 港府拟禁示威者蒙面 學者警告「万劫不复」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.10.2019

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时政风云

港府拟禁示威者蒙面 學者警告「万劫不复」

周四，消息传出港府拟引用《紧急法》，以跨过立法会直接通过《禁蒙面法》，引发示威者批评「三权分立、名存实亡」。 当天晚上，太古、屯门都有大批示威者破坏地铁站和堵路。

Hongkong PK von Regierungsgegner (Getty Images/AFP/N. Asfouri)

为了避免曝露身份，香港示威者在抗争时或是召开记者会时都会蒙面

(德国之声中文网) 林郑月娥预计在4日早上召开特别行政会议，并且在会议上通过《禁蒙面法》，并且最快便会在当天中午或下午公布。 预料不论是未经批准的非法集会、或是获得批准的合法集会，将来示威者都会被禁止蒙面。

《香港01》报导，港府的一切筹备工作已经到了收尾阶段，原本需要等到下周二特首林郑月娥召开行政会议时，会同行政会议方可通过，然而为了尽快控制事态，不排除在周五用召开特别行政会议的方式通过立法。

延伸阅读: 十一枪击引多区抗议　港警促特首颁宵禁令

紧急法，全名为《紧急情况规例条例》，为香港法例第241章。该法乃是在港英政府时期订定，并在1997年香港主权移交之后继续由特区政府沿用。该法赋予特首权利，一旦特首及行政会议认定情况紧急、公共安全受到危害，可绕过立法会，自行就出入境、通讯、逮捕等多个事项订立「合乎公众利益」的紧急法律。

消息传出之后，各界评价不一。 民间记者会发布声明批评政府「企图以跨过正常立法程序之行政手段，吓怕抗争市民」。 发言人说，根据《基本法》73条，香港的立法权力是属于香港立法会而非政府，现在林政跨过立法程序，立法、执法、司法一手包办，三权分立名存实亡。

《香港电台》报导，香港大学法律学院首席讲师张达明表示，引用紧急法推行禁蒙面法只会将香港推入「万劫不复」的地步，因为现在的问题不是法律而是政治问题，现在港府立《禁蒙面法》，相当于向世界宣告，香港的法律是随时可以更改。 另一方面，身兼监警会副主席的建制派立法会议员张华峰则认为，外国也有订定《禁蒙面法》，若立法可以降低日常冲突，对社会稳定有好处。

太古、屯门等地爆发冲突

周四(10月3日)晚上8点以后，太古、观塘、黄埔和屯门等第都出现示威。 虽然与前几天的抗争相比，抗争规模相对较小，但是观塘站被一批人士破坏设施，另外荃湾沙咀道游乐场也有百人聚集。 警察分别在元朗站内、太古站外举蓝旗。 之后，警察在太古施放催泪但，港铁关闭观塘、大埔墟站。

周五，网民也号召在各地发起抗议活动，包括在中环进行反紧急法遊行、在商场唱歌声援中枪学生、罷食罷买蓝店等。

10月1日，何传耀中学的曾姓学生遭到警察实弹射伤。 中国官媒与港府先后表示，警员开枪乃是因警方受袭有生命危险，开枪合理合法。

罗法/夏立民(综合报导)

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