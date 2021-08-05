 港府撤告歌手黄耀明 邹幸彤获保释候审 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.08.2021

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时政风云

港府撤告歌手黄耀明 邹幸彤获保释候审

日前遭控选举舞弊的香港歌手黄耀明，港府5日主动撤控，法庭批准黄耀明签保守行为。同一天，因「六四」非法集结案被拘留的邹幸彤获得保释候审。

Hongkong Anthony Wong Yiu Ming (L) und Denise Ho Wan-see

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香港一个民主派团体周三表示，为纪念1989年中国民主运动遭血腥镇压而设立的六四博物馆，今后将以“8964博物馆”的名称以网络形式重新开放。

香港支联会周六宣布，鉴于政治环境转坏，支联会决议做出两项“防风”措施，减少常委人数并于七月底前全面遣散所有职员。

《国安法》立法一年，香港进入了「二次回归」，北京不断「完善」各种制度，并宣称香港已经「由乱变治」。但对很多香港人而言，这座城市已变得陌生，社会弥漫着恐惧丶不安与哀愁。

（德国之声中文网）8月2日遭控选举舞弊的香港知名歌手黄耀明，5日开庭，港府律政司主动撤控，法庭批准黄耀明以2000港元签保守行为18个月，这个期间黄耀明须保持公众安宁，行为良好。另外，涉「六四」非法集结案遭还押逾月的支联会副主席邹幸彤获保释候审。

黄耀明2018年爲前民主派议员区诺轩後选站台唱歌，2日遭香港廉政署拘捕，同一天落案起诉黄耀明及区诺轩，指控黄耀明提供娱乐即唱歌表演，诱使他人在该补选中投票予区诺轩，违反《选举（舞弊及非法行为）条例》。

该案件5日在香港东区裁判法院开庭，控方先提出，考虑被告背景等因素後，律政司同意本案以自签保守行为，不提证供起诉黄耀明。控方确认没有证据显示区诺轩有向黄耀明给予报酬，或要求他作出投票呼吁。辩方律师则表示，明白控罪的严重性，但黄耀明只是被动被叫去站台，亦无收取任何报酬。

经控辩双方商讨并同意，控方撤回黄耀明控罪，主任裁判官罗德泉同意黄耀明签保守行为，黄耀明以2000港元签保守行为18个月，期间要行为良好，不得犯任何有关选举舞弊的罪行。至於因民主派初选案仍在服刑中的区诺轩，最後亦准以同样条件签保守行为。

黄耀明在庭外见到媒体时，以广东歌《问我》表达自身心情，并称，用歌声说出来，不是在娱乐大家，他说：「无论我有百般对，或者千般错，全心去承受结果，面对世界一切，哪怕会如何，全心保存真的我。」同时呼吁香港人继续唱下去，香港人继续撑下去。

当天，亦有演艺人士到场旁听，包括艺人叶德娴丶何韵诗丶刘以达，以及填词人周耀辉等，另外有许多民众在得知结果後，兴奋激动，向黄耀明挥手大叫「我爱你」丶「我撑你」等。

邹幸彤获保释

同一天，因涉嫌公布或宣传未经批准的集结，遭警方拘捕及扣押的香港支联会副主席邹幸彤获得法院批准保释候审。

Hongkong Protest Chow Hang Tung

邹幸彤否认煽惑非法集结 案件预计10月开审。（资料照片）

港媒报导，高等法院5日批准邹幸彤以港币5万元保释外出侯审，并需要交出旅游证件丶不得离开香港及定期到警署报到等，她的母亲亦以5万元作人事担保。

警方早前以防疫为由，禁止香港支联会於6月4日在维多利亚公园举办悼念「六四事件」死难者的烛光晚会，支联会其後上诉也告失败。上诉被驳回後，邹幸彤曾公开宣布，6月4当晚，将会以个人名义到维园。当天上午，邹幸彤在寓所被捕，警方指她涉嫌透过社交平台，宣传及呼吁市民参与同一活动，违反公安条例。

此案今年7月2日首次提讯，辩方向法庭申请保释，但遭裁判官拒绝，不过身为律师的邹幸彤并未放弃每8天覆核保释权利，之後3次向裁判官提出覆核，但全部被驳回。5日再次高等法院申请保释，法官张慧玲听完双方陈词後，批准邹幸彤的保释申请。

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    曾在英国驻港领事馆任职的郑文傑曾在2019年被深圳公安以嫖娼为名带走，行政拘留15天后获释。随后郑到台湾暂避，辗转到英国暂居，终在2020年6月获得英国政治庇护。郑文傑现在英国筹组香港「流亡议会」，也创立英国港侨协会，盼协助在英港人融入当地生活又保有原文化。

  • Deutschland Göttingen | Ray Wong, ehemaliger Aktivist aus Hongkong

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    黄台仰

    2019年5月，在反送中争议延烧期间，德国当局证实两位香港人－黄台仰与李东昇在2018年已获得德国庇护。黄台仰是本土民主前线前创办人，因参与2016年的「旺角骚乱」被控暴动等罪名，2017年9月弃保潜逃。黄台仰目前在哥廷根(Goettingen)大學修讀哲學和政治，也有份成立组织「避风驿」，协助流亡港人。

  • London Aktivist Alan Li Tung-sing aus Hongkong

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    李东昇

    李东升为本土民主前线前成员，与黄台仰弃保潜逃到德国寻求庇护之后，于2018年获德国政府批出难民身份，2019年起在德国柏林的一所大学修读学位课程。

  • Taiwan Taipeh | Coronavirus | Buchhandlung Causeway Bay Books, Wiedereröffnung

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    林荣基

    2019年，香港铜锣湾书店店长林荣基因担心《逃犯条例》修订后，自己会被引渡到中国大陆，4月即流亡至台湾，隔年在台湾重开铜锣湾书店。


（综合报导）

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