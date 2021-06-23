港府引《公司条例》壹传媒再遭调查 

（德国之声中文网）据香港政府周四（7月29日）发布的消息，香港财政司司长陈茂波根据《公司条例》赋予的权力，委任资深会计师陈锦荣为审查员，调查壹传媒有限公司事务，并将于6个月内提交最终报告。

陈茂波称，壹传媒有限公司涉嫌以不公平地损害股东及债权人利益的方式处理事务；其高级人员利用该上市公司进行违法行为，或涉嫌多项与该公司事务密切相关的欺诈及不当行为。

他表示，此次调查将包括该公司是否出现严重管理失当、在保障债权人利益上是否尽职及公司高层是否涉及违法香港国安法的犯罪行为。

据香港媒体称，这是香港20多年来首度进行这类调查。 港府上一次援引《公司条例》，是在1999年调查香港本土投行百富勤清盘案。彭博社分析称，此前基本由市场及审计监督部门负责调查上市公司的违规行为，因此很少动用这一条例。因而根据《公司条例》委任审查员被视作是补充其他措施的“最后手段”。

法国国际广播电台援引财经分析师罗家聪指出，壹传媒是一间传媒机构，且已几乎不运作，甚至可能很快被清盘，用金融角度调查一间「僵尸公司」，意义不大，令人嗅到浓郁的政治意味。他认为，这只会制造无谓恐慌，吓跑外资。

香港告别《苹果日报》 创办人黎智英 《苹果日报》1995年由富商黎智英创办。少年时从广东偷渡至香港的黎智英曾公开支持89民运，并因此受到大陆官方的制裁。他于1990年创办壹传媒有限公司后，旗下出版《壹周刊》等报刊杂志，之后扩展到电视、网络等媒体，并于2003年创设台湾《苹果日报》。黎智英曾在电视广告中咬着苹果说「每日一苹果，没人骗到我！」

香港告别《苹果日报》 颠覆香港报界 为吸引读者，《苹果日报》采用彩色印刷、新潮排版及口语化大标题，内容上也包罗万有。该报创刊短短几个月内，便彻底颠覆了香港报业的游戏规则。不过该报为了销量不惜哗众取宠，因狗仔队文化丶卖弄色情暴力等，被指过分煽情和娱乐化，并不时陷入道德指责以及司法纠纷。但其调查性报导也得到读者的认可。香港中文大学2019年的传媒公信力调查显示，《苹果日报》在香港收费报纸中排名第三。

香港告别《苹果日报》 拒绝被“染红” 该报立场鲜明，有多个时事评论专栏批评中共高层和港府，并经常报导内地维权人士如刘晓波等状况，同时高调支持香港民主运动，多次在社会运动中表态，甚至呼吁读者上街。1997年香港主权移交後，《南华早报》丶《明报》等多家本地报章相继被中资入主丶收购，《苹果日报》被视为香港唯一未被「染红」的主流媒体。

香港告别《苹果日报》 国安法紧箍咒 从2014年的雨伞运动到2019年的返修例运动中，《苹果日报》可谓立场鲜明。2020年8月10日，该报创办人黎智英涉《香港国安法》 被捕，《苹果日报》总部被警方搜查。次日该报头条标题为"苹果一定撑落去"，印量由两星期前的7万多份涨到55万份，市民们排长队购买。

香港告别《苹果日报》 台湾停刊 2021年5月15日，发行18年的《台湾苹果日报》宣布停刊。公告称，“《台湾苹果日报》在新闻战场并没有输”，而是“输在香港局势恶化，造成我们无法再长期支撑亏损”，因此 “忍痛割捨纸本”，集中资源发展《苹果新闻网》。同一天，其母公司香港壹传媒创办人黎智英的财产被冻结，香港保安局的依据是“香港国安法”。

香港告别《苹果日报》 逮捕高层 冻结资产 2021年6月17日，警方以涉嫌违反国安法为由第二次搜查《苹果日报》，拘捕5名报社高管。该报被指刊文呼吁外国制裁香港及中国，涉嫌“串谋勾结外国势力危害国家安全”。 当局还冻结《苹果日报》三家关联公司资产共1800万港元，造成报社无法继续运营。

香港告别《苹果日报》 民众排队购买最后一份报 6月23日，壹传媒宣布，《苹果日报》24日出版最后一期印刷版后，即日停刊，网络版也同时终止运作。最终版的头版标题是“港人雨中痛别，我哋撑苹果”，印刷了创纪录的100万份。香港街头再次出现市民排长队买《苹果》的景象。



今年6月17日，香警国安处以涉嫌违反香港国安法，拘捕了壹传媒集团及苹果日报5名高层，并搜查苹果日报大楼。同日，保安局冻结苹果日报有限公司等三家公司的资产，涉及约1800万港元。6月24日，《苹果日报》停刊。之后又有多名该报高层主管人员被拘捕。

谭得志“煽动文字”案庭审

人民力量副主席谭得志被控发表煽动文字、煽惑他人参与未经批准集结案件7月29 日在区域法院进行审讯。

48岁的谭得志被控发表煽动文字、举行或召集未经批准公众集会、公众地方内扰乱秩序等 14 罪，去年9月6日被捕还押至今。今年2月28日，他又因为参与民主派初选，被控“串谋颠复国家政权罪”。

周四在法庭上，控方指谭得志于涉案活动期间带领参与者叫喊「光复香港，时代革命」共约168次。

此案的专家证人与唐英杰案大部分相同。而唐英杰案将于周五（7月30日）宣布判决，因此法官本周早些时候决定押后案件至本周四开审，以待控辩双方因应裁决内容，决定需否修改专家证人安排。

唐英杰是依香港国安法被控罪第一人

香港法院本周二（7月27日）认定唐英杰两项控罪罪成之后，被告律师在争取对当事人从轻判刑。据香港媒体报道，代表唐英杰的律师郭兆铭在庭上表示，唐英杰干犯的情节较轻微，已为此感到后悔，愿意向相关警员道歉。律师请求量刑不超过10年。

去年7月1日，当时23岁的唐英杰在湾仔驾驶插有“光复香港，时代革命”标语旗帜的电单车撞向警员，并造成三名警员受伤。

香港高等法院27日裁定，唐英杰煽动他人分裂国家，以及恐怖活动两项罪名成立。两罪最高可判囚终身。法官裁定，被告在案件中使用的“光复香港，时代革命”标语有“香港独立”意涵。这是香港法院宣判的首宗国安法案，对未来同类型案件影响深远。

（综合报道）

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