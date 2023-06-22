 港府打壓？香港民研不再公開敏感議題民調 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.06.2023

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港府打壓？香港民研不再公開敏感議題民調

在國安法上路之後，香港的民主自由再度遭受打擊。相當具代表性的香港民意研究所20日決定不公開敏感議題的民調，其中包含六四事件、港人身分認同等類別的調查。研究團隊怎麼說？

在香港民主持續遭限縮的背景下，香港民意調查研究所宣布不再公布部分敏感民調結果。圖為2017年的香港七一遊行。

在香港民主持續遭限縮的背景下，香港民意調查研究所宣布不再公布部分敏感民調結果。圖為2017年的香港七一遊行。

（德國之聲中文網）香港民意研究所（簡稱民研）週二（6月20日）宣布，經過內部檢討，決定縮減民調的題目範疇，且關於六四事件、身分認同、兩岸問題等類別，也不再公開發表。此前，民研原定於6月6日發布今年的「六四週年調查報告」，但當天臨時取消，理由是「因應相關政府部門經過風險評估後的建議」。

美聯社指出，作為香港最有信譽的民調機構之一的民研，上述事件將可能讓外界更難以了解港人民意。

前民研副行政總裁鍾劍華表示，民研團隊從事民意調查大約30年，對香港歷史與社會發展至關重要。此外，民調結果常促使港府回應港人意見，也是香港變化的指標。鍾劍華說，這次事件對香港來說是「一大損失」。鍾劍華已於去年宣布離開香港，離港前曾透露自己多次被港府國安處約談。

圖為今年6月4日，一名拿著紙花的女子在香港過去舉辦六四紀念活動的地方附近，遭港警逮捕。

圖為今年6月4日，一名拿著紙花的女子在香港過去舉辦六四紀念活動的地方附近，遭港警逮捕。

根據民研網站20日的訊息，其團隊內部認為有必要「檢視社會對民意數據的需求、香港社會的發展歷程、以及香港民研在推動科學與民主的角色」，且近期已初步決定四分之一的定期調查題目。剩下題目中的三分之一，也只會用於內部參考等用途，涵蓋範圍包含「回歸系列、身分認同、兩岸問題、世界視野、六四事件、議員評分、部隊民望和部份社會指標」，具體狀況將於7月公布。

據港媒《明報》報導，跟六四有關的民調問題包含「是否支持平反六四」，身分認同方面則區分出中國人、香港人、香港的中國人、中國的香港人等認同。「回歸系列」的調查，會問到是否因1997年回歸而正式成為中國國民感到自豪；針對「兩岸問題」，則包含對中國國家主席習近平的支持度評分。

香港浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛說，有些受影響的民調「回歸以來一直無事」，但現在「新時代管制下有很多忌諱」。民研總監鍾庭耀被問及此事「是否受政府警告影響」時回應《明報》，「尊重政府風險評估，但不一定同意」。鍾庭耀說，他個人判斷港府評估「並不涉及任何民研違法的風險」。

美聯社詢問香港警方是否向民研做了任何建議，港警並未證實，但表示「捍衛國家安全是所有市民與組織的義務」，並稱民研決定不公開任何涉及國安風險的資訊，是「負責任」的舉動。

自香港國安法上路以來，香港幾乎已失去了紀念六四的傳統。圖為去年六四當天，港警在銅鑼灣一帶站崗。

自香港國安法上路以來，香港幾乎已失去了紀念六四的傳統。圖為去年六四當天，港警在銅鑼灣一帶站崗。

2021年1月，港警一夕之間逮捕了50多名香港民主派人士，其中47人後來被控「串謀顛覆國家政權」罪名。當時的大規模抓捕中，民研的辦公室也遭到搜索，外界普遍認為這是因民研也參與了2020年香港民主派共同舉辦的立法會初選，負責進行民調。

民研過去隸屬於香港大學，2019年獨立出來，正式註冊為有限公司。

（綜合報導）

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