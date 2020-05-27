港府强制中小学唱国歌 不尊重可报警

（德国之声中文网）极具争议的《国歌法》上周五（12日）刊宪生效，香港教育局周四（18日）向全港中小学发出新指引，规定在元旦（1月1日）丶回归日（7月1日）丶国庆日（10月1日）必须升挂国旗及区旗并奏唱国歌，并「强烈建议」在开学日丶毕业礼丶运动会等特别场合进行上述仪式。

1997年香港主权移交以来，教育局一直仅向学校作出升国旗、奏国歌的建议，并没有硬性规定日子及频次。

教育局发言人表示，所有中小学必须提供机会，让学生学习歌唱国歌，并教导学生国歌的历史及精神，以及奏唱国歌的礼仪；培养学生对国民身份的认同属中小学教育其中一个「重要学习宗旨」，而培养学生的国家观念更是「学校教育应有之责」。

有关规定适用於国际学校，「对於非中国籍的教职员和学生，奏唱国歌时遵守相关礼仪，是尊重身处国家的表现」；若非华语学生无法正确唱出或背诵国歌，只要尊重国歌而非故意侮辱便毋须担心。

三天均为假期惹质疑

至于为何选取上述三个日子强制唱国歌，当局解释是「元旦日是一年之始」，而「香港是中国的一部分」，因此回归日丶国庆日都是值得庆祝的重要日子。

吊诡的是，这三天都是公众假期，学生毋须上学，学界也鲜有活动。《苹果日报》引述一名资深中学校长质疑，教局更改措辞只为摆硬姿态，预料除了左派爱国学校，一般学校不会额外举办活动来满足升国旗丶奏国歌要求。

师生侮辱国歌可报警

另外，教育局在新指引附上的文件显示，若学生在奏唱国歌时行为有偏差，学校应以训育及辅导方式处理，若情况严重并涉及违法行为，校方未能处理，可考虑寻求警方协助。

局方又指，若教师故意在学生面前侮辱国歌，可参考《香港教育专业守则》及《资助则例》相关条文，采取适当跟进行动，若校方未能处理，同样可考虑报警。

《明报》引述民主派的教育界立法会议员叶建源表示，《国歌条例》没针对校内情况的罚则，若有学生不尊重国歌，学校应以教育方式处理，报警可能加剧矛盾。立场亲北京的教联会主席黄锦良也认为学校以教育为先，但若学生在奏唱国歌时播港独歌曲或故意侮辱，学校有权报警。

中学生行动筹备平台发言人丶香港众志副主席郑家朗就批评，报警论是阻吓学生在校表达意见，批评此举让警方可随时到校执法，令校园环境变危险。

倡历史课播《风云儿女》

除了强制定期唱国歌，当局也要求中小学各级多个学科加强相关教学，例如在音乐课教授国歌曲谱丶赏析乐曲风格丶巩固歌唱技巧等，让学生体会国歌精神。

当局又建议，在初中阶段的中国历史课播放中国抗战电影《风云儿女》，让学生认识国歌源起与精神，尊重歌曲作用与价值。