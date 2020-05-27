 港府强制中小学唱国歌 不尊重可报警 | 文化经纬 | DW | 19.06.2020

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文化经纬

港府强制中小学唱国歌 不尊重可报警

《国歌法》通过后，香港教育局随即规定中小学定期奏唱国歌，但三个指定日子均为公众假期，被质疑措辞强硬只是向北京交差。当局的报警论也备受争议，有学生团体批评是恐吓学生。

20 Jahre Rückgabe von Hongkong an China (picture-alliance/AP/dpa/K Cheung)

极具争议的《国歌法》在6月12日刊宪生效

（德国之声中文网）极具争议的《国歌法》上周五（12日）刊宪生效，香港教育局周四（18日）向全港中小学发出新指引，规定在元旦（1月1日）丶回归日（7月1日）丶国庆日（10月1日）必须升挂国旗及区旗并奏唱国歌，并「强烈建议」在开学日丶毕业礼丶运动会等特别场合进行上述仪式。

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香港警方周三对示威者发射胡椒弹，并在市中心拘捕了数十人。亲民主派的抗议者要表达对国歌法的反对，认为香港立法会正在审议讨论的该法将不尊重中国国歌的行为刑事犯罪化。泛民派的公民党主席杨岳桥在接受德国之声电视新闻采访时表示，国歌法会破坏香港的自治。 (27.05.2020)

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1997年香港主权移交以来，教育局一直仅向学校作出升国旗、奏国歌的建议，并没有硬性规定日子及频次。

教育局发言人表示，所有中小学必须提供机会，让学生学习歌唱国歌，并教导学生国歌的历史及精神，以及奏唱国歌的礼仪；培养学生对国民身份的认同属中小学教育其中一个「重要学习宗旨」，而培养学生的国家观念更是「学校教育应有之责」。

有关规定适用於国际学校，「对於非中国籍的教职员和学生，奏唱国歌时遵守相关礼仪，是尊重身处国家的表现」；若非华语学生无法正确唱出或背诵国歌，只要尊重国歌而非故意侮辱便毋须担心。

三天均为假期惹质疑

至于为何选取上述三个日子强制唱国歌，当局解释是「元旦日是一年之始」，而「香港是中国的一部分」，因此回归日丶国庆日都是值得庆祝的重要日子。

吊诡的是，这三天都是公众假期，学生毋须上学，学界也鲜有活动。《苹果日报》引述一名资深中学校长质疑，教局更改措辞只为摆硬姿态，预料除了左派爱国学校，一般学校不会额外举办活动来满足升国旗丶奏国歌要求。

师生侮辱国歌可报警

另外，教育局在新指引附上的文件显示，若学生在奏唱国歌时行为有偏差，学校应以训育及辅导方式处理，若情况严重并涉及违法行为，校方未能处理，可考虑寻求警方协助。

Hongkong Proteste Gesetz Nationalhymne Festnahme (picture-alliance/AP Photo/K. Cheung)

国歌法的立法过程，数次引爆抗议行动

局方又指，若教师故意在学生面前侮辱国歌，可参考《香港教育专业守则》及《资助则例》相关条文，采取适当跟进行动，若校方未能处理，同样可考虑报警。

《明报》引述民主派的教育界立法会议员叶建源表示，《国歌条例》没针对校内情况的罚则，若有学生不尊重国歌，学校应以教育方式处理，报警可能加剧矛盾。立场亲北京的教联会主席黄锦良也认为学校以教育为先，但若学生在奏唱国歌时播港独歌曲或故意侮辱，学校有权报警。

中学生行动筹备平台发言人丶香港众志副主席郑家朗就批评，报警论是阻吓学生在校表达意见，批评此举让警方可随时到校执法，令校园环境变危险。

倡历史课播《风云儿女》

除了强制定期唱国歌，当局也要求中小学各级多个学科加强相关教学，例如在音乐课教授国歌曲谱丶赏析乐曲风格丶巩固歌唱技巧等，让学生体会国歌精神。

当局又建议，在初中阶段的中国历史课播放中国抗战电影《风云儿女》，让学生认识国歌源起与精神，尊重歌曲作用与价值。

观看视频 09:14

没有归期的香港抗争路

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