任何报酬。

经控辩双方商讨并同意，控方撤回黄耀明控罪，主任裁判官罗德泉同意黄耀明签保守行为，黄耀明以2000港元签保守行为18个月，期间要行为良好，不得犯任何有关选举舞弊的罪行。至於因民主派初选案仍在服刑中的区诺轩，最後亦准以同样条件签保守行为。

黄耀明在庭外见到媒体时，以广东歌《问我》表达自身心情，并称，用歌声说出来，不是在娱乐大家，他说：「无论我有百般对，或者千般错，全心去承受结果，面对世界一切，哪怕会如何，全心保存真的我。」同时呼吁香港人继续唱下去，香港人继续撑下去。

当天，亦有演艺人士到场旁听，包括艺人叶德娴丶何韵诗丶刘以达，以及填词人周耀辉等，另外有许多民众在得知结果後，兴奋激动，向黄耀明挥手大叫「我爱你」丶「我撑你」等。

邹幸彤获保释

同一天，因涉嫌公布或宣传未经批准的集结，遭警方拘捕及扣押的香港支联会副主席邹幸彤获得法院批准保释候审。

邹幸彤否认煽惑非法集结 案件预计10月开审。（资料照片）

港媒报导，高等法院5日批准邹幸彤以港币5万元保释外出侯审，并需要交出旅游证件丶不得离开香港及定期到警署报到等，她的母亲亦以5万元作人事担保。

警方早前以防疫为由，禁止香港支联会於6月4日在维多利亚公园举办悼念「六四事件」死难者的烛光晚会，支联会其後上诉也告失败。上诉被驳回後，邹幸彤曾公开宣布，6月4当晚，将会以个人名义到维园。当天上午，邹幸彤在寓所被捕，警方指她涉嫌透过社交平台，宣传及呼吁市民参与同一活动，违反公安条例。

此案今年7月2日首次提讯，辩方向法庭申请保释，但遭裁判官拒绝，不过身为律师的邹幸彤并未放弃每8天覆核保释权利，之後3次向裁判官提出覆核，但全部被驳回。5日再次高等法院申请保释，法官张慧玲听完双方陈词後，批准邹幸彤的保释申请。

香港人的漫漫流亡路 许颖婷 21岁的许颖婷在2020年12月17日宣布离港，她是前学民思潮成员，也是在美港人组织We The Hongkoners发起人，曾在同3月针对美国人口普查发起活动，呼吁在美港人在普查问卷上的种族栏选择「其他亚洲人」，并填上「香港人」，澄清与中国人之间的分别。

香港人的漫漫流亡路 梁颂恒 前立法会议员、青年新政前召集人梁颂恒(中)，在2020年12月11日宣布与香港家人断绝关系，并辞去青年新政一切职务。隔日，梁颂恒证实自己身处美国华府，将申请政治庇护。

香港人的漫漫流亡路 最年轻流亡者 2019年反送中运动期间，少年曾志健遭警察实弹射中胸口闻名。其15岁女友因参与反送中，2019年曾被检控，在2020年12月14日宣佈抵达英国伦敦寻求政治庇护，成为记录上最年轻的流亡抗争者。

香港人的漫漫流亡路 许智峯 面對九項控罪的香港前立法会议员许智峯，在保释期间赴丹麦出席公务訪問，同行的還有其父母、妻子和兩名年幼子女。结束外访后，他在2020年12月3日宣布退出民主党、正式流亡，數天後他一家人的银行账户遭冻结，之後又獲部份解冻，港府谴责其弃保潜逃行为。

香港人的漫漫流亡路 香港中文大学女学生 一名因参与反送中示威被控暴动罪的香港中文大学女学生2019年赴德国申请难民庇护，2020年10月14日获批，成为因反送中运动获德国政府批准的首宗政治庇护个案。

香港人的漫漫流亡路 张昆阳 被列入国安法通缉名单的「民间外交网络」发言人张昆阳（左三），2020年9月宣布流亡，12月28日宣布与家人断绝来往，以免「政权的报复」牵连身边的人。他曾多次赴海外游说并撰写制裁名单，并在2020年民主派立法会初选中胜出。

香港人的漫漫流亡路 朱牧民 朱牧民是美國「香港民主委員會」總監、「占中三子」之一朱耀明兒子，是美國多部挺港法案幕後推手。他本身是美国公民，但在2020年7月31日同陈家驹、黄台仰、郑文傑、刘康、罗冠聪等人被港府通缉，是首位因《國安法》遭緝的外籍人士，也因此以後不能回到香港。

香港人的漫漫流亡路 刘康 18歲的香港效益主義黨主席、公開大學學生刘康，在2020年7月30日宣佈流亡，指6月底已到英國寻求政治庇护。他曾到英美领事馆请求制裁林鄭月娥，並出版主张港独书籍《轻论时政》。他流亡後遭警方通緝，涉嫌違反《國安法》中的煽动分裂国家、勾结外国或境外势力危害国家安全。

香港人的漫漫流亡路 罗冠聪 《香港国安法》2020年6月30日在中國人大常委會通過，香港众志随即解散，黃之鋒、羅冠聰等人陸續宣佈退黨。同年7月2日，罗冠聪透过脸书证实离港，落脚英国。他是反送中爆发后，最早离开香港的公众人物之一。他離港後，被香港警方以違反《國安法》、涉嫌煽動分裂國家罪名通緝。

香港人的漫漫流亡路 陳家駒 「香港独立联盟」召集人陈家驹曾因非法集结罪被捕，在2020年6月保释期间未报到，后证实离开香港，被爆料飞往荷兰，又传转匿英国。陈家驹也曾是学生独立联盟召集人与前公民党成员。他因煽动分裂国家、勾结外国或境外势力危害国家安全等罪名，于2020年7月31日被香港国安处通緝。

香港人的漫漫流亡路 郑文傑 曾在英国驻港领事馆任职的郑文傑曾在2019年被深圳公安以嫖娼为名带走，行政拘留15天后获释。随后郑到台湾暂避，辗转到英国暂居，终在2020年6月获得英国政治庇护。郑文傑现在英国筹组香港「流亡议会」，也创立英国港侨协会，盼协助在英港人融入当地生活又保有原文化。

香港人的漫漫流亡路 黄台仰 2019年5月，在反送中争议延烧期间，德国当局证实两位香港人－黄台仰与李东昇在2018年已获得德国庇护。黄台仰是本土民主前线前创办人，因参与2016年的「旺角骚乱」被控暴动等罪名，2017年9月弃保潜逃。黄台仰目前在哥廷根(Goettingen)大學修讀哲學和政治，也有份成立组织「避风驿」，协助流亡港人。

香港人的漫漫流亡路 李东昇 李东升为本土民主前线前成员，与黄台仰弃保潜逃到德国寻求庇护之后，于2018年获德国政府批出难民身份，2019年起在德国柏林的一所大学修读学位课程。

香港人的漫漫流亡路 林荣基 2019年，香港铜锣湾书店店长林荣基因担心《逃犯条例》修订后，自己会被引渡到中国大陆，4月即流亡至台湾，隔年在台湾重开铜锣湾书店。



（综合报导）

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